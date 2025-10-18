Rendkívüli

Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

Karácsony Gergely kikotyogta a Tisza Párt nagy tervét + videó

Szentkirályi Alexandra szerint teljes őrültség, amit Magyar Péterék a fővárosi kerületekkel tenni akarnak.

2025. 10. 18. 16:47
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere elszólta magát, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve megszüntetné a fővárosi kerületeket – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője rámutatott, nem lenne külön Csepel, Újpest, Kispest, Óbuda vagy Zugló. Ez a legrosszabb dolog, ami történhet Budapesttel – szögezte le.

A főváros ma is kizárólag azért tud működni, mert a kerületek és a polgármesterek erőn felül dolgoznak, sokszor a Városháza helyett is

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

