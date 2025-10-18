Fiúk, két kilométer utat nem tudtok rendben tartani? – Szentkirályi nekiment Karácsonynak és Vitézynek

Karácsony Gergely után Vitézy Dávid is szükségét érezte annak, hogy hozzászóljon Orbán Viktor videójához, miután a miniszterelnök lement a pesti alsó rakpartra, és megmutatta, milyen elképesztő állapotok uralkodnak Budapesten, mondván, így készül a főváros a békecsúcsra. A főpolgármester ezt képtelen volt szó nélkül hagyni, most pedig

a Podmaniczky Mozgalom vezetője is tollat ragadott a budapesti vezetés mellett.

Minderről Szentkirályi Alexandra számolt be, felidézve,

a miniszterelnök elment a nemzet fővárosának szívébe, a pesti alsó rakpartra, és nem látott mást, mint szemetet, csikkeket, rozsdás grillsütőt – egy magára kicsit is adó városvezetéssel soha nem nézhetne így ki Budapest kellős közepe.

– Ezt azonnal magára vette persze a főpolgármester és bajtársa, Vitézy Dávid is. Karácsony Gergely a masszív szemétkupacot a miniszterelnök videójából persze nem kommentálta, csak annyit mondott, hogy az emberek imádják a dzsuvát és azt, hogy egész nyárra lezárja a rakpartot. Azért olyan régen nem volt a nyár, hogy a főpolgármester memóriája így kihagyjon – írta a fővárosi Fidesz vezetője, hozzátéve, az értelmetlen lezárás miatt történelmi dugók gyötörtek bennünket egész nyáron, a 60 fokos aszfalton pedig a kutya sem sétált.

– Vitézy Dávid meg egyetért azzal, hogy vállalhatatlanul néz ki a rakpart, de *dobpergés* – fizesse ki, és tegye rendbe a kormány!

Budapest meg van áldva vezetőivel! Egyik a dugókat és a mocskot védi, a másik csak pénzt követel és másra mutogat –fogalmazott Szentkirályi Alexandra, üzenve Karácsonynak és Vitézynek.

– Fiúk, nem olyan nehéz karbantartani azt a két kilométert. Itt nem magyarázni kell a bizonyítványt, hanem a nemzet fővárosának közepén egy darab utat normális állapotban tartani. Jobb lett volna, ha hallgattok, és dolgozni kezdtek – szögezte le.