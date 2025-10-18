főpolgármesterSzentkirályi AlexandraminiszterelnökOrbán ViktorVitézy Dávidrakpart

Fiúk, két kilométer utat nem tudtok rendben tartani? – Szentkirályi nekiment Karácsonynak és Vitézynek

Vitézy Dávid egyetért azzal, hogy vállalhatatlanul néz ki a rakpart, de azt követeli, hogy a kormány fizesse ki, és tegye rendbe azt, ami Karácsony dolga lenne – fogalmazott a fővárosi Fidesz vezetője, miután Orbán Viktor miniszterelnök egy videóban mutatta be, milyen állapotok uralkodnak Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 14:37
Vitézy Dávid és Karácsony Gergely Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony Gergely után Vitézy Dávid is szükségét érezte annak, hogy hozzászóljon Orbán Viktor videójához, miután a miniszterelnök lement a pesti alsó rakpartra, és megmutatta, milyen elképesztő állapotok uralkodnak Budapesten, mondván, így készül a főváros a békecsúcsra. A főpolgármester ezt képtelen volt szó nélkül hagyni, most pedig 

a Podmaniczky Mozgalom vezetője is tollat ragadott a budapesti vezetés mellett.

 

Minderről Szentkirályi Alexandra számolt be, felidézve, 

a miniszterelnök elment a nemzet fővárosának szívébe, a pesti alsó rakpartra, és nem látott mást, mint szemetet, csikkeket, rozsdás grillsütőt – egy magára kicsit is adó városvezetéssel soha nem nézhetne így ki Budapest kellős közepe.

– Ezt azonnal magára vette persze a főpolgármester és bajtársa, Vitézy Dávid is. Karácsony Gergely a masszív szemétkupacot a miniszterelnök videójából persze nem kommentálta, csak annyit mondott, hogy az emberek imádják a dzsuvát és azt, hogy egész nyárra lezárja a rakpartot. Azért olyan régen nem volt a nyár, hogy a főpolgármester memóriája így kihagyjon – írta a fővárosi Fidesz vezetője, hozzátéve, az értelmetlen lezárás miatt történelmi dugók gyötörtek bennünket egész nyáron, a 60 fokos aszfalton pedig a kutya sem sétált.

– Vitézy Dávid meg egyetért azzal, hogy vállalhatatlanul néz ki a rakpart, de *dobpergés* – fizesse ki, és tegye rendbe a kormány! 

Budapest meg van áldva vezetőivel! Egyik a dugókat és a mocskot védi, a másik csak pénzt követel és másra mutogat –fogalmazott Szentkirályi Alexandra, üzenve Karácsonynak és Vitézynek.

– Fiúk, nem olyan nehéz karbantartani azt a két kilométert. Itt nem magyarázni kell a bizonyítványt, hanem a nemzet fővárosának közepén egy darab utat normális állapotban tartani. Jobb lett volna, ha hallgattok, és dolgozni kezdtek – szögezte le.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.