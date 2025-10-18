Karácsony GergelySzentkirályi AlexandraminiszterelnökOrbán ViktorBudapest

Budapesten már Karácsony van – így „készül” a főváros a békecsúcsra + videó

Egy pár másodperces videóban mutatta be a miniszterelnök, hogy is néz ki hazák fővárosa, milyen állpaotok uralkodnak valójában az alső rakparton.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 11:43
Fotó: Bánkúti Sándor
Budapesten már Karácsony van, ez a nemzet fővárosa Karácsony módra – fogalmazott a miniszterelnök, aki egy ikonikus képet osztott meg Budapestről. A kormányfő a koszos, elhanyagolt alsó rakparton állva azt mondta, 

itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja.

A miniszterelnök által közzétett videóra reagálva Szentkirályi Alexandra azt írta: Budapest ma bármely pontjára nézünk sebeket látunk. 

Szemét, kosz, hajléktalanság, pedig milyen csodálatos, ragyogó város lehetne.

A Fidesz fővárosi elnöke úgy fogalmazott, Karácsony Gergely rossz gazdája Budapestnek, ehhez más bizonyíték nem kell, mint egy séta a városban.

Jelezte, ennek fényében egészen felfoghatatlan a Tisza terve, miszerint megszüntetné a kerületeket. – A kerületek jó munkát végeznek, gyakran ők látják el a főváros feladatait is. Belegondolni is borzalmas mi lenne a várossal, ha mindenhol, mindenről Karácsony „gondoskodna” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

 

Halálbudik a rakparton

Amint arról már több ízben beszámoltunk, pesti alsó rakparton évek óta nem találják a helyüket a Karácsony Gergely által kihelyezett ToiToi vécék, melyek először 2023-ban kerültek reflektorfénybe, amikor kiderült, a Lánchíd felé vezető külső, forgalmas autósávjába nyílnak bele a fővárosi önkormányzat által kihelyezett mobil illemhelyek ajtajai, a vécé használói megfelelő körültekintés nélkül a biztos halálba gyalogolnának kifelé menet. A rakparti vécék akkor kapták a halálbudi elnevezést. 

A  pesti alsó rakpartra kihelyezett mobiltoalettek (Forrás: Facebook)

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője akkor megjegyezte: 

ennél még egy fesztiválon is igényesebben, szebben, higiénikusabban oldják meg a mosdók kérdését; ha Karácsonyék lezárják a rakpartot, legalább egy kis melót tennének bele.

Karácsony Gergely vezetése alatt siralmas állapotba kerültek a közterületek is, a fejlesztések hiányának köszönhetően.

 Lerobbant állapotok uralkodnak Ferencvárosban, Józsefvárosban, Erzsébetvárosban, ahol a járdák már felújításra szorulnának, de az úttest, az útburkolatok minősége is rossz.

Lapunk arról is beszámolt, hogy  egyre gyakrabban fordul elő, hogy amikor a főváros nem végzi el a feladatát, akkor a kerületeknek kell helyette cselekedni. 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

