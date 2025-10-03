A kerületi önkormányzatokon élősködik a főváros

– Mostanában, sajnos, egyre gyakrabban fordul elő, hogy amikor a főváros nem végzi el a feladatát, akkor a kerületeknek kell helyette cselekedni. Az embereket nem az érdekli, hogy egy terület tisztán tartása, rendbetétele kinek a feladata, hanem teljesen jogosan arra vágynak, hogy legyen rend és tisztaság a közterületeken – mondta el lapunknak Havasi Zoltán, a Fidesz fővárosi képviselője, Pesterzsébet alpolgármestere.

Az elmúlt időszakban, főként a nyári hónapokban nagyon sokszor előfordult, hogy mi voltunk kénytelenek ellátni olyan fővárosi feladatokat, mint az utak takarítása, gondozása vagy a fővárosi utakhoz tartozó területek tisztán tartása. Ezeket a saját költségvetésünkből finanszíroztuk és végeztük el. Több buszmegállóban a rendszeresen felhalmozódó hulladék miatt plusz hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeztünk, ugyancsak a saját költségünkön

– jelentette ki a politikus. Havasi Zoltán kiemelte, a főváros gyakran nem végzi el a saját feladatait: halogatják, tologatják a problémákat, így a kerületek inkább maguk oldják meg azokat.

Pesterzsébeten több millió forintot költünk a fővárosi feladatokra. Úgy tűnik, ezeknek az ellátása mindenhol gondot okoz Budapest vezetésének

– jelentette ki a képviselő. Hozzátette: a főváros működése számos területen akadozik, miközben folyamatosan arra hivatkoznak, hogy nincs pénz ellátni a feladataikat.

Ha lenne rá akarat, akkor a főváros mindent meg tudna oldani a saját területén. Jó példa erre a kerületben lévő gyalogátkelőhely, amelynek a létesítésére már körülbelül két éve várunk. Most úgy tűnik, talán jövőre megcsinálják, de így is három évbe telik nekik egy egyszerű gyalogátkelőhely létre hozása

– zárta a beszélgetést Havasi Zoltán.