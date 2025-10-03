idezojelek
Tollhegyen

Karácsony Gergely a külpolitikában is jártas

Budapest frontembere úgy látja, Ukrajna uniós tagsága óriási lehetőség lenne az európai gazdaság számára, és Magyarországnak is érdeke, hogy támogassa a folyamatot.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Karácsony GergelyUkrajnaEuronews 2025. 10. 03. 4:59
Fotó: Mirkó Istán

A Brüsszelben időző Karácsony Gergely arról beszélt minap a EuroNewsnak: Magyarország elsőrangú nemzeti érdeke, hogy támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását. Budapest frontembere úgy látja, Ukrajna uniós tagsága óriási lehetőség lenne az európai gazdaság számára, és Magyarországnak is érdeke, hogy támogassa a folyamatot. – Én nem látok semmilyen ellenérvet ezzel kapcsolatban – magyarázta a külpolitikához is értő univerzális ember.

Vajon tudta-e a budapesti választó, aki annak idején rá adta a voksát, hogy Karigeri nem csupán biciklisáv-festészetben, méhlegelő- és rovarhotel-alapításban, rakpart- és hídlezárásban profi – a nemzetközi politika is a kisujjában van? Csakhogy az a helyzet, hogy a Karácsony zsenijéről szóló beszámolókat elejétől fogva elnyomta a kákán is csomót kereső kormánypárti kórus. A sokoldalú városvezető kritikusai leragadtak a piszlicsáré apróságoknál: hová lett Tarlós István kétszázmilliárdos hozománya, mi szükség van negyvenvalahány ingyenélő szakértőre (milliós fizetésekért), hol vannak a nagy garral beígért fejlesztések, mi szükség volt a rákosrendezői szeméttelepre (ötvenmilliárdért) stb.

Csoda-e, hogy az agyonmószerolt főpolgármester ezek után csődbe kormányozta a reá bízott metropoliszt, és most hitelből kénytelen várost vezetni, költségvetést tervezni? Jellemző, milyen kíméletlen javaslatokkal állnak elő kritikusai a közösségi oldalakon: „Kiléphetnél már végre a Városháza valamelyik ablakán!”, „Ideje lenne beledőlnöd valamelyik szivárványos zászló lándzsarúdjába, te szellemi hajléktalan!” stb.

Karácsonyt nem érti meg a jelenkor.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekbéke

Forgolódás az erőszak örvényében

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekgyűlöletkeltés

A gyűlöletkeltés kiskátéja – avagy Magyar Bálint koholmánya

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekusa

Trumpról – kicsit másképp

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekEurópai Unió

Magyarország elvi és gyakorlati okokból is ellenáll a háborús kupaktanácsnak

Szőcs László avatarja

Brüsszel a jelenlegi tagállamokkal – így hazánkkal – szemben tisztességtelen és demokráciaellenes módon akarja elérni a célját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu