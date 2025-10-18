Gyatra magyarázkodásba kezdett Karácsony

Mondhatni postafordultával reagált Karácsony Gergely a miniszterelnök posztjára, melyben Orbán Viktor

a koszos és elhanyagolt állapotban lévő pesti alsó rakpartra hívta fel a figyelmet egy grillsütő mellett.

A főpolgármester a kormányfő bejegyzéséhez hozzászólva azzal próbálta mentegetni magát az elképesztő rakparti állapotokat, hogy sok tízezer ember szórakozott ott a nyáron, a grillsütőt pedig előszeretettel használták.

Arra Karácsony nem tért ki, hogy mindettől még lehetne tisztaság és rend a rakparton, a kosz és a rendetlenség ugyanis egyáltalán nem törvényszerű.

– Szóval, képzelje el, itt szórakozott sok tízezer ember. Élvezték egymás társaságát, sokat mosolyogtak, nevettek, nem gyűlölködtek, nem veszekedtek, jól érezték magukat, és közben megcsodálták a gyönyörű Budapestet – írta cinikusan a főpolgármester.

Teljesen kihasználatlan a rakpart. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Ismert, a fővárosi önkormányzat korábban a Budapest mindenkié program részeként döntött úgy, lezárja az alsó rakpartot az autós forgalom elől, hogy a lakosok gyalogosan, kerékpárral vagy akár piknikezve vehessék birtokba a Duna menti sávokat. Ugyanakkor

Karácsony azon állítása, hogy tízezrek éltek a lehetőséggel messze nem igaz,

mert míg hétvégéken valóban megjelentek ott családok, futók és néhány kerékpáros, addig hétköznap a rakpart üresen tátongott – a 30-35 Celsius-fokos hőségben senki sem merészkedett ki a nap perzselte aszfaltra, így a Duna-part továbbra is kihasználatlan.