Gyatra magyarázkodásba kezdett Karácsony

Megpróbálta kimagyarázni Karácsony Geregely, miért lepi el kosz a fővárost, azon belül a pesti alsó rakpartot. A főpolgármester azután sietett saját védelmére, hogy Orbán Viktor egy videóban mutatta be a Budapesten uralkodó rendetlenséget.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 13:10
A nyárihoz képest is sokat romlott a "világörökségi" látképpé lett grillező és környéke állapota
Mondhatni postafordultával reagált Karácsony Gergely a miniszterelnök posztjára, melyben Orbán Viktor 

a koszos és elhanyagolt állapotban lévő pesti alsó rakpartra hívta fel a figyelmet egy grillsütő mellett.

A főpolgármester a kormányfő bejegyzéséhez hozzászólva azzal próbálta mentegetni magát az elképesztő rakparti állapotokat, hogy sok tízezer ember szórakozott ott a nyáron, a grillsütőt pedig előszeretettel használták. 

Arra Karácsony nem tért ki, hogy mindettől még lehetne tisztaság és rend a rakparton, a kosz és a rendetlenség ugyanis egyáltalán nem törvényszerű. 

– Szóval, képzelje el, itt szórakozott sok tízezer ember. Élvezték egymás társaságát, sokat mosolyogtak, nevettek, nem gyűlölködtek, nem veszekedtek, jól érezték magukat, és közben megcsodálták a gyönyörű Budapestet – írta cinikusan a főpolgármester.

Teljesen kihasználatlan a rakpart. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Ismert, a fővárosi önkormányzat korábban a Budapest mindenkié program részeként döntött úgy, lezárja az alsó rakpartot az autós forgalom elől, hogy a lakosok gyalogosan, kerékpárral vagy akár piknikezve vehessék birtokba a Duna menti sávokat. Ugyanakkor 

Karácsony azon állítása, hogy tízezrek éltek a lehetőséggel messze nem igaz,

 mert míg hétvégéken valóban megjelentek ott családok, futók és néhány kerékpáros, addig hétköznap a rakpart üresen tátongott – a 30-35 Celsius-fokos hőségben senki sem merészkedett ki a nap perzselte aszfaltra, így a Duna-part továbbra is kihasználatlan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

