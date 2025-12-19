Gyorsabban fizethetjük a közüzemi számlákat – mutatjuk, hogyan

Újdonságként mostantól az elektronikus közüzemi számlák is fizethetjük qvik-fizetéssel a Díjnet online felületén. A hazai fejlesztésű, azonnali átutaláson alapuló fizetési megoldás lehetővé teszi, hogy a fogyasztók néhány kattintással, bankkártyaadatok megadása nélkül egyenlítsék ki a számláikat.

A qvik-fizetés célja, hogy egyszerűbbé és biztonságosabbá tegye a számlák rendezését. Fotó: Ladóczki Balázs

Így működik a qvik-fizetés

A Díjnet felületén a felhasználók a számlák kiválasztását követően a qvik – ingyenes átutalás opciót választva indíthatják el a fizetést, amelyet saját mobilbanki alkalmazásukban hagynak jóvá. A tranzakció ezután másodpercek alatt teljesül, rejtett költségek és további díjak nélkül.

A qvik célja, hogy a mindennapi fizetési helyzeteket – így a közüzemi számlák rendezését is – a lehető legegyszerűbbé és legbiztonságosabbá tegye. A Díjnetben is megjelent szolgáltatás újabb fontos mérföldkő abban a célkitűzésünkben, hogy minél több felhasználónak váljon természetessé az azonnali, digitális fizetés

– mondta Katona István, az Innopay Zrt. vezérigazgatója.

Az Innopay Zrt. által fejlesztett, illetve a Magyar Nemzeti Bank és a GIRO közreműködésével létrejött qvik fizetési megoldás 2025 őszén már több mint 31 ezer elfogadóhelyen volt elérhető. Az egyik legbiztonságosabb – teljes egészében hazai fejlesztésű – digitális fizetési megoldás népszerűsége pedig folyamatosan növekszik. Egy átlagos qvik-fizetés összege 22 844 forint, ami több mint duplája a bankkártyás tranzakciók értékének. Szakértők becslései szerint 2026-ban már több millió qvik-fizetés várható negyedévente.