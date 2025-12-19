Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

emmanuel macroneurópai unióoroszországvlagyimir putyin

Macron Putyinnal tárgyalna

A francia elnök az EU brüsszeli csúcstalálkozója után hangsúlyozta, hogy Európának érdemes újra párbeszédet kezdenie Oroszországgal. Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy az európai és ukrán vezetőknek meg kell találniuk a megfelelő keretet a tárgyalásokhoz, hogy azok szervezetten és hatékonyan folyhassanak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 10:09
Emmanuel Macron francia elnök
Emmanuel Macron francia elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai politikai vezetők számára egyre sürgetőbbé válik a kérdés, hogy miként lehetne újra közvetlen párbeszédet folytatni Oroszországgal, miközben Ukrajna támogatása továbbra is prioritás marad. Emmanuel Macron francia elnök az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozója után hangsúlyozta, hogy Európának érdemes újra kapcsolatot teremtenie Moszkvával a régió biztonsági helyzete és a jövőbeli megoldások érdekében – számolt be cikkében a TASZSZ.

Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta, hogy Európának érdemes újra kapcsolatot teremtenie Moszkvával.
Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta, hogy Európának érdemes újra kapcsolatot teremtenie Moszkvával (Fotó: AFP)

Macron szerint Európának újra párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal

Úgy gondolom, hogy ismét hasznos lesz beszélni Vlagyimir Putyinnal

– nyilatkozta a francia elnök. 
A francia elnök kiemelte: az európai és ukrán vezetőknek meg kell találniuk a megfelelő keretet ahhoz, hogy a párbeszéd szervezett és hatékony módon történjen. „Ha nem sikerül ezt a keretet kialakítani, előfordulhat, hogy egymás között tárgyalunk, míg az orosz fél önálló tárgyalásokat folytat más közvetítőkkel, ami nem ideális” – érvelt a francia vezető. 

Ezzel párhuzamosan Vlagyimir Putyin is utalt arra, hogy Moszkva szívesen kezdene újra párbeszédet Európával

– akár a jelenlegi politikai elit helyett az utódokkal. 

Az orosz államfő hangsúlyozta, hogy Oroszország pozíciója egyre erősebb, és az európai vezetőknek érdemes mérlegelniük a közvetlen tárgyalások lehetőségét. 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Itt a fordulópont: Amerika és Oroszország tárgyalóasztalhoz ül

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu