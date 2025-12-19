Macron Putyinnal tárgyalna

Az európai politikai vezetők számára egyre sürgetőbbé válik a kérdés, hogy miként lehetne újra közvetlen párbeszédet folytatni Oroszországgal, miközben Ukrajna támogatása továbbra is prioritás marad. Emmanuel Macron francia elnök az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozója után hangsúlyozta, hogy Európának érdemes újra kapcsolatot teremtenie Moszkvával a régió biztonsági helyzete és a jövőbeli megoldások érdekében – számolt be cikkében a TASZSZ.

Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta, hogy Európának érdemes újra kapcsolatot teremtenie Moszkvával (Fotó: AFP)

Macron szerint Európának újra párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal

Úgy gondolom, hogy ismét hasznos lesz beszélni Vlagyimir Putyinnal

– nyilatkozta a francia elnök.

A francia elnök kiemelte: az európai és ukrán vezetőknek meg kell találniuk a megfelelő keretet ahhoz, hogy a párbeszéd szervezett és hatékony módon történjen. „Ha nem sikerül ezt a keretet kialakítani, előfordulhat, hogy egymás között tárgyalunk, míg az orosz fél önálló tárgyalásokat folytat más közvetítőkkel, ami nem ideális” – érvelt a francia vezető.

Ezzel párhuzamosan Vlagyimir Putyin is utalt arra, hogy Moszkva szívesen kezdene újra párbeszédet Európával

– akár a jelenlegi politikai elit helyett az utódokkal.

Az orosz államfő hangsúlyozta, hogy Oroszország pozíciója egyre erősebb, és az európai vezetőknek érdemes mérlegelniük a közvetlen tárgyalások lehetőségét.