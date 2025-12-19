Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

GVHnagybevásárlásélelmiszer

Érdemes ránézni a GVH pénztárcabarát rendszerére, mielőtt vagyonokat hagyunk a boltban

A GVH által üzemeltetett online Árfigyelő rendszerben már több mint ötezer különböző élelmiszer, illetve háztartási termék naponta frissülő ára hasonlítható össze, országszerte mintegy 1800 boltban. Így egy jól megtervezett nagybevásárlással akár több ezer forintot is lehet spórolni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 10:06
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pénzt és időt spórolhatnak a családok a karácsony előtti utolsó napok forgatagában, ha használják az online Árfigyelőt. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett rendszerben már több mint ötezer különböző élelmiszer, illetve háztartási termék naponta frissülő ára hasonlítható össze, országszerte mintegy 1800 boltban. Egy körültekintően megtervezett nagybevásárlással akár több ezer forintot is lehet spórolni, ráadásul sokkal gyorsabban elintézhető a karácsonyi asztalra, vagy a karácsonyfa alá kerülő termékek beszerzése – hívja fel a figyelmet a GVH.

20240306 BudaörsTesco supermarketHúsvét bevásárlásHúsvéti el?készületFotó: Vémi Zoltán VZVilággazdaság VG A képen: bevásárlókosár, nagybevásárlás,
A nagybevásárlás minden termékére rákereshetünk a GVH online Árfigyelő rendszerében. Fotó: Vémi Zoltán

A GVH – a kormánnyal együttműködve – 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelő rendszert, eredetileg 62 megfigyelt termékkategóriával. A rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként ma már 140 termékkategória több mint ötezer élelmiszer és háztartási termékének naponta változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogérialánc összesen 1799 üzletében.

Az online Árfigyelőben gyakorlatilag minden olyan élelmiszertermék megtalálható – húsfélék, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, tartós élelmiszerek –, amelyek karácsonykor az ünnepi asztalra kerülő ételek hozzávalóit, alapanyagait jelentik. Mindemellett 2025 nyarától már különböző háztartási, illetve higiénés termékek naponta frissülő ára is nyomon követhető az Árfigyelőben.

 

A rendszer közel húszmilliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak

A GVH korábban megállapította, hogy az Árfigyelő hatásaként megközelítőleg tíz százalékponttal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A Makronóm Intézet számításai szerint pedig a rendszer a 2023/24-es téli hónapokban közel húszmilliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak az árcsökkentő hatásain keresztül. 

A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online ár-összehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében.

A 2025 júliusától elérhető rendszer fél évig próbaüzemmódban működött, a továbbfejlesztett verziót pedig a napokban élesítették a szomszédos országban. A szlovák rendszerben egyelőre kevesebb termék ára követhető nyomon, mint a magyarban.

A GVH kedden közölte azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal közösen vizsgálja, hogy a forint elmúlt hónapokban tapasztalt jelentős erősödése hogyan jelenik meg a magyarországi fogyasztói árakban, így különösen az importból származó termékek, élelmiszerek esetében. A vizsgálatokhoz a nemzeti versenyhatóság az általa működtetett online Árfigyelő eddigi adatait is felhasználja. 

A GVH mérlegeli a versenyjogi eszköztárába tartozó eszközök alkalmazását, így indokolt esetben gyorsított ágazati vizsgálatot indíthat az ágazati problémák versenyközpontú értékelése érdekében, de akár versenyfelügyeleti eljárást is indíthat az érintett piaci szereplőkkel szemben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.