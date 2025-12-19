Érdemes ránézni a GVH pénztárcabarát rendszerére, mielőtt vagyonokat hagyunk a boltban

Pénzt és időt spórolhatnak a családok a karácsony előtti utolsó napok forgatagában, ha használják az online Árfigyelőt. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett rendszerben már több mint ötezer különböző élelmiszer, illetve háztartási termék naponta frissülő ára hasonlítható össze, országszerte mintegy 1800 boltban. Egy körültekintően megtervezett nagybevásárlással akár több ezer forintot is lehet spórolni, ráadásul sokkal gyorsabban elintézhető a karácsonyi asztalra, vagy a karácsonyfa alá kerülő termékek beszerzése – hívja fel a figyelmet a GVH.

A nagybevásárlás minden termékére rákereshetünk a GVH online Árfigyelő rendszerében. Fotó: Vémi Zoltán

A GVH – a kormánnyal együttműködve – 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelő rendszert, eredetileg 62 megfigyelt termékkategóriával. A rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként ma már 140 termékkategória több mint ötezer élelmiszer és háztartási termékének naponta változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogérialánc összesen 1799 üzletében.

Az online Árfigyelőben gyakorlatilag minden olyan élelmiszertermék megtalálható – húsfélék, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, tartós élelmiszerek –, amelyek karácsonykor az ünnepi asztalra kerülő ételek hozzávalóit, alapanyagait jelentik. Mindemellett 2025 nyarától már különböző háztartási, illetve higiénés termékek naponta frissülő ára is nyomon követhető az Árfigyelőben.

A rendszer közel húszmilliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak

A GVH korábban megállapította, hogy az Árfigyelő hatásaként megközelítőleg tíz százalékponttal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A Makronóm Intézet számításai szerint pedig a rendszer a 2023/24-es téli hónapokban közel húszmilliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak az árcsökkentő hatásain keresztül.

A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online ár-összehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében.

A 2025 júliusától elérhető rendszer fél évig próbaüzemmódban működött, a továbbfejlesztett verziót pedig a napokban élesítették a szomszédos országban. A szlovák rendszerben egyelőre kevesebb termék ára követhető nyomon, mint a magyarban.