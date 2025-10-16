Szentkirályi Alexandra válaszokat vár

Karácsony GergelySzentkirályi AlexandraBudapest Brand

Két vezetőnek egy luxushotel mélygarázsában bérel helyet a csőd szélén tántorgó főváros. Ez havi 3,3 millió forintjába került a budapestieknek, és a hely ráadásul egy utcára van a Városháza ingyenes parkolójától.

– Örülnétek, ha a pénzetekből havi 250 ezerért parkolnának cégvezetők az ingyenes helyektől egy utcára? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Hozzátette: 

Karácsonyék ezt tették egy fővárosi cégnél.

Mint kiderült: a vizsgálóbizottság jelentése szerint a Budapest Brand több tízmillió forint prémiumot fizetett ki a vezetőinek, miközben Karácsony Gergely folyamatosan csőddel riogatott.

– Ötvenmillió forintot fizettek ki a vezetőknek 2020 és 2024 között. Két vezetőnek egy luxushotel mélygarázsában bérelnek helyet. Ez havi 3,3 millió forintjába került a budapestieknek, és a hely ráadásul egy utcára van a Városháza ingyenes parkolójától. Emellett megíratták kétszer, és ki is fizették kétszer egy olyan színházi előadás dramaturgiai koncepcióját, amelyet sosem mutattak be. Ez is több mint hárommillió forintba került.

Illetve több mint 7,5 millió forintot elköltöttek arra, hogy egy parkoló feliratot odarakjanak a Városháza park megnyitójára, Karácsony Gergelyék mellé

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
