Szentkirályi Alexandra válaszokat vár

– Örülnétek, ha a pénzetekből havi 250 ezerért parkolnának cégvezetők az ingyenes helyektől egy utcára? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Hozzátette:

Karácsonyék ezt tették egy fővárosi cégnél.

Mint kiderült: a vizsgálóbizottság jelentése szerint a Budapest Brand több tízmillió forint prémiumot fizetett ki a vezetőinek, miközben Karácsony Gergely folyamatosan csőddel riogatott.

– Ötvenmillió forintot fizettek ki a vezetőknek 2020 és 2024 között. Két vezetőnek egy luxushotel mélygarázsában bérelnek helyet. Ez havi 3,3 millió forintjába került a budapestieknek, és a hely ráadásul egy utcára van a Városháza ingyenes parkolójától. Emellett megíratták kétszer, és ki is fizették kétszer egy olyan színházi előadás dramaturgiai koncepcióját, amelyet sosem mutattak be. Ez is több mint hárommillió forintba került.

A Városháza téren található pop-up park (Forrás: Facebook)

Illetve több mint 7,5 millió forintot elköltöttek arra, hogy egy parkoló feliratot odarakjanak a Városháza park megnyitójára, Karácsony Gergelyék mellé

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.



