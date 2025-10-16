Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Szentkirályi AlexandraKarácsony GergelyBudapest

Íme a felirat, amely betűnként több mint egymillió forintba került Budapestnek

Nevetségesen magas összegért épített egy „pop-up parkot” a Városháza parkoló helyére a Budapest Brand. Karácsony Gergely kedvenc cége egy hét betűből álló feliratot több mint hétmillió forintért készíttetett, amelynek ráadásul az esztétikai színvonala is kérdéses. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője rámutatott: a Budapest Brand-botrány bemutatta a fővárosi korrupciós háló egészen „pitiáner és szánalmas” működését.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 12:08
„Hét betű – 7,5 misi, maradhat? Persze!” – Szentkirályi Alexandra szerint akár ezt is mondhatta volna Karácsony Gergely kedvenc cége, a Budapest Brand a díszletre, amikor a Városháza parkolót felszámolták, és egy murvás „pop-up parkot” adtak át a helyén. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint ezen az „átadón” egészen kínos jelenetek kíséretében egy nagy „Parkoló” feliratból ledöntötték az „oló”-t, és így Park lett.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán rámutatott: ennek a humoros kis jelenetnek a feliratdíszlete 7,6 millió forintba került a budapestieknek. „Betűnként több mint egymillióba. Drága ez a városházi humor” – jegyezte meg.

Emlékeztetett: a tavalyi főpolgármesteri kampányban ő olvasta a főpolgármester fejére, hogy 2019-ben még a „város új főterét”, egy „igazi köztéri agórát” ígért a Városháza parkolójának helyére. Ezután pánikolni kezdtek, egyik napról a másikra kizavarták a dolgozók autóit, majd odahelyeztek egy vagyonért egy „pop-up parkot”.

„Soha be nem tartott ígéretek, mutyi mutyi hátán, mutogatás, hazudozás, fenyegetőzés. Már hat éve hallgatjuk ezt. Most a Budapest Brand-botrány bemutatta a fővárosi korrupciós háló egészen pitiáner és szánalmas működését. Ezt a hálót maradéktalanul fel kell számolnunk, és fel is fogjuk!” – zárta bejegyzését Szentkirályi.

Borítókép: A Városháza téren található pop-up park (Forrás: Facebook)


