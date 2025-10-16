Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Szőnyeg alá söpörné a Budapest Brand botrányát Karácsony Gergely

Átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze a főpolgármester cégein keresztül, miközben a városvezetők luxuséletét finanszírozzák a budapestiek rovására.

Gábor Márton
2025. 10. 16. 11:27
– A Budapest Brand botránya után világossá vált, hogy át kell világítani a főváros összes cégét – mondta el egy, a Városházán tartott sajtótájékoztatón Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. Kiemelte, a hatályos közgyűlési döntést ignorálva Karácsony Gergely és a főváros vezetése nem hajlandó átvilágítani a főváros nagy cégeit független külső szereplők által. 

Budapest, 2025. február 26. Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP képviselője (b) felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án. Mellette Böröcz László, a Fidesz-KDNP képviselője, az I. kerület polgármestere (j). MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás / MTI 

Szepesfalvy a Budapest Brand bizottsági ülése kapcsán elmondta, 

tegnap Budapest főjegyzője tett egy olyan megjegyzést, amely politikai nyomásgyakorlásként is értékelhető. A főjegyző ugyanis azt állította, hogy a vizsgálóbizottság perelhető lesz, ha elfogadják a Budapest Brand vizsgálatával kapcsolatos határozati javaslatcsomagot. 

A politikus kiemelte, a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén fog végső döntést hozni a testület a Budapest Brand vizsgálatának ügyében. 

Mint ismert, a Fidesz-frakció évek óta kongatta a vészharangot, most kiderült: a Budapest Brand körüli vizsgálóbizottság is megerősítette a súlyos gyanút. Átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze Karácsony Gergely cégein keresztül, miközben a városvezetők luxuséletet finanszíroznak a budapestiek rovására. A lista hosszú: túlárazott szerződések, titkolt prémiumok és a baloldali érdekkörök kiemelten jó üzletei.

Hónapokig tartó kutatás után a Budapest Brand vizsgálóbizottságának eredményei minden várakozást felülmúltak, igazolva azt, amit a Fidesz-frakció már évek óta szajkózott: Budapest pénzét rendszerszinten folyatják ki a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan átláthatatlan módon tűnik az el prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül. A fővárosi önkormányzat, élén Karácsony Gergely főpolgármesterrel, szisztematikusan építi „Budapest kivéreztetésének” meséjét, miközben maga adja fel az infúziót a saját tulajdonú cégeinek, amelyek a valóságban sokszor túlértelmezett és felesleges feladatokat látnak el.

Rendszerszintű problémák, milliós prémiumok

A Fidesz-frakció információi szerint a problémák a Budapest Brand Zrt. esetében – amely cég a Városháza területén működik – rendszerszintűek: a közpénzek felelős felhasználása és átláthatósága egyáltalán nem biztosított. A legsúlyosabb az, hogy a cég vezetése még a vizsgálódás alatt is megtagadta vagy akadályozta az adatszolgáltatást, ami felveti a szándékos eltitkolás gyanúját. Szentkirályi Alexandra frakcióvezető szerint 

a Hagyó-ügy és a nokiás dobozok óta nem látott botrány kerekedhet ebből.

A vizsgálat döbbenetes részleteket tárt fel a cégvezetés javadalmazásával kapcsolatban. 

Kiderült, hogy milliós fizetéseik mellett több tízmillió forint prémiumot vettek fel a Budapest Brand vezetői. A prémiumfeladatok meghatározása pedig sok esetben csak azután történt meg, hogy a feladatot már elvégezték, ami alapvetően sérti a szabályos működés elvét. 

Mindezt úgy, hogy a vizsgált időszakban (2020–2024) az üzleti tervek egyetlen évben sem teljesültek, tehát jogszerűen nem is illette volna meg őket prémium. Összesen több mint 50 millió forint prémiumot fizettek ki a vezetői körnek, de ezen felül több mint 5 millió forint szabadságmegváltásban is részesültek, noha a pontos összegek titoktartás alá esnek.

Luxusautózás a Városháza udvaráról

A pénzszórás mértékét jól illusztrálja az autóhasználat és a parkolás költsége. A cég három vezetője több mint 35 millió forintot költött autóhasználatra és parkolásra. A leginkább felháborító, hogy mindez úgy történt, hogy a cég székhelye maga a Városháza volt, amelynek udvara egészen 2024 tavaszáig egy óriási, murvás parkolóként üzemelt, ahol ingyen lehetett volna parkolni. Ehelyett a vezetők a szomszédos luxusszálloda, 

a Kempinski parkolóját használták havi 240–250 ezer forintért, összesen több mint 3,3 millió forintot elparkolva az adófizetők pénzéből.

 

Több sebből vérző projektekkel van tele a polc Forrás: MN

A pénzek eltűnésének mechanizmusát jól mutatja a túlárazott vagy éppen felesleges külsős szerződések sora. A főpolgármester Pop-up Park installációjának mozgatására (egy 65 méteres sugarú körben, a Városháza udvarán belül) 2,1 millió forintot fizettek ki külsős vállalkozónak, holott ezt a feladatot a cég saját, főállású alkalmazottai is elvégezhették volna. A Budapest Brand rendezvénykellékeinek logisztikájára, szerelésére és raktározására több mint 76 millió forintot költöttek, miközben a város más cégeinek telephelyein lehetett volna erre helyet találni, és a munkálatokat ismét a főállású alkalmazottak végezhették volna el.

Rejtélyes kiadások és baloldali érdekeltségek a szerződések mögött

A bizottság vizsgálódása során további súlyos tételek kerültek elő. Az Egészséges Budapest szűrőbuszprojekt, amelynek megjelenése és üzenetei gyanúsan egybeestek Karácsony Gergely „minden budapesti éljen +5 évet” kampányígéretével, 71,5 millió forintba került a budapestiek pénzéből. 

Egy soha meg nem valósult színházi előadás dramaturgiai koncepciójára kétszer is kifizettek 3,1 millió forintot, de a bizottságnak nem árulták el, miért nem valósult meg a produkció. 

Még rezsitámogatás is jutott a milliós fizetéseket és több tízmilliós prémiumokat kereső vezérigazgatónak és helyetteseinek, fejenként 100 000 forint értékben.

A vizsgálat során rendszerszintűnek bizonyult az is, hogy a grafikai feladatokra, üzemeltetési kérdésekre kötött kisebb-nagyobb szerződések párhuzamosan fedték le azokat a feladatokat, amelyeket főállású munkatársak is végeztek a cégnél. Ezek a túlárazott, vagy épp átfedő szerződések tökéletesen alkalmasak arra, hogy a cégekbe kifolyatott összegek „eltűnjenek” a főváros kasszájából. Nem véletlen, hogy 

a szolgáltatási szerződésekben több ismert, baloldali érdekkörhöz köthető cég is feltűnik. 

Több tízmillió forintos szerződést kapott a Crevocorp, egy, a Demokratikus Koalícióhoz köthető vállalkozás. Közel 15 millió forint jutott a Mediánnak és a 21 Kutatóközpont Kft.-nek is, utóbbi Magyar Péter és a Tisza Párt közvélemény-kutatási szárnyalását publikáló intézet. Közel 5,5 millió forintot kapott a volt momentumos, Puzsér Róbert és Márki-Zay Péter kampányfőnöke, Zaránd Péter is, aki azóta Puzsér Róbert üzlettársa az Inga Kávézóban.

Ez a súlyos kép – és a Budapest Brand csak egy a sok fővárosi cég közül – azt mutatja, hogy Budapest kiszipolyozása tudatos és szervezett formában zajlik, de nem úgy, ahogy azt Karácsony Gergely és csapata előadja.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


