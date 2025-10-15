Folytatódik a botrány a Budapest Brand körül – prémiumok, luxusparkolás és mutyigyanús kifizetések

– A Budapest Brand fővárosi viszonylatban kicsi cég: kis költségvetésű, kevés feladata van, és viszonylag kevesen is dolgoznak benne. Ha egy ilyen kis cégnél ilyen komoly visszaélésekre okot adó ügycsoportok merülnek föl, akkor logikus a kérdés: mi lehet az igazán komoly, nagy méretű fővárosi tulajdonú vállalatok esetében? – tette fel a kérdést lapunknak Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra. Fotó: Havran Zoltán / MW

Hozzátette, a vizsgálóbizottság jelentése szerint a Budapest Brand több tízmillió forint prémiumot fizetett ki a vezetőinek, miközben Karácsony Gergely folyamatosan csőddel riogatott.

Ötvenmillió forintot fizettek ki a vezetőknek 2020 és 2024 között. Két vezetőnek egy luxushotel mélygarázsában bérelnek helyet. Ez havi 3,3 millió forintjába került a budapestieknek, és a hely ráadásul egy utcára van a Városháza ingyenes parkolójától. Emellett megírattak kétszer, és ki is fizettek kétszer egy olyan színházi előadás dramaturgiai koncepcióját, amelyet sosem mutattak be. Ez is több mint hárommillió forintba került. Illetve több mint 7,5 millió forintot elköltöttek arra, hogy egy parkoló feliratot odarakjanak a Városháza park megnyitójára, Karácsony Gergelyék mellé

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz elnöke kiemelte, a Budapest Brandből komoly pénzek jutottak a főváros vezetéséhez közel álló szereplőknek. Így fordulhatott elő, hogy tízmilliós szerződést kötöttek egy, a DK-hoz köthető vállalkozással, a Crevocorp nevű céggel. Illetve a Budapest Brand még 15 millió forintot fizetett a Mediánnak, illetve a 21 Kutatóközpontnak.

Az előbbi Karácsony Gergely, az utóbbi a Tisza Párt kedvenc közvéleménykutatója. Ha ekkora visszaélések voltak a Budapest Brand cégben, akkor a százszor ekkora cégeknél valószínűleg százszor ekkora problémák és mutyik lehetnek

– jelentette ki a Fővárosi Fidesz frakcióvezetője. Szentkirályi szerint mindenképpen szükség van a mostani alapján további vizsgálatokra. Kiemelte, a budapesti Fidesz három dolgot követel Karácsony Gergelytől. Az első az, hogy tegyen büntetőfeljelentést a Budapest Brand ügyében. Másrészt a fővárosi Fidesz a hatályos közgyűlési döntésnek megfelelően azonnal megindítaná az összes nagy fővárosi cég átvilágítását külső szereplők által.

Végül, de nem utolsósorban azt követeljük Karácsony Gergelytől, hogy minden lehetséges információt és segítséget adjon meg a kormány által kirendelt fővárosi átvilágítási szakértőnek ahhoz, hogy teljeskörűen el tudja végezni a munkáját, ideértve a fővárosi cégek gazdálkodásának megismerését is

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra. Hozzátette, amíg a Fővárosi Közgyűlés döntésének ellenére Karácsony Gergely nem rendeli el a fővárosi cégek átvilágítását, addig ezt folyamatosan javasolni fogják a közgyűlésen.