Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Karácsony GergelySzentkirályi AlexandraBudapest Brand

A Budapest Brand pénzszivattyúja éveken át csapolta a budapestiek pénzét

Prémiumokat fizettek haveroknak, milliókért parkoltak luxusszállodákban, rezsitámogatást osztogattak dúsgazdag igazgatónak – mindez a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-t vizsgáló bizottság jelentéséből derült ki.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 16. 9:04
Szentkirályi Alexandra azonnali büntetőfeljelentést követel Karácsony Gergelytől a Budapest Brand gyanús ügyei miatt. A politikus szerint ha a főpolgármester nem tesz feljelentést, akkor az azt jelenti, hogy el akarja tussolni az ügyet, mert valami köze van hozzá, amit takargatni akar. 

Budapest, 2025. június 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án. Budapest csődközeli helyzete miatt a főváros minden költésének 2019-ig visszamenő átvilágítását szorgalmazta Szentkirályi Alexandra, miután részt vett a főpolgármester által kezdeményezett egyeztetésen. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A budapesti Fidesz elnöke Facebook-bejegyzésében emlékeztetett:  többször kérték a fővárosi közgyűlést, hogy világítsák át független szakértőkkel a főváros cégeinek a gazdálkodását, de semmilyen előrelépés nem történt eddig ebben az ügyben. 

A fővárosi közgyűlés frakcióvezetője arra kéri a kormányt, hogy a fővárosi átvilágítási szakértő kapjon meg minden segítséget annak érdekében, hogy maradéktalanul át tudja világítani a fővárosi önkormányzat cégeit is, hogy kiderüljön, milyen visszaélések történtek.  

Szentkirályi Alexandra szerint ijesztő, hogy hová került az a brutális összeg, amit a Tarlós István vezette főváros hagyott Karácsony Gergelyékre. Azt reméli, kiderül a válasz, ha megfelelően utánanéznek, hogy mi történt az elmúlt hat évben a főváros cégeinél.

Mint korábban beszámoltunk róla, milliós prémiumokra, luxushotelekben bérelt parkolóhelyekre, soha be nem mutatott színházi koncepciókra és politikai kötődésű megbízásokra derült fény a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vizsgálóbizottsági jelentéséből. Szentkirályi Alexandra szerint mindez csak a jéghegy csúcsa, és Karácsony Gergelynek azonnali feljelentést kellene tennie, valamint el kellene indítania a fővárosi cégek teljes körű átvilágítását.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

