A Budapest Brand pénzszivattyúja éveken át csapolta a budapestiek pénzét

Szentkirályi Alexandra azonnali büntetőfeljelentést követel Karácsony Gergelytől a Budapest Brand gyanús ügyei miatt. A politikus szerint ha a főpolgármester nem tesz feljelentést, akkor az azt jelenti, hogy el akarja tussolni az ügyet, mert valami köze van hozzá, amit takargatni akar.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A budapesti Fidesz elnöke Facebook-bejegyzésében emlékeztetett: többször kérték a fővárosi közgyűlést, hogy világítsák át független szakértőkkel a főváros cégeinek a gazdálkodását, de semmilyen előrelépés nem történt eddig ebben az ügyben.

A fővárosi közgyűlés frakcióvezetője arra kéri a kormányt, hogy a fővárosi átvilágítási szakértő kapjon meg minden segítséget annak érdekében, hogy maradéktalanul át tudja világítani a fővárosi önkormányzat cégeit is, hogy kiderüljön, milyen visszaélések történtek.

Szentkirályi Alexandra szerint ijesztő, hogy hová került az a brutális összeg, amit a Tarlós István vezette főváros hagyott Karácsony Gergelyékre. Azt reméli, kiderül a válasz, ha megfelelően utánanéznek, hogy mi történt az elmúlt hat évben a főváros cégeinél.

Mint korábban beszámoltunk róla, milliós prémiumokra, luxushotelekben bérelt parkolóhelyekre, soha be nem mutatott színházi koncepciókra és politikai kötődésű megbízásokra derült fény a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vizsgálóbizottsági jelentéséből. Szentkirályi Alexandra szerint mindez csak a jéghegy csúcsa, és Karácsony Gergelynek azonnali feljelentést kellene tennie, valamint el kellene indítania a fővárosi cégek teljes körű átvilágítását.