Ezer sebből vérzik a budapesti közösségi költségvetés

– Korábban már sikerült arra a konszenzusra jutni, hogy a közösségi költségvetés egy olyan projekt, amit alaposan át kell nézni, ugyanis ezer sebből vérzik. Ez a felülvizsgálat mostanra ért véget, mi továbbra is azt mondjuk: nem konzisztens a testtartása a városvezetésnek akkor, amikor folyamatosan azt állítják, csődben van a város, de mindeközben olyan dolgokra költik el a pénzt, mint a most átadott Blaha Lujza téri randipont, amelynek a megvalósítására egy 15 millió forintos keret állt rendelkezésre – mondta el lapunknak Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. Hozzátette,

szintén közösségi költségvetésből egy baráti, a városvezetéshez közel álló szervezet kapott forrásokat, vagy például arra is volt példa, hogy egy, a főváros által már előkészített projektet véletlenül beadtak a közösségi költségvetésbe, és még meg is szavazták.

Szepesfalvy szerint az ilyen magatartás a közösségi költségvetéssel kapcsolatban egyszerűen megengedhetetlen, ugyanis miközben a főváros azt állítja, hogy saját forrásból nincs pénze új buszok megvásárlására, a kötelező feladatellátás, mint a közösségi közlekedésnek a finanszírozása pedig gondot okoz, addig a városvezetés évente egymilliárd forintot szór el a közösségi költségvetés finanszírozására.

Fontos kiemelni, hogy azért nincsen túl sok résztvevője, szavazója ennek a projektnek, mert egész egyszerűen hiányzik a közbizalom. Ki kell zárni azt a visszaélést, hogy annyiszor lehet szavazni, ahányszor valaki e-mail-címet regisztrál magának. Mi arra az álláspontra helyezkedünk, hogy a következő években ki sem lenne szabad írni a közösségi költségvetést

– emelte ki a politikus. Hozzátette az elmúlt öt évben Budafok-Tétényben alpolgármesterként ő maga volt a részvételi költségvetésért felelős. A XXII. kerületben sikerült határidő előtt megvalósítani a projekteket. Ráadásul itt valóban a lakosság igényeinek megfelelő projektek valósulnak meg.

Évről évre egyre kevesebb ötlet valósul meg

Amint arról már beszámoltunk, pénteken a Városháza parkban tartotta a közösségi költségvetés eredményváróját a fővárosi önkormányzat: a korábbi évekhez hasonlóan idén is a főpolgármester számára kedves javaslatok kerültek fókuszba.