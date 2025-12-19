Hidvéghi BalázsEU-csúcsMagyarország

Hidvéghi Balázs: Magyarország megvédte érdekeit az uniós csúcson

Hidvéghi Balázs szerint komoly magyar sikerrel zárult a hajnalig tartó brüsszeli uniós csúcs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi médiás bejegyzésében arról számolt be, hogy Magyarországnak sikerült megakadályoznia az orosz vagyon felhasználását, valamint elutasította a 24 tagállam által támogatott ukrán hadikölcsönt is, amely több mint négyszázmilliárd forintos befizetési kötelezettséget rótt volna hazánkra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 8:32
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hidvéghi Balázs a Facebookon elemezte a péntek hajnalban véget ért uniós csúcs eredményeit. Beszámolója szerint a tárgyalások egészen hajnali három óráig tartottak, végül pedig – állítása szerint – Magyarország számára kedvező döntések születtek.

Hidvéghi Balázs (Fotó: Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa ma hadüzenetet küldjön Oroszországnak. Az orosz pénzeszközök elvétele halott ügy!

– írta Hidvéghi Balázs.

A politikus hozzátette, hogy szerinte a döntés megakadályozása után 24 tagállam úgy határozott: a következő két évre hadikölcsönt nyújt Ukrajnának, amelyet – állítása szerint – ha Kijev nem tud visszafizetni, akkor az érintett európai országoknak kell majd törleszteniük.

Ezen európai országokban élők gyermekeinek és unokáinak kell tehát megfizetni a háború árát. Magyarország, Szlovákia és Csehország viszont úgy döntött, hogy nem vesz részt ennek a hadikölcsönnek a biztosításában. Ezzel Magyarországot több mint négyszázmilliárd forint befizetésétől óvtuk meg

– hangsúlyozta.

Az viszont jól látszik, hogy nincs stratégiaváltás Brüsszelben, a háborús felkészülés folytatódik. Magyarország továbbra is a béke legerősebb hangja Európában, és amíg nemzeti kormányunk van, továbbra sem fogjuk megengedni, hogy Brüsszel a magyar emberek pénzéből finanszírozza Ukrajnát!

– zárta bejegyzését.

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)

