Hidvéghi Balázs a Facebookon elemezte a péntek hajnalban véget ért uniós csúcs eredményeit. Beszámolója szerint a tárgyalások egészen hajnali három óráig tartottak, végül pedig – állítása szerint – Magyarország számára kedvező döntések születtek.
Hidvéghi Balázs: Magyarország megvédte érdekeit az uniós csúcson
Hidvéghi Balázs szerint komoly magyar sikerrel zárult a hajnalig tartó brüsszeli uniós csúcs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi médiás bejegyzésében arról számolt be, hogy Magyarországnak sikerült megakadályoznia az orosz vagyon felhasználását, valamint elutasította a 24 tagállam által támogatott ukrán hadikölcsönt is, amely több mint négyszázmilliárd forintos befizetési kötelezettséget rótt volna hazánkra.
Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa ma hadüzenetet küldjön Oroszországnak. Az orosz pénzeszközök elvétele halott ügy!
– írta Hidvéghi Balázs.
A politikus hozzátette, hogy szerinte a döntés megakadályozása után 24 tagállam úgy határozott: a következő két évre hadikölcsönt nyújt Ukrajnának, amelyet – állítása szerint – ha Kijev nem tud visszafizetni, akkor az érintett európai országoknak kell majd törleszteniük.
Ezen európai országokban élők gyermekeinek és unokáinak kell tehát megfizetni a háború árát. Magyarország, Szlovákia és Csehország viszont úgy döntött, hogy nem vesz részt ennek a hadikölcsönnek a biztosításában. Ezzel Magyarországot több mint négyszázmilliárd forint befizetésétől óvtuk meg
– hangsúlyozta.
Az viszont jól látszik, hogy nincs stratégiaváltás Brüsszelben, a háborús felkészülés folytatódik. Magyarország továbbra is a béke legerősebb hangja Európában, és amíg nemzeti kormányunk van, továbbra sem fogjuk megengedni, hogy Brüsszel a magyar emberek pénzéből finanszírozza Ukrajnát!
– zárta bejegyzését.
Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)
