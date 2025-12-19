nyugdíjasmagyar péternagy ervinraskó györgyhalál

Nagy Ervin is beállt a balos kánonba: régóta az idősek halálától várják az áttörést a globalisták

Sorra látnak napvilágot az olyan nyilatkozatok, amelyekben Magyar Péter emberei a nyugdíjasok halálát kívánják. Újabban Nagy Ervin látja idős honfitársaink halálában a Tisza győzelmének a kulcsát, de korábban Raskó György és Puzsér Róbert is erről értekezett. Nem meglepő a tiszások véleménye, ugyanis az előző baloldali messiás, Márki-Zay Péter is a nyugdíjasok halálában bízott a 2022-es választások előtt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 9:16
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokkoló hangfelvétel szivárgott ki Nagy Ervinről, aki szerint egy generációnak ki kell halnia. Mint megírtuk, a Mandinerhez eljutott felvételen a Tisza Párt mellé szegődött színész a következőképpen fogalmazott:

Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a »mi volt a nagypapával, nagymamával, a komcsik meg…«. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni

 

Raskó György a nyugdíjasok haláláról fantáziál

Azonban nem ez az első alkalom, hogy Tisza-közeli megszólalók a nyugdíjasok rovására próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Raskó György mezőgazdasági szakember például korábban arról írt közösségi oldalán, hogy a demográfiai változás, vagyis az idősebb generációk fogyása politikai előnyt jelenthet az új formációnak.

Raskó György is a nyugdíjasok halálára játszik (Forrás: Facebook)

Raskó a később eltávolított bejegyzésben azt írta: 

a Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…

Raskó György úgy fogalmazott: „Milyen a tipikus Fidesz-szavazó? 65 évnél idősebb nő, maximum nyolc általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van.”

 

Puzsér szerint ez a Tisza-győzelem kulcsa

Az elmúlt hónapokban többször is kiállt Magyar Péter mellett Puzsér Róbert, és a hétvégén együtt is tüntettek. A balos megmondóember és egykori főpolgármester-jelölt egy podcastben nemrég azt mondta, hogy a Tisza Párt győzelmének egyik kulcsa demográfiai okokra vezethető vissza. Szavai szerint „2030-ra a demográfia mindenképp leváltja a Fideszt, mert addig még egy nyugdíjas nemzedék elhal”.

 

Márki-Zay is a nyugdíjasok halálában bízott

A nyugdíjas korú szavazók nem először kerülnek szóba a baloldalon a választási esélyeik latolgatásával összefüggésben. Emlékezetes, amikor négy évvel ezelőtt az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter hasonló választási kalkulációkat tett közzé. – Egyre csökkennek. Rájuk az idősebb generáció szavaz, amelyet megtizedelt a Covid – jellemezte a Fidesz támogatóit még 2021-ben. Márki-Zay úgy vélekedett, hogy nem nőhetett 2021-ben a Fidesz-tábor, mivel a koronavírus megtizedelte az időskorú lakosságot.

Magyar Péter, Márki-Zay Péter, utaztatás, London, Nyugat-Európa
Magyar Péter emberei ugyanazt hangoztatják, mint korábban Márki-Zay Péter (Fotó: MN-montázs)

A koronavírus-járványban elhunyt idősek elhalálozása visszatérő elem volt Márki-Zay Péter választási kalkulációjában. A balliberális olasz La Repubblica című lapban megjelent interjúban

Márki-Zay már 2021 novemberében az elképzelt választási győzelme egyik eszközeként beszélt idősek Covid okozta haláláról.

– Orbánt egyre kevesebben támogatják. Most 48 százalékon állnak, de egyre csökkennek. Rájuk az idősebb generáció szavaz, amelyet megtizedelt a Covid – mondta az interjúban Márki-Zay Péter.

De 2022 január elsején újév alkalmából is arról beszélt az előző balos miniszterelnök-jelölt, hogy az idősek halála növeli a választási esélyeiket. Végül húsz százalékkal kapott ki a választáson az általa vezetett pártlista. 

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Fotó: Havran Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu