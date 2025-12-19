Nagy Ervin is beállt a balos kánonba: régóta az idősek halálától várják az áttörést a globalisták

Sokkoló hangfelvétel szivárgott ki Nagy Ervinről, aki szerint egy generációnak ki kell halnia. Mint megírtuk, a Mandinerhez eljutott felvételen a Tisza Párt mellé szegődött színész a következőképpen fogalmazott:

Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a »mi volt a nagypapával, nagymamával, a komcsik meg…«. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni

Raskó György a nyugdíjasok haláláról fantáziál

Azonban nem ez az első alkalom, hogy Tisza-közeli megszólalók a nyugdíjasok rovására próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Raskó György mezőgazdasági szakember például korábban arról írt közösségi oldalán, hogy a demográfiai változás, vagyis az idősebb generációk fogyása politikai előnyt jelenthet az új formációnak.

Raskó György is a nyugdíjasok halálára játszik (Forrás: Facebook)

Raskó a később eltávolított bejegyzésben azt írta:

a Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…

Raskó György úgy fogalmazott: „Milyen a tipikus Fidesz-szavazó? 65 évnél idősebb nő, maximum nyolc általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van.”

Puzsér szerint ez a Tisza-győzelem kulcsa

Az elmúlt hónapokban többször is kiállt Magyar Péter mellett Puzsér Róbert, és a hétvégén együtt is tüntettek. A balos megmondóember és egykori főpolgármester-jelölt egy podcastben nemrég azt mondta, hogy a Tisza Párt győzelmének egyik kulcsa demográfiai okokra vezethető vissza. Szavai szerint „2030-ra a demográfia mindenképp leváltja a Fideszt, mert addig még egy nyugdíjas nemzedék elhal”.

Márki-Zay is a nyugdíjasok halálában bízott

A nyugdíjas korú szavazók nem először kerülnek szóba a baloldalon a választási esélyeik latolgatásával összefüggésben. Emlékezetes, amikor négy évvel ezelőtt az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter hasonló választási kalkulációkat tett közzé. – Egyre csökkennek. Rájuk az idősebb generáció szavaz, amelyet megtizedelt a Covid – jellemezte a Fidesz támogatóit még 2021-ben. Márki-Zay úgy vélekedett, hogy nem nőhetett 2021-ben a Fidesz-tábor, mivel a koronavírus megtizedelte az időskorú lakosságot.