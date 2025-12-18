tisza pártmagyar péterdömötör csababrüsszel

Merénylet: a Tisza Párt a tiltakozó gazdák helyett Brüsszel és a háború pártjára állt

Ami zajlik, az egy előre kitervelt merénylet az európai gazdák ellen, aminek Magyar Péter brüsszeli pártja a kitervelője – erről beszélt tegnap Dömötör Csaba. A fideszes EP-képviselő kifejtette: az uniós vezetés azért akarja csökkenteni az agrártámogatásokat, hogy a pénzt az új uniós hadi alapokba csoportosítsák át, miközben megnyitják az EU piacát a dél-amerikai és az ukrajnai óriásgazdaságok előtt. Miközben Brüsszelben gazdák ezrei tüntetnek az uniós agrárpolitika ellen, a Tisza Párt az agrárkérdésekben is szolgaian követi Brüsszel irányvonalát.

Munkatársunktól
2025. 12. 18. 15:25
Raskó György és Magyar Péter Forrás: Facebook
A gazdák dühösek, és ha vízágyúval lépnek fel ellenük, még dühösebbek lesznek, s erre minden okuk meg is van – erről beszélt a Strasbourgban és Brüsszelben zajló gazdatüntetések kapcsán mai sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője kifejtette: az uniós vezetés azért akarja csökkenteni az agrártámogatásokat, hogy az így felszabaduló forrásokat az új uniós hadi alapokba csoportosítsák át. Hangsúlyozta: „teljesen abszurd módon” az új hadi alap védelmében az Európai Parlament plenáris ülésén maga az uniós agrárbiztos mondott beszédet, aki mérföldkőnek nevezte Ukrajna csatlakozását a védelmi alaphoz.

A fideszes politikus szerint az elhallgatott ár az, hogy az új hétéves uniós költségvetésben 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, miközben megnyitják az uniós piacokat a dél-amerikai és ukrajnai óriásgazdaságok előtt. – Az, ami zajlik, egy előre kitervelt merénylet az európai gazdák ellen – fogalmazott Dömötör Csaba. Hozzátette: mindennek a politikai felelőse Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt, ahonnan az agrárbiztos és az Európai Bizottság elnöke is érkezik. Dömötör szerint különösen botrányos, hogy Magyar Péter letagadja ezen tervek létezését, miközben frakciótársai „csont nélkül” megszavazzák azokat, ő maga pedig hónapok óta nem vesz részt az üléseken és hagyja, hogy a magyarok életét meghatározó kérdésekben mások szavazzanak helyette.

A Tisza a brüsszeli agrárpolitika és Ukrajna mellett

A Tisza politikája kapcsán érdemes felidézni, hogy Raskó György agrárközgazdász, a párt tanácsadója és anyagi támogatója számos nyilatkozatában támogatta Brüsszel agrárpolitikáját. Ennek részeként többször kiállt amellett, hogy az uniós agrárforrásokat Ukrajnának csoportosítsák át, az ukrán gabonát engedjék be a közös piacra, valamint több alkalommal a magyar gazdákat sértő kijelentéseket tett.

Egy, a tervezett uniós agrárreformról szóló nyilatkozatában például úgy fogalmazott

„több tízezer családi gazda tönkremenetele agrárgazdasági szempontból akár jó is lehet”, mivel szerinte a földeknek olyan használók kezében kellene koncentrálódniuk, akik „értenek a korszerű gazdálkodáshoz”. Kijelentése alapján nem tartaná problémának, ha sok kisgazda kiszorulna az ágazatból.

Raskó emellett élesen bírálta a földalapú támogatási rendszert is. Idén, egy alkalommal azt állította, hogy a családi gazdaságok indokolatlanul magas jövedelemhez jutnak alacsony munkabefektetés mellett. Ám nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy Raskó György a nemzeti agrárpolitika helyett Brüsszel irányítását üdvözölte. Már 2003-ban úgy nyilatkozott: „Azért is örülök annyira az EU-csatlakozásnak, mert akkor a mezőgazdasági politikánkat Brüsszelből fogják vezérelni, nem itthonról.”

Nem Raskó az egyetlen

Magyar Péter egy másik agrárszakértője is otromba jelzőkkel gyalázta a magyar mezőgazdasági termelőket egy írásában, illetve a közösségi oldalán. Kökény Attila, a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója a Tisza Párt februári kongresszusán részt vett a Magyar Péter vezette agrárkerekasztal-beszélgetésen. Kökény az Európai Unióban tervezett agrárreformmal kapcsolatban júliusban közölt egy bejegyzést a Facebook-oldalán. A poszthoz kapcsolódó egyik kommenthez, arra a felvetésre, hogy miért lenne jó Magyarországnak a támogatások csökkenése, az alábbiakat írta: „Ez egy másik téma, de ha valaki egy idomított csimpánz szintjén termel négy-öt veszteséges hozamú haszonnövényt a versenyképtelenül magas önköltségével és talajpusztító szántással, mert úgyis megél a támogatásból, akkor ideje motiválni a gondolkodásra és fejlődésre.” Hozzátette: „ideje a tanulásnak.”

