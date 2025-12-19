Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

covidNémetországadófizetők szövetségevészhelyzetafd

Egy német tartomány Covid-vészhelyzetet hirdetett

Kemény bírálatok kereszttüzébe került Szász-Anhalt tartomány kormánya, miután hivatalos Covid–19 vészhelyzetet hirdetett annak érdekében, hogy hozzáférhessen a több milliárd eurós szövetségi támogatáshoz. Az ellenzéki AfD szerint a vészhelyzet képzeletbeli, a határozat pedig az államadósság-plafon illegális megkerülése.

Sebők Barbara
2025. 12. 19. 9:52
Az AfD szerint a vészhelyzet „képzeletbeli”, a határozat pedig az államadósság-plafon illegális megkerülése Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Adófizetők Szövetsége, egy német nem kormányzati szervezet, amely az adók csökkentése és az adófizetői pénzek felelős állami felhasználása mellett áll ki, élesen bírálta a lépést. Ralf Seibicke, a szövetség regionális vezetője egyenesen baromságnak nevezte a vészhelyzet kihirdetését a Bildnek adott interjújában. A szakértő szerint a döntés azt bizonyítja, hogy az állam pénzügyei kicsúsztak az irányítás alól, és ez komoly költségekkel jár majd az adófizetőknek – írja a Brussels Signal.

Egy német tartomány Covid-vészhelyzetet hirdetett milliárdos szövetségi támogatásért
Egy német tartomány Covid-vészhelyzetet hirdetett milliárdos szövetségi támogatásért. Fotó: AFP

Szász-Anhalt tartomány parlamentje december 16-án 51 igen és 31 nem szavazattal elfogadta a 2026-os évre szóló, Covid–19 miatti rendkívüli szükségállapot kihirdetését. A döntés lehetővé teszi, hogy a tartomány hozzáférjen a német kormány által 2020-ban, a Covid–19-válság idején a közintézmények támogatására elkülönített különalapokhoz.

Az információk szerint Szász-Anhalt akár kétmilliárd eurós forráshoz is juthat, amelyet az elkövetkező években kell visszafizetnie.

A pénzt különféle intézkedésekre fordítanák, beleértve az állami kórházakba való beruházásokat, valamint az iskolák és egyetemek digitalizálását.

 

A kormánykoalíció támogatta, az ellenzék bírálta

Az indítványt a konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Németország Szociáldemokrata Pártja (SDP) és a liberális Német Szabaddemokrata Párt (FDP) támogatta – mindhárom párt tagja Szász-Anhalt jelenlegi koalíciós kormányának. Stefan Ruland, a CDU állami képviselője azzal érvelt, hogy a válság leküzdéséhez óvintézkedések megtétele szükséges annak biztosítására, hogy a helyzet ne ismétlődjön meg.

Az alkotmány lehetővé teszi a szükségállapot kihirdetését kivételes, az állam ellenőrzésén kívül eső és a pénzügyi helyzetére jelentős hatással lévő körülmények esetén. Pontosan ez volt a helyzet a világjárvány esetében. És pontosan ezért alkotmányosan megengedett a következményeinek kezelése is

– fogalmazott.

 

Képzeletbeli vészhelyzet

Az ellenzéki pártok azonban határozottan elutasították a javaslatot. Jan Moldenhauer, a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt képviselője szerint:

A vészhelyzet képzeletbeli, a határozat pedig az államadósság-plafon illegális megkerülése.

Az AfD kérésére a képviselők név szerint szavaztak az indítványról. Olaf Meister, a Zöldek pártjának képviselője a valós életből vett szatíra példájának nevezte az indítványt, mondván, hogy a tartomány kormánya nem nyilváníthatja a digitalizációt világjárvány okozta kárnak ahhoz, hogy azt a különalapokon keresztül finanszírozza. Christoph Lemmer szakértő a Welt TV-nek nyilatkozva abszurdnak nevezte a szavazást. Hozzátette, hogy a Covid–19-cel kapcsolatos sürgősségi határozat akár abszolút többséget is szerezhet az AfD-nek Szász-Anhaltban a 2026-os választásokon.

A legfrissebb, 2025 októberi felmérés szerint a jobboldaliak a szavazatok negyven százalékára számíthatnak a tartományban.

 

Borítókép: Hagen Kohl (AfD) a szász-anhalti tartományi parlament plenáris ülésén Jan Moldenhauer és Felix Zietmann AfD-s képviselők között (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu