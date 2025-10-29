A taxisokba fojtotta a szót Karácsony Gergely

Nem hagyta Karácsony Gergely, hogy a Fővárosi Taxi Egyesület képviselője felolvassa a taxisok követeléseit. Ezt követően több taxis is a levelük felolvasását kezdte követelni a főpolgármestertől, majd pedig gyávának nevezték.

Tüntetnek a taxisok. Fotó: Ladóczki Balázs

A főpolgármester erre válaszul azt javasolta a taxisoknak, hogy a holnapi közmeghallgatáson mondják el a követeléseiket.

Végül a taxisok bekiabálásának hatására Karácsony Gergely ígéretet tett arra, hogy ő maga fogja felolvasni a szakszervezet levelét, követeléseit.

Mint ismert, a taxisok már szeptemberben nehezményezték, hogy a tevékenységüket szabályozó rendelet több elemének módosításával kapcsolatban nem konzultáltak velük, illetve a tarifaemelésre és a létszámstopra vonatkozó követeléseiket nem teljesítette a főváros. A javaslatcsomagból emellett a taxisok hiányolták a létszámstopra és a tarifamódosításra vonatkozó rendelkezéseket.