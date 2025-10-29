Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Karácsony GergelyfőpolgármesterVárosház utcataxi

A taxisokba fojtotta a szót Karácsony Gergely

A főpolgármester nem hagyta szóhoz jutni a taxis szövetség képviselőjét.

Gábor Márton
2025. 10. 29. 9:48
Budapest, taxisok demonstrálnak Fotó: Ladóczki Balázs
Nem hagyta Karácsony Gergely, hogy a Fővárosi Taxi Egyesület képviselője felolvassa a taxisok követeléseit. Ezt követően több taxis is a levelük felolvasását kezdte követelni a főpolgármestertől, majd pedig gyávának nevezték. 

taxi tüntetés
Tüntetnek a taxisok. Fotó: Ladóczki Balázs

A főpolgármester erre válaszul azt javasolta a taxisoknak, hogy a holnapi közmeghallgatáson mondják el a követeléseiket. 

Végül a taxisok bekiabálásának hatására Karácsony Gergely ígéretet tett arra, hogy ő maga fogja felolvasni a szakszervezet levelét, követeléseit. 

Mint ismert, a taxisok már szeptemberben nehezményezték, hogy a tevékenységüket szabályozó rendelet több elemének módosításával kapcsolatban nem konzultáltak velük, illetve a tarifaemelésre és a létszámstopra vonatkozó követeléseiket nem teljesítette a főváros. A javaslatcsomagból emellett a taxisok hiányolták a létszámstopra és a tarifamódosításra vonatkozó rendelkezéseket. 

Amint arról már beszámoltunk, a reggeli óráktól a Városháza előtt ismét tüntetésbe kezdenek a taxisok. Egy, a Városháza mellett posztoló rendőrtől szerzett információnk szerint a Városház utcában a parkolósávban ma reggel nyolc órától este tíz óráig, holnap pedig az V. kerületi Kossuth Lajos utca Városház utca és az Astoria közötti szakaszán a külső sávban fognak egész nap tüntetni a taxisok. 

A demonstrálók követelései között van a 

• Tarifaemelés, és a tarifa kötelező évenkénti korrekciója

• Létszámszabályozás

• A 8 pontos pontrendszer eltörlése

• A taxizás és a taxisok szándékos ellehetetlenítésének megakadályozása.

• Az illegális személyszállítás felszámolása

Borítókép: A szeptemberi taxistüntetés (Fotó: Ladóczki Balázs)

