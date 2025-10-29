Fővárosi KözgyűlésfőpolgármesterSzigetMagyar Péterékfesztivál

Ezek megőrültek: már a nem létező kormányuk pénzét is költik Magyar Péterék

Sajátos ötlettel segítené ki a Sziget Fesztivált a baloldali párt.

Gábor Márton
2025. 10. 29. 16:02
Sajátos ötlettel állt elő a Tisza-frakció a Fővárosi Közgyűlésben
A Fővárosi Közgyűlés ma tárgyalja a Sziget Fesztivál körül kialakult közterület-használati díjjal kapcsolatos vitát. A főpolgármester előterjesztése szerint a főváros a közterület-használati díjból az első három évben az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezményt adna. Radics Béla, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője szerint a Szigetet birtokló amerikai tőkealapnak tavaly mintegy 7300 milliárd forint árbevétele volt. A kormánypárti képviselő szerint Karácsonyék ennek a cégnek adnának 200 millió forintos kedvezményt. Szerinte az amerikai óriáscégnek ez gyakorlatilag aprópénz, miközben Budapest számára jelentős bevételkiesés.

Borítókép: A Tisza párt fővárosi frakciója
A Tisza politikusai Magyar Péterrel pózolnak (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt fővárosi frakciója a javaslat vitájában kiemelte, ők maguk sem támogatják a főpolgármester javaslatát. Ezt követően pedig ígérgetésbe kezdtek, és azt a vállalást tették, hogy 

a leendő Tisza-kormány a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül 2026 és 2027 júniusáig az elengedett összeget átutalja a fővárosnak.

Vagyis a Tisza Párt már most, a választás előtt csaknem fél évvel annyira biztos a győzelmében, hogy megkezdte az adófizetők pénzének elszórását. 

Borítókép: Sajátos ötlettel állt elő a Tisza-frakció a Fővárosi Közgyűlésben


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

