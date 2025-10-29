Ezek megőrültek: már a nem létező kormányuk pénzét is költik Magyar Péterék

A Fővárosi Közgyűlés ma tárgyalja a Sziget Fesztivál körül kialakult közterület-használati díjjal kapcsolatos vitát. A főpolgármester előterjesztése szerint a főváros a közterület-használati díjból az első három évben az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezményt adna. Radics Béla, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője szerint a Szigetet birtokló amerikai tőkealapnak tavaly mintegy 7300 milliárd forint árbevétele volt. A kormánypárti képviselő szerint Karácsonyék ennek a cégnek adnának 200 millió forintos kedvezményt. Szerinte az amerikai óriáscégnek ez gyakorlatilag aprópénz, miközben Budapest számára jelentős bevételkiesés.

A Tisza politikusai Magyar Péterrel pózolnak (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt fővárosi frakciója a javaslat vitájában kiemelte, ők maguk sem támogatják a főpolgármester javaslatát. Ezt követően pedig ígérgetésbe kezdtek, és azt a vállalást tették, hogy

a leendő Tisza-kormány a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül 2026 és 2027 júniusáig az elengedett összeget átutalja a fővárosnak.

Vagyis a Tisza Párt már most, a választás előtt csaknem fél évvel annyira biztos a győzelmében, hogy megkezdte az adófizetők pénzének elszórását.