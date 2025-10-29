Szentkirályi Alexandra igazat adott Karácsonynak, de a főpolgármester ennek nem fog örülni + videó

„Na ebben egyetértünk a főpolgármesterrel!” – írta Facebook-videójához Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a felvételen arról beszél, hogy osztja Karácsony Gergely véleményét, aki szerint – mint fogalmazott – „rohadt ciki” a Budapest Brand parkolói körül kialakult ügy. Mint ismeretes, a fővárosi vállalat most azzal került a sajtó figyelmébe, hogy kiderült: több millió forintért bérel parkolót a szomszédos luxusszállodában.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője minden fővárosi céget át akar világítani (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mint ismeretes, a fővárosi vállalat most azzal került a sajtó figyelmébe, hogy kiderült: több millió forintért bérel parkolót a szomszédos luxusszállodában.

Valóban „rohadt ciki” állandóan a főváros pénzügyi helyzete miatt panaszkodni és mutogatni, közben pedig a fővárosi cégvezető „haveroknak” havi 250 ezerért parkolót bérelni a Kempinski Hotelben a budapestiek pénzéből

– mutatott rá Szentkirályi. A frakcióvezető szerint ez a Budapest Brand-botrányban napvilágot látott egyik legpolgárpukkasztóbb tény. De a Brand csak a fővárosi korrupciós háló jéghegyének csúcsa.

„A Budapest Brand egy kicsi cég. Milyen mutyik történhettek a százszor ekkora BKV-nál vagy Közműveknél! Kiderítjük, Karácsonyék sarokba szorultak, nem merik tovább halogatni javaslatunkat. Minden fővárosi céget átvilágítunk, aztán kiderül, hová is folyt el a budapestiek pénze” – húzta alá Szentkirályi Alexandra.