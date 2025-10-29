Karácsony GergelyBudapestBudapest Brand

Szentkirályi Alexandra igazat adott Karácsonynak, de a főpolgármester ennek nem fog örülni + videó

Szentkirályi Alexandra osztja Karácsony Gergely véleményét, miszerint „rohadt ciki” a Budapest Brand parkolói körül kialakult ügy.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 18:50
Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)
Karácsony Gergely (Forrás: Facebook) Fotó: Meresz Marton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Na ebben egyetértünk a főpolgármesterrel!” – írta Facebook-videójához Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a felvételen arról beszél, hogy osztja Karácsony Gergely véleményét, aki szerint – mint fogalmazott – „rohadt ciki” a Budapest Brand parkolói körül kialakult ügy. Mint ismeretes, a fővárosi vállalat most azzal került a sajtó figyelmébe, hogy kiderült: több millió forintért bérel parkolót a szomszédos luxusszállodában.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője minden fővárosi céget át akar világítani (Fotó: Illyés Tibor/MTI)
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője minden fővárosi céget át akar világítani (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mint ismeretes, a fővárosi vállalat most azzal került a sajtó figyelmébe, hogy kiderült: több millió forintért bérel parkolót a szomszédos luxusszállodában.

Valóban „rohadt ciki” állandóan a főváros pénzügyi helyzete miatt panaszkodni és mutogatni, közben pedig a fővárosi cégvezető „haveroknak” havi 250 ezerért parkolót bérelni a Kempinski Hotelben a budapestiek pénzéből

– mutatott rá Szentkirályi. A frakcióvezető szerint ez a Budapest Brand-botrányban napvilágot látott egyik legpolgárpukkasztóbb tény. De a Brand csak a fővárosi korrupciós háló jéghegyének csúcsa.

„A Budapest Brand egy kicsi cég. Milyen mutyik történhettek a százszor ekkora BKV-nál vagy Közműveknél! Kiderítjük, Karácsonyék sarokba szorultak, nem merik tovább halogatni javaslatunkat. Minden fővárosi céget átvilágítunk, aztán kiderül, hová is folyt el a budapestiek pénze” – húzta alá Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Balhé a Fővárosi Közgyűlésben

Ezek megőrültek: már a nem létező kormányuk pénzét is költik Magyar Péterék

Balhé a Fővárosi Közgyűlésben 9 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu