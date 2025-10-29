idezojelek
Poszt-trauma

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

Kárpáti András avatarja
Kárpáti András
Cikk kép: undefined
Karácsony GergelyZaluzsnijutcaátnevezésAlekszej Navalnijárpád hídGöncz Árpádfőváros 2025. 10. 29. 17:38
Fotó: Hatlaczki Balázs

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait. Mondhatnánk, hogy olcsó játék hülye gyerekeknek, ám ez legalább szobatiszta módja a territórium megjelölésének. (A szobatisztaságban egyébként nagyjából ki is merül e bagázs legkisebb közös többszöröse.) 

Ugyanakkor a lécet egyre magasabbra helyezik KariGeriék, akik néhány éve még hatalmas balliberális diadalként élték meg, hogy az Árpád hídi metrómegállót átnevezték Göncz Árpád városközpontnak. 

Noha a Göncz Árpád híd és a Göncz Árpádföld továbbra is csak liberális vágyálom marad, de van már például Ujgur Mártírok útja és Dalai Láma utca a Baranyi Krisztina felségterületét képező Ferencvárosban. Sőt, Nelson Mandela park is van, amelyet egy malőr miatt kis híján Josef Mengeléről, a hírhedt náci orvosról neveztek el a DK-s László Imre vezette Újbudán.

Mindeközben egyre alacsonyabban szállnak az olyan „impozáns” ötletek is, mint hogy nevezzék el Alekszej Navalnij néhai Putyin-ellenes aktivistáról a Blaha Lujza téri metrómegállót, valamint hogy kereszteljék át Tisza Szigetre az egyébként a Duna medrében elhelyezkedő Sziget Fesztivált. 

Ezek fényében az sem lenne meglepő, ha mondjuk a Blaha Lujza téri golyóálló fémvécét elneveznék Zaluzsnij pajzsának. 

A Városháza legyen mondjuk Tolerancia Palota, a Spinoza ház Demokrácia-akvárium, Karácsony népes tanácsadói gárdája pedig megkaphatná a Jogvédő Szilmarilok nevet.  

 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektaxisblokád

A taxisblokád puccskísérlet volt

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Máté Patrik
idezojelekTisza-adó

National Consultation: Hungarians Can Say “No” to Brussels' Tax Hike Agenda

Máté Patrik avatarja

The Tisza Party plans to carry out Brussels' agenda with tax increases.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu