Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait. Mondhatnánk, hogy olcsó játék hülye gyerekeknek, ám ez legalább szobatiszta módja a territórium megjelölésének. (A szobatisztaságban egyébként nagyjából ki is merül e bagázs legkisebb közös többszöröse.)

Ugyanakkor a lécet egyre magasabbra helyezik KariGeriék, akik néhány éve még hatalmas balliberális diadalként élték meg, hogy az Árpád hídi metrómegállót átnevezték Göncz Árpád városközpontnak.

Noha a Göncz Árpád híd és a Göncz Árpádföld továbbra is csak liberális vágyálom marad, de van már például Ujgur Mártírok útja és Dalai Láma utca a Baranyi Krisztina felségterületét képező Ferencvárosban. Sőt, Nelson Mandela park is van, amelyet egy malőr miatt kis híján Josef Mengeléről, a hírhedt náci orvosról neveztek el a DK-s László Imre vezette Újbudán.

Mindeközben egyre alacsonyabban szállnak az olyan „impozáns” ötletek is, mint hogy nevezzék el Alekszej Navalnij néhai Putyin-ellenes aktivistáról a Blaha Lujza téri metrómegállót, valamint hogy kereszteljék át Tisza Szigetre az egyébként a Duna medrében elhelyezkedő Sziget Fesztivált.

Ezek fényében az sem lenne meglepő, ha mondjuk a Blaha Lujza téri golyóálló fémvécét elneveznék Zaluzsnij pajzsának.