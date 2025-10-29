Szövetségre lépett Karácsony Gergely és a Tisza Párt

Szepesfalvy Anna szerint nyilvánvalóvá vált, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a Tisza Párttal kívánja eltussolni a százmilliárdos budapesti cégek gyanús gazdálkodását. A fővárosi Fidesz–KDNP-frakció képviselője Facebookon közzétett bejegyzésében élesen bírálta azt a városházi manővert, amely megint csak a baloldali hálózatot védelmezné:

Úgy tűnik, ismét összeáll a limonádékoalíció. A Tisza Párt és Karácsony Gergely – kéz kezet mos alapon – próbálják elsimítani a főváros pénzügyi botrányait. Most éppen ők adnák az elnökét annak a bizottságnak, amely a fővárosi százmilliárdos cégeket vizsgálja.

– hangoztatta.



Szepesfalvy rávilágított a helyzet tarthatatlanságára, és jelezte, hogy azért sem várható tisztességes vizsgálat a Tisza Párt vezetésével, mert Magyar Péter pártja megszavazta Karácsony törvénytelen költségvetését, lepaktált vele a pénzosztó pozíciókért, és vezeti az elmúlt hónapok leggyengébb bizottságát, aminek köszönhetően a DK-s vezetők ma is vígan ülnek a cégek élén.

A kormánypárti képviselő szerint az átláthatóság retorikája mögött csupán a politikai szövetségesek fedezése áll. A Tisza és Karácsony kapcsolata már nem titok.

Maga a főpolgármester mondta ki korábban, hogy: „Egy ellenzéki győzelemben vagyok érdekelt. A Tisza és az ellenzék összefogásának nincs alternatívája.”



A megállapodás fényében a vizsgálóbizottság elnöki pozíciójának átadása egyértelműen az egymás fedezéséről szól, ami a fővárosi mutyi intézményesítését jelenti.

Szepesfalvy Anna szerint ismét összeállhat a limonádékoalíció. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás

Milliós prémiumok és luxus a Budapest Brandnél

A Karácsony–Tisza-paktum előzménye az a botrány, amely a Budapest Brand Zrt. körül robbant ki. Ahogy arról lapunk is beszámolt, átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze a főpolgármester cégein keresztül, miközben a városvezetők luxuséletét finanszírozzák a budapestiek rovására.

A fővárosi Fidesz–KDNP-frakció által kezdeményezett vizsgálat döbbenetes részleteket tárt fel. Kiderült, hogy a Budapest Brand Zrt. vezetői milliós fizetéseik mellett több tízmillió forint prémiumot vettek fel, összesen több mint 50 millió forintot fizettek ki a vezetői körnek. Ehhez jött még több millió forintnyi szabadságmegváltás is, miközben a város pénzügyileg nehéz helyzetre hivatkozott.