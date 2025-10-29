Karácsony Gergelyfőpolgármesterfővárosi közgyűlésGerendai Károlyjavaslatsziget fesztivál

Karácsony Gergely kiállt amellett, hogy milliós prémiumokat osztogat a fővárosi cégek vezetőinek

A Fővárosi Közgyűlés képviselői között egyetértés bontakozott ki azzal kapcsolatban, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros nem bánik jól a budapestiek pénzével.

Gábor Márton
2025. 10. 29. 14:20
Karácsony Gergely Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Éles vita bontakozott ki a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Budapest Brand vizsgálatának az eredményeiről, illetve a fővárosi nagycégek átvilágításáról. Szentkirályi Alexandra frakcióvezető a fővárosi gazdasági társaságok pénzügyeinek átvilágításával kapcsolatban kiemelte,

komoly munkájába került a Fidesz-frakciónak mire eljutott idáig a főváros.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra frakcióvezető (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A frakcióvezető szerint a fővárosi vezetés aggódik amiatt, hogy a főváros nagy cégeit is átvilágíttatná a Fidesz-frakció.

 

A fővárosiaknak joguk van látni, hogy miként gazdálkodik a főváros a pénzükkel. Ha a főpolgármester úrnak nincs mit takargatnia, akkor az élére állhat a vizsgálatoknak, és fél év után végre elindulhat valami

– fogalmazott.

Lehoczki Ádám, a kormánypártok képviselője felszólalásában kiemelte, véleménye szerint az önkormányzat rosszul gazdálkodik a budapestiek pénzével.

Karácsony Gergely reakciójában arról beszélt, hogy mindig is támogatta az átvilágításokat és a bizottságokat, hiába nem térül meg anyagilag. Elmondta, hogy a parkolás kapcsán, ha tudta volna, lebeszélte volna a Brandet erről. 

Ha ez a legnagyobb találat, akkor ez azt jelenti, hogy jól átmentünk a teszten

– fogalmazta meg véleményét. A jogtalanul kifizetett prémiumok kapcsán a főpolgármester a főváros azon szabályozására hivatkozott, hogy ha teljesülnek a kritériumok, akkor azokat ki kell fizetni, majd pedig hangulatkeltésnek nevezte a Brand-ügyet ahhoz képest, hogy jelenleg milyen pénzügyi helyzetben van a főváros, és Budapest szolidaritási hozzájáruláson keresztüli kivéreztetéséről kezdett el beszélni.

Mint ismert, a Fővárosi Közgyűlés ülésén szavazni fognak a Budapest Brand átvilágításának eredményeként előterjesztett dokumentumról is. Vitézy Dávid a vizsgálat kapcsán egy háttérbeszélgetésen kiemelte, egyértelművé vált, hogy Karácsony Gergely bizonyítottan kampánycélokra használta a Budapest Brandet és nagyobb fővárosi cégeket. 

Mint ismert, hónapokig tartó kutatás után a Budapest Brand vizsgálóbizottság megdöbbentő pazarlást tárt fel. Budapest pénzét rendszerszinten folyatták ki a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan átláthatatlan módon tűnik el prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül. A fővárosi önkormányzat, élén Karácsony Gergely főpolgármesterrel, 

szisztematikusan építi „Budapest kivéreztetésének” meséjét, miközben maga adja be az infúziót a saját tulajdonú cégeinek, amelyek a valóságban sokszor túlértelmezett és felesleges feladatokat látnak el.

Karácsony Gergely a Budapest Brand átvilágítását követően előre szaladt, és a fővárosi nagycégek átvilágítására tettek javaslatot. Ezzel kapcsolatban Vitézy kiemelte, az előterjesztés szépséghibája, hogy az átvilágítást a cégvezetőkre bízná a főpolgármester. 

Ezt mi biztosan nem tudjuk támogatni

 – szögezte le.

Hozzátette, a javaslat értelmében az átvilágítás több mint egymilliárd forintba kerülne. A városvezetés javaslata alapján a közgyűlésnek kell kiválasztania, hogy a beérkezett pályázatok közül melyik céggel végeztetnék el az átvilágításokat. 

Kiss Ambrus közlése szerint hét-nyolcszázmillió forintba kerülne az átvilágítás végrehajtása. 

A Sziget fesztivál körült kialakult helyzetről is tárgyalni fognak a képviselők. A főpolgármester javaslata értelmében ugyanis haladékot kapna a közterület-használati díjra a Gerendai Károly nevével fémjelzett új Sziget fesztivál. Ennek értelmében a fesztiválnak csak akkor kellene közterület-használati díjat fizetnie, hogyha azt sikerül Gerendai Károlynak megmentenie, és továbbra is üzemeltetnie. 

Ugyanakkor a javaslatot sem a Fidesz, sem pedig a Tisza Párt nem volt hajlandó támogatni a bizottsági üléseken. 

Mint ismert, ameddig egy terület le van foglalva, addig nem lehet azzal párhuzamosan szerződést kötni rá. Így a Fővárosi Közgyűlésnek támogatnia kell a szerződés felbontását, kizárólag azt követően lehet elkezdeni az egyeztetéseket azokkal a szereplőkkel, akik jövőre Sziget fesztivált kívánnak rendezni. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

