Karácsony Gergely kiállt amellett, hogy milliós prémiumokat osztogat a fővárosi cégek vezetőinek

Éles vita bontakozott ki a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Budapest Brand vizsgálatának az eredményeiről, illetve a fővárosi nagycégek átvilágításáról. Szentkirályi Alexandra frakcióvezető a fővárosi gazdasági társaságok pénzügyeinek átvilágításával kapcsolatban kiemelte,

komoly munkájába került a Fidesz-frakciónak mire eljutott idáig a főváros.

Szentkirályi Alexandra frakcióvezető (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A frakcióvezető szerint a fővárosi vezetés aggódik amiatt, hogy a főváros nagy cégeit is átvilágíttatná a Fidesz-frakció.