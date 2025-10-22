Egyre biztosabb: nem lesz jövőre Sziget Fesztivál Budapesten

A Sziget Fesztivállal kapcsolatos döntés nincs a jövő heti Fővárosi Közgyűlés napirendjén – mondta el egy, a budapesti Városházán tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a jövő heti Fővárosi Közgyűléssel kapcsolatban kiemelte, ameddig egy terület le van foglalva, addig nem lehet azzal párhuzamosan szerződést kötni rá.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Így a főigazgató elmondása szerint elsőként az érintett bizottságnak kell támogatnia a szerződés felbontását, kizárólag azt követően lehet elkezdeni az egyeztetéseket azokkal a szereplőkel, akik jövőre Sziget Fesztivált kívánnak rendezni.

Sziget Fesztivál, úgy tűnik, nem lesz jövőre, az amerikai tulajdonos nem akarja megszervezni azt, így pedig ha nem sikerül egyezségre jutni, akkor nem lesz közterület-használatból származó bevétel, iparűzési adóbevétel

– emelte ki Kiss Ambrus. Hozzátette, amíg a tulajdonosi bizottság nem szüntetni meg a régi Szigettel kapcsolatos szerződést, addig a Gerendai Károly fémjelezte új Sziget nem tudja beadni a kérelmét.

A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén tárgyalni fognak a budafoki villamoshálózat bővítéséről is. Ennek kapcsán a főpolgármester jobbkeze elmondta,

mi azt látjuk, hogy a XI. kerületben megszaporodó beruházásoknak köszönhetően húszezer ember fog beköltözni az elkövetkezendő években ezekre a területekre.

Ezért a főváros javaslata szerint a folyamatban lévő ingatlanberuházások kivitelezőinek kellene állni a budai fonódó villamoshálózat III. ütemét, amelynek eredményeként a Budafoki út–Dombóvári út és a Savoya park között épülne villamos.

Megkezdődhetnek az átvilágítások

A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén szó lesz a főváros tulajdonában lévő nagyobb vállalatok átvilágításáról is. A városvezetés javaslata alapján a közgyűlésnek kell kiválasztania, hogy a beérkezett pályázatok közül melyik céggel végeztetnék el az átvilágításokat. Kiss Ambrus közlése szerint hét-nyolcszáz millió forintba kerülne az átvilágítás végrehajtása.

Lehet, hogy ennek a pénznek lenne jobb helye, de a közgyűlés bölcsessége határtalan

– jegyezte meg Kiss Ambrus.