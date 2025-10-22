Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Egyre biztosabb: nem lesz jövőre Sziget Fesztivál Budapesten

Nem szerepel a jövő heti Fővárosi Közgyűlés napirendjén a Sziget Fesztivállal kapcsolatos döntés – közölte Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes egy háttérbeszélgetésen. Mint elmondta, amíg az amerikai tulajdonos szerződése érvényben van, addig nem kezdődhetnek el az egyeztetések a Gerendai Károly nevével fémjelzett új Sziget szervezőivel. Ha nem sikerül megegyezni, a főváros közterület-használati és iparűzési adóbevételektől is eleshet.

Gábor Márton
2025. 10. 22. 13:54
Kiss Ambrus és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)
A Sziget Fesztivállal kapcsolatos döntés nincs a jövő heti Fővárosi Közgyűlés napirendjén – mondta el egy, a budapesti Városházán tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a jövő heti Fővárosi Közgyűléssel kapcsolatban kiemelte, ameddig egy terület le van foglalva, addig nem lehet azzal párhuzamosan szerződést kötni rá. 

Sziget Fesztivál
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Így a főigazgató elmondása szerint elsőként az érintett bizottságnak kell támogatnia a szerződés felbontását, kizárólag azt követően lehet elkezdeni az egyeztetéseket azokkal a szereplőkel, akik jövőre Sziget Fesztivált kívánnak rendezni. 

Sziget Fesztivál, úgy tűnik, nem lesz jövőre, az amerikai tulajdonos nem akarja megszervezni azt, így pedig ha nem sikerül egyezségre jutni, akkor nem lesz közterület-használatból származó bevétel, iparűzési adóbevétel

– emelte ki Kiss Ambrus. Hozzátette, amíg a tulajdonosi bizottság nem szüntetni meg a régi Szigettel kapcsolatos szerződést, addig a Gerendai Károly fémjelezte új Sziget nem tudja beadni a kérelmét. 

A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén tárgyalni fognak a budafoki villamoshálózat bővítéséről is. Ennek kapcsán a főpolgármester jobbkeze elmondta, 

mi azt látjuk, hogy a XI. kerületben megszaporodó beruházásoknak köszönhetően húszezer ember fog beköltözni az elkövetkezendő években ezekre a területekre.

Ezért a főváros javaslata szerint a folyamatban lévő ingatlanberuházások kivitelezőinek kellene állni a budai fonódó villamoshálózat III. ütemét, amelynek eredményeként a Budafoki út–Dombóvári út és a Savoya park között épülne villamos. 

 

Megkezdődhetnek az átvilágítások 

A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén szó lesz a főváros tulajdonában lévő nagyobb vállalatok átvilágításáról is. A városvezetés javaslata alapján a közgyűlésnek kell kiválasztania, hogy a beérkezett pályázatok közül melyik céggel végeztetnék el az átvilágításokat. Kiss Ambrus közlése szerint hét-nyolcszáz millió forintba kerülne az átvilágítás végrehajtása. 

Lehet, hogy ennek a pénznek lenne jobb helye, de a közgyűlés bölcsessége határtalan

– jegyezte meg Kiss Ambrus. 

A háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus elmondta, az átvilágítási szakértő továbbra is dolgozik, nemrég újabb adatigényléseket nyújtott be a fővárosi buszokkal, a Budapesti Közművek célgépeivel kapcsolatban.

A politikus kiemelte, az átvilágítást és az új adatok bekérését a végtelenségig lehet folytatni, azonban

a kormánnyal még az év vége előtt meg kell egyeznie a fővárosnak, ugyanis december 31-én a fővárosi önkormányzatnak nem lehet a számlája mínuszban.  

Ugyanakkor továbbra sincs új időpont a főváros és a kormány közti tárgyalások folytatására. 

 

Jön a téli krízisidőszak 

A politikus kiemelte, a téli krízisidőszakra készülve egyeztetéseket folytattak a rendőrséggel, a mentőszolgálatokkal, a kormánnyal és civil szervezetekkel is. A főpolgármester jobbkeze szerint a téli krízisidőszakban biztosított a hajléktalanok ellátása, a fővárosi önkormányzat több mint kétszáz extra helyet tud biztosítani a tartósan az utcán élőknek. 

Budapesti Módszertani Szociális Központ. Hajléktalanszálló a Kőbányai út 22. szám alatt. 2025.10.03 Budapest Fotó: Csudai Sándor
Fotó: Csudai Sándor

Kiss Ambrus újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a MET Oltalom alapítvány munkavállalóit tavaly tavasz óta nem a főváros fizeti. 

Ha valóban az a veszély fenyeget, hogy ezeket a szállókat nem tudja tovább fenntartani a MET, akkor a főváros kész átvenni a szóban forgó intézményeket

– emelte ki. 

 

Borítókép: Kiss Ambrus és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Zsigmond Barna Pál
idezojelekBékemenet

Lássuk, mit szól a háborúpárti elit a béketárgyalások híréhez!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Az európaiak és a magyarok többsége békepárti.

