Rendkívüli

Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

kormányhivataliIványi GáborOltalom AlapítványFővárosi ÖnkormányzatMETKiss Ambrus

A főváros kész átvenni Iványi Gábor hajléktalanokat ellátó intézményeit

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint az Iványi Gábor vezette intézmény kapacitásai nélkülözhetetlenek. Ezért probléma esetén a fővárosi önkormányzat kész fenntartóváltással ezeket az ellátásokat átvállalni magára – tájékoztatta a Magyar Nemzetet Kiss Ambrus.

Gábor Márton
2025. 09. 29. 14:18
Fotó: MTI/Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Oltalom alapítvánnyal kapcsolatos kormányhivatali vizsgálat arról szól, hogy van-e működési engedélye a szervezetnek vagy nincsen – mondta el lapunknak Kiss Ambrus. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója kiemelte: a fővárosi önkormányzatnak továbbra is az az elvi álláspontja, hogy ha valamiért probléma lenne, akkor a főváros kész fenntartóváltással ezeket az ellátásokat átvállalni. Erre már volt példa a családok átmeneti otthona, illetve egy női szálló esetében is.

202501129 Budapest Fővárosi közgyűlés fotó: Hatlaczki Balász (HB) Pesti Srácok képen: Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Karácsony Gergely főpolgármester
Kiss Ambrus és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A főigazgató kiemelte: az önkormányzat készen áll az átvételre, ugyanakkor ez kétoldalú megállapodást igényel az Oltalom, illetve a fővárosi önkormányzat részéről, amit a kormányhivatalnak kell jóváhagynia.

– Ezekre a férőhelyekre szüksége van a budapesti ellátórendszernek, mint ahogy más civil szervezetek által nyújtott szolgáltatásokra is szükség van, például a Máltai Szeretetszolgálat kapacitásaira is. Hogyha bármelyik civil szervezet kiesne, mennyiségi problémát okozna az ellátórendszer szempontjából. Ezért is mondjuk, hogy szükség van ezekre az ellátásokra, ezekre a férőhelyekre. Ha ez úgy biztosítható, hogy a fővárosi önkormányzatnak fenntartóként be kell lépnie, akkor mi erre készen állunk – jelentette ki Kiss Ambrus. A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elmondta, hogy

a fővárosi önkormányzat 2024 tavasza óta nem fizeti az Oltalom alapítványnál dolgozó munkavállalók bérét.

Nemrég ismét eljárás indult az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) hajléktalanszállói kapcsán. Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) ugyanis a MET több intézményében tárt fel súlyos hiányosságokat. Az ügyben hatósági eljárás indult, emellett a BFKH Karácsony Gergely főpolgármesterrel kezdeményezett egyeztetést a fővárosi hajléktalanok helyzetének rendezéséért.

A testület több ellenőrzés alatt súlyos hiányosságokat tárt fel a MET két intézményében, a „Fűtött Utca” és az Oltalom Hajléktalanok Központban:

  • túlzsúfolt, koszos, szennyes épület, takarítás, fertőtlenítés hiánya,
  • elégtelen higiénés feltételek (nincs elég tusoló, nincs meleg víz, kevés tisztálkodószer),
  • a dolgozók létszámának és státusának tisztázatlansága, a bérek kifizetésének bizonytalansága,
  • hiányzó munkavállalói dokumentáció,
  • jelentős közmű- és adótartozások.

Kiemelték, hogy a hatóság többször adott lehetőséget a MET-nek a hiányosságok kijavítására, de érdemi előrelépés nem történt, a szervezet nem működött együtt megfelelően.

Ezek után a kormányhivatal 2025. szeptember 19-én új hatósági eljárást indított. A MET-nek be kell bizonyítania, hogy működése megfelel a jogszabályoknak. Ha sikerül, folytathatja az ellátást. Ha nem, akkor törvény szerint a feladatot a fővárosi önkormányzatnak kell átvennie.

Borítókép: Iványi Gábor (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu