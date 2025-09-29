A főváros kész átvenni Iványi Gábor hajléktalanokat ellátó intézményeit

Az Oltalom alapítvánnyal kapcsolatos kormányhivatali vizsgálat arról szól, hogy van-e működési engedélye a szervezetnek vagy nincsen – mondta el lapunknak Kiss Ambrus. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója kiemelte: a fővárosi önkormányzatnak továbbra is az az elvi álláspontja, hogy ha valamiért probléma lenne, akkor a főváros kész fenntartóváltással ezeket az ellátásokat átvállalni. Erre már volt példa a családok átmeneti otthona, illetve egy női szálló esetében is.

Kiss Ambrus és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A főigazgató kiemelte: az önkormányzat készen áll az átvételre, ugyanakkor ez kétoldalú megállapodást igényel az Oltalom, illetve a fővárosi önkormányzat részéről, amit a kormányhivatalnak kell jóváhagynia.

– Ezekre a férőhelyekre szüksége van a budapesti ellátórendszernek, mint ahogy más civil szervezetek által nyújtott szolgáltatásokra is szükség van, például a Máltai Szeretetszolgálat kapacitásaira is. Hogyha bármelyik civil szervezet kiesne, mennyiségi problémát okozna az ellátórendszer szempontjából. Ezért is mondjuk, hogy szükség van ezekre az ellátásokra, ezekre a férőhelyekre. Ha ez úgy biztosítható, hogy a fővárosi önkormányzatnak fenntartóként be kell lépnie, akkor mi erre készen állunk – jelentette ki Kiss Ambrus. A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elmondta, hogy

a fővárosi önkormányzat 2024 tavasza óta nem fizeti az Oltalom alapítványnál dolgozó munkavállalók bérét.

Nemrég ismét eljárás indult az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) hajléktalanszállói kapcsán. Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) ugyanis a MET több intézményében tárt fel súlyos hiányosságokat. Az ügyben hatósági eljárás indult, emellett a BFKH Karácsony Gergely főpolgármesterrel kezdeményezett egyeztetést a fővárosi hajléktalanok helyzetének rendezéséért.

A testület több ellenőrzés alatt súlyos hiányosságokat tárt fel a MET két intézményében, a „Fűtött Utca” és az Oltalom Hajléktalanok Központban:

túlzsúfolt, koszos, szennyes épület, takarítás, fertőtlenítés hiánya,

elégtelen higiénés feltételek (nincs elég tusoló, nincs meleg víz, kevés tisztálkodószer),

a dolgozók létszámának és státusának tisztázatlansága, a bérek kifizetésének bizonytalansága,

hiányzó munkavállalói dokumentáció,

jelentős közmű- és adótartozások.

Kiemelték, hogy a hatóság többször adott lehetőséget a MET-nek a hiányosságok kijavítására, de érdemi előrelépés nem történt, a szervezet nem működött együtt megfelelően.