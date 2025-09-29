Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

Kocsis Máté: Kónya Endre jobban tenné, ha bocsánatot kérne és eltűnne örökre

Vesszőfutás címmel könyvet írt a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettese. A Fidesz frakcióvezetője szerint indokoltabb lett volna az áldozatokról írni, akiket a gondjaikra bíztak, de nem védték meg őket az aberrált főnöküktől.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 11:17
Minden magyar nagy „örömére” könyvet írt Kónya Endre. Ő volt az, aki mentegette a bicskei pedofil bűnözőt, amiért aztán kényszerítés és vesztegetés vádjával elítélték – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté azután, hogy Vesszőfutás címen megjelent a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének könyve.

Megható, de senki nem fogja megkönnyezi ennek az embernek a személyes problémáit, sőt vagyunk egy „páran” ebben az országban, akik úgy gondoljuk, hogy ezek a bűnözők nem szenvedtek annyit, amennyit megérdemeltek volna.

„És ha már ilyen címet választott, esetleg indokoltabb lett volna a bicskei áldozatokról írnia. Azokról, akik a gondjaikra voltak bízva, de nem védték meg őket az aberrált főnöküktől. Ehelyett visszaéltek a helyzetükkel, és mentegették a gyomorforgató cselekményeket – mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté hangsúlyozta: pont az ilyen aberráltak, moral insanity-k miatt tették a pedofília bűntettét a gyilkosokéval egyenértékűvé a törvényekben. 
Kónya Endre a könyvírás helyett tehát jobban tenné, ha inkább bocsánatot kérne, és eltűnne örökre – közölte a frakcióvezető. Szerinte az ő élete nem vesszőfutás, hanem egy összeomlott, hányingerízű bűn, kudarc és bukás. Egy morálon kívüli élet, ami minden iránytűjét elvesztette, és kilépett a normalitás egészéből. Senkit nem érdekel a magyarázkodása – tette hozzá.

„A mi politikai közösségünk is tudja, mi az, a maguk mocska miatt. Sokan vagyunk a jobboldalon, akik azt sem tudják, kik maguk, de másfél éve cipeljük a politikai terhét egy olyan ügynek, amely a legmélyebb indulatpontján talál el minden normális embert. Okoztak már elég bajt ebben az országban!”

Átvertek mindenkit, beteg szokások alá rendelték a munkájukat, összesározták azokat a kollégáikat is, akik becsületesen teszik a dolgukat a gyermekvédelemben, és a bűnük mellesleg felépített egy Magyar Péter nevű ócska hazudozót a politikában!

„Szóval takarodjanak már el mindenki szeme elől, és örüljenek, hogy csak a régi törvények vonatkoztak a bűneikre! Hányok maguktól” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


