A holdkórosok és a félnótások kedvező helyzetben vannak az interneten – Orbán Viktor nem köntörfalazott

A jobboldalon sokan idegenkednek attól, ami arctalan, a nemzeti oldal karakteréhez olyan tulajdonságok tartoznak, mint a komolyság, a felelősség, a kiállás. Az interneten azonban azt lehet látni, hogy inkább a rejtőzködés, a névtelenség, a beszólogatás, a sunyiság érvényesül – mondta Orbán Viktor a Harcosok órája hétfői adásában. A miniszterelnök a digitális honfoglalás eddigi eredményeiről elmondta, hogy jobban nézünk ki, mert rájöttek sokan, hogy másképpen nem fog menni.
Zavaros világnak tűnik ez, de miután nagy hatású világ, és nem is kell feltétlenül ilyen karakterűnek lennie, mint amilyen, ha odamegyünk és visszük magunkkal a saját karakterünket, megváltoztathatjuk magát a teret is
– húzta alá a kormányfő.
Orbán Viktor úgy látja, van egy problémája a modern politikának, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral. Az interneten minden rövid, azonnali és hatásvadász.
Ez a holdkórosoknak kifejezetten kedvez, a félnótásabb karakterű vagy elvetélt politikusok összetalálkoznak.
Az ellenzék erői mind ilyenek – tette hozzá. Mint mondta, a jobboldalnak meg kell őriznie a komolyságát, de közben fel kell menni a digitális térbe is, ez a jobboldal nagy feladata.
A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány célja, hogy naggyá tegyük Magyarországot. Szerinte fel kell tenni a kérdést, hogy egy Gyurcsány-féle Magyarországból hány év után lehet naggyá tenni Magyarországot. Mint mondta, az elmúlt tizenöt évben rengeteg dolog történt, de még nem elég. A Fideszen belül is vita van abban, hogy hány százalékon áll az ország ebben a kérdésben. Egyesek szerint 50, mások szerint 70 százalékon.