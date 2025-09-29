A holdkórosok és a félnótások kedvező helyzetben vannak az interneten – Orbán Viktor nem köntörfalazott

A jobboldalon sokan idegenkednek attól, ami arctalan, a nemzeti oldal karakteréhez olyan tulajdonságok tartoznak, mint a komolyság, a felelősség, a kiállás. Az interneten azonban azt lehet látni, hogy inkább a rejtőzködés, a névtelenség, a beszólogatás, a sunyiság érvényesül – mondta Orbán Viktor a Harcosok órája hétfői adásában. A miniszterelnök a digitális honfoglalás eddigi eredményeiről elmondta, hogy jobban nézünk ki, mert rájöttek sokan, hogy másképpen nem fog menni.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

Zavaros világnak tűnik ez, de miután nagy hatású világ, és nem is kell feltétlenül ilyen karakterűnek lennie, mint amilyen, ha odamegyünk és visszük magunkkal a saját karakterünket, megváltoztathatjuk magát a teret is

– húzta alá a kormányfő.

Orbán Viktor úgy látja, van egy problémája a modern politikának, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral. Az interneten minden rövid, azonnali és hatásvadász.

Ez a holdkórosoknak kifejezetten kedvez, a félnótásabb karakterű vagy elvetélt politikusok összetalálkoznak.

Az ellenzék erői mind ilyenek – tette hozzá. Mint mondta, a jobboldalnak meg kell őriznie a komolyságát, de közben fel kell menni a digitális térbe is, ez a jobboldal nagy feladata.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány célja, hogy naggyá tegyük Magyarországot. Szerinte fel kell tenni a kérdést, hogy egy Gyurcsány-féle Magyarországból hány év után lehet naggyá tenni Magyarországot. Mint mondta, az elmúlt tizenöt évben rengeteg dolog történt, de még nem elég. A Fideszen belül is vita van abban, hogy hány százalékon áll az ország ebben a kérdésben. Egyesek szerint 50, mások szerint 70 százalékon.