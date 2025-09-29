A Tisza Párt vagyonadója azt jelentené, hogy mindenki magánéletébe belemásznának – figyelmeztetett Orbán Viktor

A mi filozófiánk az alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedjük az adót, nincs mentség, és utána hagyjuk az embereket, hogy éljenek – jelentette ki a miniszterelnök a Harcosok órája című online műsorban hétfőn.

Orbán Viktor a Tisza Párt vagyonadóra vonatkozó elképzeléseiről elmondta, amit a tiszások mondanak, az egy adóhatósági-vagyonellenőrzéses új bürokrácia, ami „bele fog mászni” az emberek életébe.

A miniszterelnök a műsorban óvatosságot javasolt minden új adónem bevezetése esetében, mert szavai szerint nemcsak arról érdemes gondolkodni, ha egy-egy adókulcs emelkedik, hanem arról is, hogy az mi mindennel jár.

Az adó az egy érzékeny dolog, mert ott tud az állam behatolni az emberek magánéletébe, a komcsik is ezt csinálták, ezért óvatosságot javaslok

– fogalmazott a kormányfő.