Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • A Tisza Párt vagyonadója azt jelentené, hogy mindenki magánéletébe belemásznának – figyelmeztetett Orbán Viktor
Orbán ViktorvagyonadóadóTisza PártHarcosok órájaadórendszeradóemelés

A Tisza Párt vagyonadója azt jelentené, hogy mindenki magánéletébe belemásznának – figyelmeztetett Orbán Viktor

A kormány mindenkitől beszedi az adót, de hagyja élni az embereket. A Tisza Párt vagyonadóval kapcsolatos elképzelése ugyanakkor azt jelentené, hogy mindenkinek az életébe belemásznának, és a középosztály járna a legrosszabbul – mondta a miniszterelnök a Harcosok órája hétfői adásában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 10:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mi filozófiánk az alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedjük az adót, nincs mentség, és utána hagyjuk az embereket, hogy éljenek – jelentette ki a miniszterelnök a Harcosok órája című online műsorban hétfőn.

Orbán Viktor a Tisza Párt vagyonadóra vonatkozó elképzeléseiről elmondta, amit a tiszások mondanak, az egy adóhatósági-vagyonellenőrzéses új bürokrácia, ami „bele fog mászni” az emberek életébe.

A miniszterelnök a műsorban óvatosságot javasolt minden új adónem bevezetése esetében, mert szavai szerint nemcsak arról érdemes gondolkodni, ha egy-egy adókulcs emelkedik, hanem arról is, hogy az mi mindennel jár.

Az adó az egy érzékeny dolog, mert ott tud az állam behatolni az emberek magánéletébe, a komcsik is ezt csinálták, ezért óvatosságot javaslok

 – fogalmazott a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája műsorában (Fotó: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Orbán Viktor a Harcosok Órájában

Orbán Viktor: Magyar Pétert a brüsszeliek küldték ránk

Orbán Viktor a Harcosok Órájában 13 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu