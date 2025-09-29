Vérváddal akarták megbuktatni, de a kormány ellentámadásba lendült – Orbán Viktor helyzetjelentése

A hétfő reggeli Harcosok órájában Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: Semjén Zsoltnak volt igaza, amikor beleállt a Szőlő utcai ügybe, hiszen az nemcsak egy politikust, hanem a kormány cselekvőképességét támadta. A kormányfő szerint mindez egy „jól felépített, külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet” volt.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Orbán Viktor kijelentette:

Itt nem Semjén Zsoltot támadták vagy a kormány egyik-másik tagját, hanem azt akarták elérni, hogy fogjon rajtunk egy vérvád, amivel szemben, helyesen, fel tud lázadni a fél ország, és a kormányt meg lehet gyengíteni, meg lehet bénítani, de talán meg is lehet buktatni.

A miniszterelnök hozzátette: a kormány ellentámadásba ment át. Mint mondta, rendszeresen érik őt és családját álhírek és becsületet sértő támadások, amelyeket általában figyelmen kívül hagy. Most azonban elfogadta Semjén Zsolt érvelését, miszerint az ügy egy vérvád, ezért ki kellett állni mellette.