  • Vérváddal akarták megbuktatni, de a kormány ellentámadásba lendült – Orbán Viktor helyzetjelentése
Semjén ZsoltHarcosok órájábanOrbán Viktorbűncselekmény

Vérváddal akarták megbuktatni, de a kormány ellentámadásba lendült – Orbán Viktor helyzetjelentése

A Harcosok órájában Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány egy „külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző, jól felépített kormánybuktatási kísérlet”. A kormányfő hangsúlyozta, hogy nem Semjén Zsolt személye, hanem a kabinet cselekvőképessége ellen irányult a támadás, amelyet vérvádnak nevezett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 11:20
A hétfő reggeli Harcosok órájában Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: Semjén Zsoltnak volt igaza, amikor beleállt a Szőlő utcai ügybe, hiszen az nemcsak egy politikust, hanem a kormány cselekvőképességét támadta. A kormányfő szerint mindez egy „jól felépített, külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet” volt.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Orbán Viktor kijelentette: 

Itt nem Semjén Zsoltot támadták vagy a kormány egyik-másik tagját, hanem azt akarták elérni, hogy fogjon rajtunk egy vérvád, amivel szemben, helyesen, fel tud lázadni a fél ország, és a kormányt meg lehet gyengíteni, meg lehet bénítani, de talán meg is lehet buktatni.

A miniszterelnök hozzátette: a kormány ellentámadásba ment át. Mint mondta, rendszeresen érik őt és családját álhírek és becsületet sértő támadások, amelyeket általában figyelmen kívül hagy. Most azonban elfogadta Semjén Zsolt érvelését, miszerint az ügy egy vérvád, ezért ki kellett állni mellette.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormányoldal soha nem vádolt senkit bűncselekmény elkövetésével, a mostani támadás viszont köztörvényes bűncselekménnyel illette a kabinet tagjait. „A libsik csúsztatnak” – tette hozzá.

A kormányfő szerint ellenzéki vezetők, köztük Magyar Péter és Dobrev Klára is beszálltak az ügybe, ami arra utal, hogy „nem úgy tűnik, mintha ezt ne vezényelné valaki”. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy akik részt vettek a támadásban, tudatosan követtek el bűncselekményt, aminek jogi következményei lesznek.

Arra a felvetésre, hogy a rendőrség túl gyorsan reagált, Orbán Viktor így válaszolt: gyermekbántalmazás ügyében a hatóságoknak azonnal kötelességük fellépni. Mint mondta, ezen a területen komoly szakemberek dolgoznak, és ha „rothadt almát” találnak, azt azonnal ki kell dobni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órájában (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

               
       
       
       

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

