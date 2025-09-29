Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

miniszterelnökOrbán ViktorMagyar Péter

Orbán Viktor: Magyar Pétert a brüsszeliek küldték ránk

A miniszterelnök szerint a közösségi élet borzalmas károkat tud elszenvedni, ha olyanok kezébe kerül a kormányrúd, mint a brüsszelieké.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 11:12
Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Orbán Viktor volt a hétfői Harcosok órájának vendége. Egy bejátszott felvételre, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról beszél, hogy „se önmerénylet nem kell, miniszterelnök úr, se megjátszott külső támadás”, Orbán Viktor úgy reagált: a szavak egy olyan embertől hangzottak el, aki lehallgatja, majd feljelenti a feleségét, utána pedig egy papírmaséval beszélget.

Budapest, 2025. szeptember 29.
Orbán Viktor miniszterelnök (b) a Harcosok órája című, a YouTube-csatornán látható online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én
Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök úgy folytatta:

Károlyi Mihályt, aki szintén egy félnótás volt, és tönkretette az országot, a franciák küldték. Később Szálasit a németek juttatták hatalomra, Rákosit, aki szintén bolond volt, a szovjetek, Magyar Pétert meg a brüsszeliek akarják. Valahogyan a külső megbízásból itt fellépő emberek egy nagy része bolond – fogalmazott, hozzátéve: komolynak is tudnak kinézni, aztán óriási bajt hoznak az országra.

A Tiszánál nemcsak a főnökükről van szó. Van egy kultuszminiszter-jelölt, aki írt egy könyvet Csipke Józsika címmel, „a Tarr nevű” meg azt mondja, hogy a választás után majd megmondják, mit akarnak csinálni, vagy van ez a „hiúságba belebolondult tábornok”, aki lőfegyverrel jár gyűlésekre – sorolta Orbán Viktor, hozzátéve: Kármán András egy jó technokrata bankár, ő tette ki a szűrét a kormányból 2011 környékén, mert azt mondta, hogy tönkreteszi a nemzetközi reputációját, hogy unortodox gazdaságpolitikában van benne, és hazaküldjük a Nemzetközi Valutaalapot. Ezeket söpri össze ott a szél – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

a politika egy véresen komoly dolog. A közösségi élet egy-egy döntéssel borzalmas károkat tud elszenvedni, ha olyanok kezébe kerül a kormányrúd, mint a brüsszeliek.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) interjút ad a Harcosok órája című, a YouTube-csatornán látható online műsorban Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én


