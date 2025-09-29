Orbán Viktor: Magyar Pétert a brüsszeliek küldték ránk

Orbán Viktor volt a hétfői Harcosok órájának vendége. Egy bejátszott felvételre, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról beszél, hogy „se önmerénylet nem kell, miniszterelnök úr, se megjátszott külső támadás”, Orbán Viktor úgy reagált: a szavak egy olyan embertől hangzottak el, aki lehallgatja, majd feljelenti a feleségét, utána pedig egy papírmaséval beszélget.

A miniszterelnök úgy folytatta:

Károlyi Mihályt, aki szintén egy félnótás volt, és tönkretette az országot, a franciák küldték. Később Szálasit a németek juttatták hatalomra, Rákosit, aki szintén bolond volt, a szovjetek, Magyar Pétert meg a brüsszeliek akarják. Valahogyan a külső megbízásból itt fellépő emberek egy nagy része bolond – fogalmazott, hozzátéve: komolynak is tudnak kinézni, aztán óriási bajt hoznak az országra.

A Tiszánál nemcsak a főnökükről van szó. Van egy kultuszminiszter-jelölt, aki írt egy könyvet Csipke Józsika címmel, „a Tarr nevű” meg azt mondja, hogy a választás után majd megmondják, mit akarnak csinálni, vagy van ez a „hiúságba belebolondult tábornok”, aki lőfegyverrel jár gyűlésekre – sorolta Orbán Viktor, hozzátéve: Kármán András egy jó technokrata bankár, ő tette ki a szűrét a kormányból 2011 környékén, mert azt mondta, hogy tönkreteszi a nemzetközi reputációját, hogy unortodox gazdaságpolitikában van benne, és hazaküldjük a Nemzetközi Valutaalapot. Ezeket söpri össze ott a szél – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

a politika egy véresen komoly dolog. A közösségi élet egy-egy döntéssel borzalmas károkat tud elszenvedni, ha olyanok kezébe kerül a kormányrúd, mint a brüsszeliek.

