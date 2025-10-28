fővárosi közgyűlésfővonalVitézy DávidVárosházajavaslat

Vitézy Dávid szerint Karácsony kampánycélokra használta a Budapest Brandet

Egyértelművé vált, hogy Karácsony Gergely politikai kampányaihoz használta fel a Budapest Brandet és más fővárosi cégeket – jelentette ki Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a Városházán tartott háttérbeszélgetésen. A politikus a budapesti közlekedésfejlesztésekről is beszélt: a Budafoki úton csak új villamosvonal építésével lehet kezelni a várható forgalomnövekedést, amelyet a beruházók közlekedési hozzájárulásaiból finanszíroznának.

Gábor Márton
2025. 10. 28. 16:25
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Közlekedésileg lehetetlen lenne kiszolgálni a Budafoki út déli részén épülő, több mint tízezer ingatlan közlekedését kötöttpályás kapcsolat nélkül– mondta el egy, a Városházán tartott háttérbeszélgetésen Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. Kiemelte, ennek részeként Londonból vennének át egy négyzetméter alapú közlekedési támogatást, amelyet az újonnan épülő ingatlanok beruházóinak kellene kifizetnie.

Ezt az extra bevételt pedig a közlekedési hálózat fejlesztésére fordíthatná a főváros.

A tervek szerint ebből finanszírozná a főváros a Savoya Park és a Budafoki út-Dombóvári út közötti villamos megépítését. 

A Fővárosi Közgyűlés e heti ülésén tárgyalnak majd a budafoki villamoshálózat bővítéséről is. A főváros javaslata szerint az ingatlanberuházások kivitelezőinek kellene állni a budai fonódó villamoshálózat III. ütemét, amelynek eredményeként a Budafoki út–Dombóvári út és a Savoya park között épülne villamos. 

Szintén az infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatban Vitézy Dávid győzelemnek nevezte, hogy a korábbi tervekkel ellentétben a vasúti fővonalba fogják becsatlakoztatni a reptéri vasutat, amely már kész tervekkel és engedélyekkel rendelkezik.

A reptéri vasút megépítését illetően politikai konszenzus alakult ki Magyarországon 

– jelentette ki Vitézy Dávid. Hozzátette, a reptér utasforgalmának növekedése is nyomást helyez a kormányra annak érdekében, hogy minél hamarabb megépítse a reptéri vasutat.

Felülvizsgálnák a telefonfülkéket 

A Podmaniczky mozgalom javaslata értelmében felülvizsgálnák a funkció nélküli, jelenleg reklámfelületként működő telefonfülkéket, középtávon pedig elbontanák azokat. A telefonfülkék ma ugyanis amellett, hogy funkciótlanok, nem a szolgáltató fizet utána közterület-használati díjat.

A telefonfülkék mostanra teljesen funkciótlanná váltak, mindössze a hajléktalanok végzik benne a dolgukat. Sok fülkében pedig telefon sincs, így segélyhívásra sem alkalmasak

– jelentette ki Vitézy Dávid.

Nem lehet aktuálpolitikai kérdés a metrómegálló neve

A Fővárosi Közgyűlés holnapi ülésén tárgyalni fog a Bajza utcai kisföldalatti megálló átnevezéséről is. Ezzel kapcsolatban Vitézy elmondta, 

nem szabad aktuálpolitizálásra használni a megállók neveit.

A frakcióvezető elmondta, az átnevezés költsége több százmillió forintba is kerülhet. 

Mint ismert, már a Fővárosi Közgyűlés közlekedési bizottságában elbukott az a javaslat, amelyet Baranyi Krisztina a testület kutyapárti képviselőjeként nyújtott be. Az előterjesztés értelmében a Bajza utca M1-es metrómegállót Bajza utca – Navalnij emlékműre keresztelték volna át. 

Kampánycélokra használt Budapest Brand

A Demokratikus Koalíciót és a Párbeszédet kivéve minden párt egyetértett a Budapest Brand vizsgálóbizottsági jelentésének tartalmával

– jelentette ki Vitézy Dávid. Hozzátette, egyértelművé vált, hogy Karácsony Gergely bizonyítottan kampánycélokra használta a Budapest Brandet és nagyobb fővárosi cégeket. 

Mint ismert, hónapokig tartó kutatás után a Budapest Brand vizsgálóbizottságának eredményei mindenkit megdöbbentettek. Kiderült, hogy Budapest pénzét rendszerszinten folyatták ki a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan átláthatatlan módon tűnt el prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül. A fővárosi önkormányzat, élén Karácsony Gergely főpolgármesterrel, szisztematikusan építi „Budapest kivéreztetésének” meséjét, miközben maga adja fel az infúziót a saját tulajdonú cégeinek, amelyek a valóságban sokszor túlértelmezett és felesleges feladatokat látnak el.

A frakcióvezető elmondta, Karácsony Gergely ezt követően előre szaladt, és a fővárosi nagycégek átvilágítására tett javaslatot. 

Az előterjesztés szépséghibája, hogy az átvilágítást a cégvezetőkre bízná a főpolgármester. Ezt mi biztosan nem tudjuk támogatni 

– jelentette ki Vitézy. Hozzátette, a javaslat értelmében az átvilágítás több mint egymilliárd forintba kerülne. A városvezetés javaslata alapján a közgyűlésnek kell kiválasztania, hogy a beérkezett pályázatok közül melyik céggel végeztetnék el az átvilágításokat. Kiss Ambrus közlése szerint hét-nyolcszáz millió forintba kerülne az átvilágítás végrehajtása. 

A Sziget fesztivál körült kialakult helyzettel kapcsolatban a frakcióvezető kiemelte, 

a főpolgármester javaslata értelmében haladékot kapna a közterület-használati díjra a Gerendai Károly nevével fémjelezte új Sziget fesztivál.

Ennek értelmében a fesztiválnak csak akkor kellene közterület-használati díjat fizetnie, hogyha azt sikerül Gerendai Károlynak megmentenie, és továbbra is üzemeltetnie. 

Ugyanakkor a javaslatot sem a Fidesz, sem pedig a Tisza Párt nem volt hajlandó támogatni, így a közgyűlésre hárul a felelősség. Mint ismert, ameddig egy terület le van foglalva, addig nem lehet azzal párhuzamosan szerződést kötni rá. Így a Fővárosi Közgyűlésnek támogatnia kell a szerződés felbontását, kizárólag azt követően lehet elkezdeni az egyeztetéseket azokkal a szereplőkel, akik jövőre Sziget fesztivált kívánnak rendezni. 

Amíg azonban a főváros nem szünteti meg a régi Szigettel kapcsolatos szerződést, addig a Gerendai Károly fémjelezte új Sziget nem tudja beadni a kérelmét. 

A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Közlekedési Vállalat vezérigazgatói pozíciójára Vitézy Dávid elmondása szerint továbbra sem sikerült a Fővárosi Közgyűlés számára javaslatot tenni. Így pedig további egy hónappal csúszik a vezérigazgatók kinevezése.

Az Európai Unión múlik az önvezető járművek implementálása a Budapesti közlekedésbe. Amint az Európai Uniós szabályok ezt lehetővé teszik, több cég is elindulna a kontinensen, köztük van a Google és egy német cég is. 

Amint az Európai Uniós szabályok ezt lehetővé teszik, több cég is elindulna a kontinensen, köztük már biztosan tudni a Google-csoporthoz tartozó amerikai cégről és a Volkswagen- csoporthoz tartozó német cégről is, de biztosan a kínaiak is megpróbálják majd.  Öt éven belül az első önvezető jármű már Budapesten lesz 

– emelte ki Vitézy Dávid. Hozzátette, csak tízéves távlatban értelmezhető, hogy kiváltsa a hagyományos taxikat az önvezető Budapesten. Ugyanakkor kiemelte, hosszú távon az önvezető járművek közösségi közlekedésben való implementálása lehet hasznos, különösen az éjszakai közlekedésben

Ez messze nem a taxisokról szól, a kérdés érinti a tömegközlekedést és az autómegosztó szolgáltatásokat is

– jelentette ki a frakcióvezető. Hozzátette, az önvezető járművek megjelenésével a parkolás kérdését is teljesen újra kell majd gondolni.

Borítókép: Karácsony Gergely (Forrás: MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

