Vitézy Dávid szerint Karácsony kampánycélokra használta a Budapest Brandet

– Közlekedésileg lehetetlen lenne kiszolgálni a Budafoki út déli részén épülő, több mint tízezer ingatlan közlekedését kötöttpályás kapcsolat nélkül– mondta el egy, a Városházán tartott háttérbeszélgetésen Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. Kiemelte, ennek részeként Londonból vennének át egy négyzetméter alapú közlekedési támogatást, amelyet az újonnan épülő ingatlanok beruházóinak kellene kifizetnie.

Ezt az extra bevételt pedig a közlekedési hálózat fejlesztésére fordíthatná a főváros.

A tervek szerint ebből finanszírozná a főváros a Savoya Park és a Budafoki út-Dombóvári út közötti villamos megépítését.

A Fővárosi Közgyűlés e heti ülésén tárgyalnak majd a budafoki villamoshálózat bővítéséről is. A főváros javaslata szerint az ingatlanberuházások kivitelezőinek kellene állni a budai fonódó villamoshálózat III. ütemét, amelynek eredményeként a Budafoki út–Dombóvári út és a Savoya park között épülne villamos.

Szintén az infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatban Vitézy Dávid győzelemnek nevezte, hogy a korábbi tervekkel ellentétben a vasúti fővonalba fogják becsatlakoztatni a reptéri vasutat, amely már kész tervekkel és engedélyekkel rendelkezik.

A reptéri vasút megépítését illetően politikai konszenzus alakult ki Magyarországon

– jelentette ki Vitézy Dávid. Hozzátette, a reptér utasforgalmának növekedése is nyomást helyez a kormányra annak érdekében, hogy minél hamarabb megépítse a reptéri vasutat.