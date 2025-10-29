Gulyás Gergely KristófKarácsony GergelyOtthon startfőpolgármester javaslatgerendai KárolyFővárosi Közgyűlés

Döntéskényszer előtt a főváros

Több fontos témában is dönteni fog ma a Fővárosi Közgyűlés. A képviselők vitázni fognak a Budapest Brand vizsgálatának eredményéről, a nagy budapesti cégek átvilágításáról, a Sziget Fesztivál jövőjéről, a Navalnijról elnevezett metrómegállóról és a budai fonódó villamoshálózat bővítéséről.

Gábor Márton
2025. 10. 29. 5:50
Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra
A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén a képviselők tárgyalni fognak a Bajza utcai kisföldalatti megálló átnevezéséről is. A javaslat ugyan már a közlekedési bizottság ülésén elbukott, ugyanis az átnevezést a két nagy frakció egyike sem támogatta, többek között azért sem, mert az átnevezés költsége több száz millió forintba is kerülhet. 

Baranyi Krisztina, a testület kutyapárti képviselőjének előterjesztése értelmében a Bajza utcai M1-es metrómegállót Bajza utca – Navalnij emlékműre keresztelték volna át. 

Nagyító alatt a Budapest Brand

Szintén a közgyűlésen szavazni fognak a Budapest Brand átvilágításának eredményeként előterjesztett dokumentumról is. Vitézy Dávid a vizsgálat kapcsán egy háttérbeszélgetésen kiemelte, egyértelművé vált, hogy Karácsony Gergely bizonyítottan kampánycélokra használta a Budapest Brandet és nagyobb fővárosi cégeket. 

Mint ismert, hónapokig tartó kutatás után a Budapest Brand vizsgálóbizottság megdöbbentő pazarlást tárt fel. Budapest pénzét rendszerszinten folyatták ki a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan átláthatatlan módon tűnik el prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül. A fővárosi önkormányzat, élén Karácsony Gergely főpolgármesterrel, 

szisztematikusan építi „Budapest kivéreztetésének” meséjét, miközben maga adja be az infúziót a saját tulajdonú cégeinek, amelyek a valóságban sokszor túlértelmezett és felesleges feladatokat látnak el.

Önvizsgáló cégvezetők

Karácsony Gergely a Budapest Brand átvilágítását követően előre szaladt, és a fővárosi nagycégek átvilágítására tettek javaslatot. Ezzel kapcsolatban Vitézy kiemelte, az előterjesztés szépséghibája, hogy az átvilágítást a cégvezetőkre bízná a főpolgármester. 

Ezt mi biztosan nem tudjuk támogatni

 – szögezte le.

Hozzátette, a javaslat értelmében az átvilágítás több mint egymilliárd forintba kerülne. A városvezetés javaslata alapján a közgyűlésnek kell kiválasztania, hogy a beérkezett pályázatok közül melyik céggel végeztetnék el az átvilágításokat. 

 

Kiss Ambrus közlése szerint hét-nyolcszázmillió forintba kerülne az átvilágítás végrehajtása. 

A Sziget Fesztivál körült kialakult helyzetről is tárgyalni fognak a képviselők. A főpolgármester javaslata értelmében ugyanis haladékot kapna a közterület-használati díjra a Gerendai Károly nevével fémjelzett új Sziget Fesztivál. Ennek értelmében a fesztiválnak csak akkor kellene közterület-használati díjat fizetnie, hogyha azt sikerül Gerendai Károlynak megmentenie, és továbbra is üzemeltetnie. 

Ugyanakkor a javaslatot sem a Fidesz, sem pedig a Tisza Párt nem volt hajlandó támogatni a bizottsági üléseken. 

Mint ismert, ameddig egy terület le van foglalva, addig nem lehet azzal párhuzamosan szerződést kötni rá. Így a Fővárosi Közgyűlésnek támogatnia kell a szerződés felbontását, kizárólag azt követően lehet elkezdeni az egyeztetéseket azokkal a szereplőkkel, akik jövőre Sziget Fesztivált kívánnak rendezni. 

Új lakásépítési bumm

Szintén a Fővárosi Közgyűlés ülésén szó lesz számos, a budapestiek mindennapjait, és jövőjét érintő ügyről, így a lakhatási válság megoldásáról is. 

A ciklus elejétől kezdve küldetésünk az, hogy a budapesti lakhatási válságra valamilyen megoldást találjunk. Volt már több kezdeményezésünk a témában. A mostani javaslatunk értelmében van egy olyan lehetősége a fővárosnak, hogy becsatlakozzon a kormány egyébként kiemelten sikeres Otthon start programjába, és valós, megfizethető lakhatási opciókat kínáljunk a Budapesten élők számára. Itt az egyik javaslatunk az, hogy a budapesti tulajdonban lévő rozsdaövezeteken a magántőke bevonásával hozunk létre Otthon start kompatibilis projekteket

 – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. 

Hozzátette,

mi azt a megoldást preferálnánk, hogy a hetven százalékban másfél milliós négyzetméterár plafonnal rendelkező lakások jöjjenek létre. Ezeket a lakásokat tudná értékesíteni a magánbefektető, és akkor a harmincszázaléknyi ingatlanállomány pedig maradna a Fővárosi Önkormányzatnál, mint bérlakás. Ezekben a bérlakásokban pedig szolgálati lakásként el tudnánk helyezni a Budapest család azon alkalmazottjait, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy Budapest működjön, hogy a budapesti közszolgáltatások működjenek.

Az előterjesztés másik lába pedig az úgynevezett Munkából lakásba program, amelynek lényege, hogy a hajléktalanságban élő embereknek speciális munkahelyeket hoznak létre, illetve fővárosi bérlakásokat kínálnak nekik, így reintegrálva őket budapesti társadalomba. 

Ennek a programnak is több lépcsője van. Egyrészről munkahelyet kell teremtenünk ezeknek az embereknek. Ehhez járna egy hároméves kifutás nélküli szociális lakás, illetve kötelező előtakarékosságot szeretnénk beletenni a programba, hogy aki végig csinálja ezt az integrációs programot, az be tudjon lépni ténylegesen a budapesti piaci lakhatás területére és tudja magának biztosítani a saját lakhatását

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. Elmondta, a javaslattal céljuk, hogy az Otthon start hitelprogramnak a piaci kínálatot növelő lábát támogassák.

Nem tudni, hova folyik el a főváros pénze 

Szintén a Fidesz-frakció javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés az ülésén tárgyalni fog a nagyobb fővárosi cégek átvilágításáról is. 

Van egy olyan átvilágítási előterjesztésünk, ami egy korábbi közgyűlési döntést folytat. Jelenleg ugyanis azt látjuk a Budapest Band vizsgálata esetén, hogy a viszonylag kis cégnél egy nem teljes mértékben hozzáértő eseti önkormányzati bizottság 340 millió forint értékben tárt fel szabálytalanságokat, visszaéléseket

– tette hozzá a képviselő. Kiemelte, az idei évben a főváros négyszázmilliárdos költségvetéséből kétszázmilliárd forint egy az egyben átkerül a budapesti céghálóba, ami azt jelenti, hogy a Fővárosi Önkormányzat büdzséjének a fele fölött nem gyakorol közvetlen kontrollt a Fővárosi Közgyűlés. 

Nem látjuk azt, hogy ezek a pénzek hova folynak el. Úgyhogy ezért is vittük be már korábban ezt a javaslatot, hogy legyen egy mindenki által elismert független nemzetközi könyvvizsgáló cég, aki átnéz mindent az összes cégnél. Ezt eddig blokkolta Karácsony Gergely, nem hajtotta végre a fővárosi Közgyűlésnek döntését. A Budapest Brand ügye azonban rámutatott ennek fontosságára és sürgősségére. Így ismét felszólítjuk a főpolgármestert, kezdje el az átvilágítási folyamatot

– jegyezte meg Gulyás Gergely Kristóf. 

Kiállás a kerületekért 

A budapesti kerületek mellett is kiállna a fővárosi Fidesz. Karácsony Gergely ugyanis nemrég arról beszélt, a Tisza Párt új terve szerint felszámolnák a budapesti kerületeket. 

Elképzelhetetlen Budapesten az, hogy azt a választókhoz legközelebbi álló önkormányzati rendszert, amit a kerületi települési önkormányzatok jelentenek, felszámoljuk. Hogyha megnézzük, hogy Budapesten mi működik és mi nem, akkor azt látjuk, hogy ami kerületi tulajdonban, kezelésben van, az szépen karban van tartva, ami fővárosi tulajdonban és kezelésben van, az pedig gazdátlanul pusztul

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. Elmondta, hogyha valamilyen oknál fogva megvalósulna a Tisza Párt ezen terve, akkor Budapest megszűnne fejlődni, működni. 

Különbuszok a temetőkbe 

Szintén a Fidesz-frakció javaslata a halottak napi közösségi közlekedéssel kapcsolatos.

Célunk, hogy könnyebbé tegyük azt, hogy a halottak napja alkalmából minél több budapesti, kifejezetten az idősek könnyen meg tudják közelíteni a szeretteiknek a sírjait. Teljesen nonszensz az, ami az elmúlt időszakban elkezdődött a fővárosi temetőknél, hogy lezárják az oldalsó bejáratokat, hogy nincs megoldva a sírhoz való eljutás, akár a mozgáskorlátozott és a nagyon idős emberek számára

– emelte ki Gulyás Gergely Kristóf. Elmondta, éppen ezért erre az áldatlan állapotra szeretnének egy megoldást találni a Fővárosi Közgyűlés ülésén.

Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés ülése (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

