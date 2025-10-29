Döntéskényszer előtt a főváros

Új lakásépítési bumm
Szintén a Fővárosi Közgyűlés ülésén szó lesz számos, a budapestiek mindennapjait, és jövőjét érintő ügyről, így a lakhatási válság megoldásáról is.
A ciklus elejétől kezdve küldetésünk az, hogy a budapesti lakhatási válságra valamilyen megoldást találjunk. Volt már több kezdeményezésünk a témában. A mostani javaslatunk értelmében van egy olyan lehetősége a fővárosnak, hogy becsatlakozzon a kormány egyébként kiemelten sikeres Otthon start programjába, és valós, megfizethető lakhatási opciókat kínáljunk a Budapesten élők számára. Itt az egyik javaslatunk az, hogy a budapesti tulajdonban lévő rozsdaövezeteken a magántőke bevonásával hozunk létre Otthon start kompatibilis projekteket
– mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.
Hozzátette,
mi azt a megoldást preferálnánk, hogy a hetven százalékban másfél milliós négyzetméterár plafonnal rendelkező lakások jöjjenek létre. Ezeket a lakásokat tudná értékesíteni a magánbefektető, és akkor a harmincszázaléknyi ingatlanállomány pedig maradna a Fővárosi Önkormányzatnál, mint bérlakás. Ezekben a bérlakásokban pedig szolgálati lakásként el tudnánk helyezni a Budapest család azon alkalmazottjait, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy Budapest működjön, hogy a budapesti közszolgáltatások működjenek.
Az előterjesztés másik lába pedig az úgynevezett Munkából lakásba program, amelynek lényege, hogy a hajléktalanságban élő embereknek speciális munkahelyeket hoznak létre, illetve fővárosi bérlakásokat kínálnak nekik, így reintegrálva őket budapesti társadalomba.
Ennek a programnak is több lépcsője van. Egyrészről munkahelyet kell teremtenünk ezeknek az embereknek. Ehhez járna egy hároméves kifutás nélküli szociális lakás, illetve kötelező előtakarékosságot szeretnénk beletenni a programba, hogy aki végig csinálja ezt az integrációs programot, az be tudjon lépni ténylegesen a budapesti piaci lakhatás területére és tudja magának biztosítani a saját lakhatását
– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. Elmondta, a javaslattal céljuk, hogy az Otthon start hitelprogramnak a piaci kínálatot növelő lábát támogassák.