Döntéskényszer előtt a főváros

Nagyító alatt a Budapest Brand

Szintén a közgyűlésen szavazni fognak a Budapest Brand átvilágításának eredményeként előterjesztett dokumentumról is. Vitézy Dávid a vizsgálat kapcsán egy háttérbeszélgetésen kiemelte, egyértelművé vált, hogy Karácsony Gergely bizonyítottan kampánycélokra használta a Budapest Brandet és nagyobb fővárosi cégeket.

Mint ismert, hónapokig tartó kutatás után a Budapest Brand vizsgálóbizottság megdöbbentő pazarlást tárt fel. Budapest pénzét rendszerszinten folyatták ki a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan átláthatatlan módon tűnik el prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül. A fővárosi önkormányzat, élén Karácsony Gergely főpolgármesterrel,