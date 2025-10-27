Rendkívüli

Orbán Viktor: A glóbuszon az elsöprő többség a béke pártján van

Budapesten nem lesz Navalnijról elnevezett metrómegálló

Baranyi Krisztina az orosz nagykövetség előtti metrómegállót nevezte volna át Alekszej Navalnijra emlékezve.

2025. 10. 27. 18:00
Baranyi Krisztina az elmúlt időszakban úgy váltogatta a baloldalon a pártjait, mint a véleményét egy adott témában Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Már a Fővárosi Közgyűlés közlekedési bizottságában elbukott az a javaslat, amelyet Baranyi Krisztina a testület kutyapárti képviselőjeként nyújtott be. Az előterjesztés értelmében a Bajza utca M1-es metrómegállót Bajza utca – Navalnij emlékműre keresztelték volna át. 

Azonban a javaslat a Fővárosi Közgyűlésig sem jutott el, ugyanis egyedül az óbaloldali képviselők támogatták. 

Mint ismert, a Fővárosi Közgyűlésnek Ferencváros polgármestere, Baranyi Kriszta nyújtotta be az előterjesztést, amelyben azt írta,

Alekszej Navalnij az orosz ellenzék legismertebb vezető alakja volt, aki következetesen kiállt a korrupció és az autoriter hatalomgyakorlás ellen. Gyakran Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb politikai ellenfeleként hivatkoztak rá.

Hozzátette, a politikus túlélt egy merényletkísérletet, börtönbe került, és 2024-ben a börtönben vesztette életét.

Baranyi Krisztina javaslata arra reflektált, hogy az utóbbi időben a Navalnij emlékére, a megállónál kihelyezett kegyeleti tárgyakat többször is elvitték, illetve megrongálták a rögtönzött emlékművet.

Borítókép: Baranyi Krisztina a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Bayer Zsolt
Ilyen egyszerűen nincs…

Csend van odaát. 444, 24, HVG, Hang – mind kussol.

