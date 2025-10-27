Budapesten nem lesz Navalnijról elnevezett metrómegálló

Már a Fővárosi Közgyűlés közlekedési bizottságában elbukott az a javaslat, amelyet Baranyi Krisztina a testület kutyapárti képviselőjeként nyújtott be. Az előterjesztés értelmében a Bajza utca M1-es metrómegállót Bajza utca – Navalnij emlékműre keresztelték volna át.

Azonban a javaslat a Fővárosi Közgyűlésig sem jutott el, ugyanis egyedül az óbaloldali képviselők támogatták.

Mint ismert, a Fővárosi Közgyűlésnek Ferencváros polgármestere, Baranyi Kriszta nyújtotta be az előterjesztést, amelyben azt írta,

Alekszej Navalnij az orosz ellenzék legismertebb vezető alakja volt, aki következetesen kiállt a korrupció és az autoriter hatalomgyakorlás ellen. Gyakran Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb politikai ellenfeleként hivatkoztak rá.

Hozzátette, a politikus túlélt egy merényletkísérletet, börtönbe került, és 2024-ben a börtönben vesztette életét.

Baranyi Krisztina javaslata arra reflektált, hogy az utóbbi időben a Navalnij emlékére, a megállónál kihelyezett kegyeleti tárgyakat többször is elvitték, illetve megrongálták a rögtönzött emlékművet.