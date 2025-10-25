Ez kell, hogy lakásépítési bumm legyen Budapesten

– A ciklus elejétől kezdve küldetésünk az, hogy a budapesti lakhatási válságra valamilyen megoldást találjunk. Volt már több kezdeményezésünk a témában. A mostani javaslatunk értelmében van egy olyan lehetősége a fővárosnak, hogy becsatlakozzon a kormány egyébként kiemelten sikeres Otthon start programjába, és valós, megfizethető lakhatási opciókat kínáljunk a Budapesten élők számára. Itt az egyik javaslatunk az, hogy a budapesti tulajdonban lévő rozsdaövezeteken a magántőke bevonásával hozunk létre Otthon start kompatibilis projekteket – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

Fotó: Csudai Sándor

Hozzátette,

mi azt a megoldást preferálnánk, hogy a hetven százalékban másfél milliós négyzetméterár plafonnal rendelkező lakások jöjjenek létre. Ezeket a lakásokat tudná értékesíteni a magánbefektető, és akkor a harmincszázaléknyi ingatlanállomány pedig maradna a Fővárosi Önkormányzatnál, mint bérlakás. Ezekben a bérlakásokban pedig szolgálati lakásként el tudnánk helyezni a Budapest család azon alkalmazottjait, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy Budapest működjön, hogy a budapesti közszolgáltatások működjenek.

Az előterjesztés másik lába pedig az úgynevezett Munkából lakásba program, amelynek lényege, hogy a hajléktalanságban élő embereknek speciális munkahelyeket hoznak létre, illetve fővárosi bérlakásokat kínálnak nekik, így reintegrálva őket budapesti társadalomba.

Ennek a programnak is több lépcsője van. Egyrészről munkahelyet kell teremtenünk ezeknek az embereknek. Ehhez járna egy hároméves kifutás nélküli szociális lakás, illetve kötelező előtakarékosságot szeretnénk beletenni a programba, hogy aki végig csinálja ezt az integrációs programot, az be tudjon lépni ténylegesen a budapesti piaci lakhatás területére és tudja magának biztosítani a saját lakhatását

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. Elmondta, a javaslattal céljuk, hogy az Otthon start hitelprogramnak a piaci kínálatot növelő lábát támogassák.

Nem tudni, hova folyik el a főváros pénze

Szintén a Fidesz-frakció javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés jövőhét szerdai ülésén tárgyalni fognak a nagyobb fővárosi cégek átvilágításáról is.

Van egy olyan átvilágítási előterjesztésünk, ami egy korábbi közgyűlési döntést folytat. Jelenleg ugyanis azt látjuk a Budapest Band vizsgálata esetén, hogy a viszonylag kis cégnél egy nem teljes mértékben hozzáértő eseti önkormányzati bizottság 340 millió forint értékben tárt fel szabálytalanságokat, visszaéléseket

– tette hozzá a képviselő. Kiemelte, az idei évben a főváros négyszázmilliárdos költségvetéséből kétszázmilliárd forint egy az egyben átkerül a budapesti céghálóba, ami azt jelenti, hogy a Fővárosi Önkormányzat büdzséjének a fele fölött nem gyakorol közvetlen kontrollt a Fővárosi Közgyűlés.

Nem látjuk azt, hogy ezek a pénzek hova folynak el. Úgyhogy ezért is vittük be már korábban ezt a javaslatot, hogy legyen egy mindenki által elismert független nemzetközi könyvvizsgáló cég, aki átnéz mindent az összes cégnél. Ezt eddig blokkolta Karácsony Gergely, nem hajtotta végre a fővárosi Közgyűlésnek döntését. A Budapest Brand ügye azonban rámutatott ennek fontosságára és sürgősségére. Így ismét felszólítjuk a főpolgármestert, kezdje el az átvilágítási folyamatot

– jegyezte meg Gulyás Gergely Kristóf.