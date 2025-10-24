Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon! + videó

A kormányfő felhívta a figyelmet:

185 milliárd eurót öltek bele ebbe a reménytelen háborúba. És most újabb 10 milliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a mi zsebeinkből.

Orbán Viktor a videóban azt is elmondta, hogy az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapnak: magas energiaár, háborús infláció, tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok és lakat egykor világhírű európai gyárak kapuján.

Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában. Kész csoda, hogy mi képesek vagyunk egyszerre futtatni Európa legnagyobb otthonteremtési programját és Európa legnagyobb adócsökkentő forradalmát

– emelte ki.