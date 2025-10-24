Orbán ViktorinflációBrüsszelháborúenergiaáraknemzetgazdaságotthonteremtési program

Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon! + videó

Ez a háború már nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri – emelte ki Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett legújabb videójában. A miniszterelnök világossá tette: amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 18:29
Orbán Viktor beszéde a Kossuth téren, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján Forrás: AFP
Orbán Viktor a Facebook-videóban hangsúlyozta: A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését. 

Orbán Viktor hangsúlyozta: A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését Fotó: AFP

A kormányfő felhívta a figyelmet: 

185 milliárd eurót öltek bele ebbe a reménytelen háborúba. És most újabb 10 milliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a mi zsebeinkből. 

Orbán Viktor a videóban azt is elmondta, hogy az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapnak: magas energiaár, háborús infláció, tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok és lakat egykor világhírű európai gyárak kapuján. 

Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában. Kész csoda, hogy mi képesek vagyunk egyszerre futtatni Európa legnagyobb otthonteremtési programját és Európa legnagyobb adócsökkentő forradalmát

– emelte ki.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Budapesten 2025. október 23-án, a 11-i békemeneten az 1956-os magyar forradalom 69. évfordulóján (Fotó: AFP)

