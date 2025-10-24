Orbán Viktor a Facebook-videóban hangsúlyozta: A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését.
Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon! + videó
Ez a háború már nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri – emelte ki Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett legújabb videójában. A miniszterelnök világossá tette: amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában.
A kormányfő felhívta a figyelmet:
185 milliárd eurót öltek bele ebbe a reménytelen háborúba. És most újabb 10 milliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a mi zsebeinkből.
Orbán Viktor a videóban azt is elmondta, hogy az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapnak: magas energiaár, háborús infláció, tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok és lakat egykor világhírű európai gyárak kapuján.
Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában. Kész csoda, hogy mi képesek vagyunk egyszerre futtatni Európa legnagyobb otthonteremtési programját és Európa legnagyobb adócsökkentő forradalmát
– emelte ki.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Budapesten 2025. október 23-án, a 11-i békemeneten az 1956-os magyar forradalom 69. évfordulóján (Fotó: AFP)
Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas a káosz az ukrán fronton
A minisztérium szerint a támadásokat oroszországi polgári célpontok elleni „terrortámadásokra" válaszul indították.
Trump: Folytatjuk a harcot a drogkartellek ellen
Szeptembertől az Egyesült Államok mind az 50 szövetségi államában bevethető a Belbiztonsági Különítmény, aminek feladatai közé tartozik a szervezett bűnözői csoportok elleni fellépés.
Negyven év után kimondták: nem a maffia finanszírozta Berlusconi birodalmát
Egy évtizedek óta tartó jogi és politikai vita végére került pont.
Németország rengeteget veszíthet
Több milliárd eurós következménye lehet az orosz vagyon felhasználásának.
