Az ünnep óriási önbizalmat adott a Fidesznek + videó

Leszerepelt a Tisza Párt

– Magyar Péter nem azt adta a Tisza-szavazóknak, amit vártak tőle – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője a Tisza Párt rendezvénye kapcsán. Bár Magyar Péter újra megígérte, hogy győzni fog, és újabb országjárásra is indul, azonban a hogyan kérdésére nem adott választ. Nem beszélt a jelöltállításról, a kormányzati felkészülésről, az elmúlt hetek kényes ügyeiről, például az adóemelésről vagy a nyugdíjak megadóztatásáról, de még korábbi kedvenc témáit sem érintette.

A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, a Tisza vezetője fáradtnak tűnt

– tette hozzá a politológus.

Magyar Péter ismét leszerepelt. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Tisza-tanácsadók célja az volt, hogy Magyar Pétert „új Orbánként” mutassák be. Mráz Ágoston szerint ez a stratégia már többször kudarcot vallott a baloldalon – legutóbb Fekete-Győr András és Márki-Zay Péter esetében.

A valóságban sokkal inkább új Gyurcsányként viselkedik: képes lelkesíteni a baloldali szavazókat, retorikai tehetsége megkérdőjelezhetetlen, de politikája kizárólag az Orbán-ellenességre épül, világos értékrend és jövőkép nélkül

– tette hozzá.

A szakértő megjegyezte, hogy Magyar Péter a Tisza programját – amely megszorításokat és a brüsszeli kurzus kritikátlan támogatását jelentené – tudatosan rejti el, mert tisztában van vele, hogy ez nemcsak Magyarországnak, hanem a saját politikai jövője szempontjából is veszélyes lehet.