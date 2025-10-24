Az ünnep óriási önbizalmat adott a Fidesznek + videó

Orbán ViktorBékemenetNézőpont IntézetMráz Ágoston SámuelMagyar Péter

Az ünnep óriási önbizalmat adott a Fidesznek

Mráz Ágoston szerint a kormányoldal önbizalommal ünnepelt október 23-án. Magyar Péter fáradt és iránytalan beszédet mondott – értékelt az elemző.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 14:01
Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren a Békemenet napján Orbán Viktor Facebook-oldala
– A kormányoldal számára az idei október 23-i ünnepség kifejezetten jól sikerült – értékelte az eseményeket a Mandinernek Mráz Ágoston politológus, a Nézőpont Intézet vezetője. Mint mondta, a rendezvény méltóságteljes és lelkesítő volt, botránymentesen zajlott, a Békemenet pedig ismét hatalmas tömegeket mozgatott meg.

Hatalmas tömeg vett részt a Békemeneten. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az ünnep önbizalmat adott a kormányoldalnak

– fogalmazott a politológus.

Orbán Viktor a beszédében nemcsak a nemzeti ünnep jelentőségét hangsúlyozta, hanem a jövő évi választás tétjét is kijelölte: a békepártiság és a háborúpártiság közötti választást. Mráz Ágoston szerint ez az üzenet az orosz–ukrán háború eszkalálódása, a sorkötelezettség visszaállítása és az amerikai diplomáciai nyomás fényében különösen aktuális.

Leszerepelt a Tisza Párt

– Magyar Péter nem azt adta a Tisza-szavazóknak, amit vártak tőle – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője a Tisza Párt rendezvénye kapcsán. Bár Magyar Péter újra megígérte, hogy győzni fog, és újabb országjárásra is indul, azonban a hogyan kérdésére nem adott választ. Nem beszélt a jelöltállításról, a kormányzati felkészülésről, az elmúlt hetek kényes ügyeiről, például az adóemelésről vagy a nyugdíjak megadóztatásáról, de még korábbi kedvenc témáit sem érintette.

A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, a Tisza vezetője fáradtnak tűnt

– tette hozzá a politológus.

Budapest, 2025. október 23. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Hősök terén 2025. október 23-án. MTI/Bruzák Noémi
Magyar Péter ismét leszerepelt. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Tisza-tanácsadók célja az volt, hogy Magyar Pétert „új Orbánként” mutassák be. Mráz Ágoston szerint ez a stratégia már többször kudarcot vallott a baloldalon – legutóbb Fekete-Győr András és Márki-Zay Péter esetében.

A valóságban sokkal inkább új Gyurcsányként viselkedik: képes lelkesíteni a baloldali szavazókat, retorikai tehetsége megkérdőjelezhetetlen, de politikája kizárólag az Orbán-ellenességre épül, világos értékrend és jövőkép nélkül

– tette hozzá.

A szakértő megjegyezte, hogy Magyar Péter a Tisza programját – amely megszorításokat és a brüsszeli kurzus kritikátlan támogatását jelentené – tudatosan rejti el, mert tisztában van vele, hogy ez nemcsak Magyarországnak, hanem a saját politikai jövője szempontjából is veszélyes lehet.

