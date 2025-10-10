Rendkívüli

Emmanuel Macron újra Sébastien Lecornu-t nevezi ki miniszterelnöknek

Panyi MiklósOtthon Start Programlakáshitel

Itt vannak az újabb könnyítések az Otthon start program feltételeiben

A társadalmi egyeztetések eredményeként sok tízezer embernek nyújtanak segítséget a fix 3 százalékos lakáshitel új szabályai.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 10. 21:52
A társadalmi egyeztetések eredménye alapján a kormány újabb könnyítéseket vezet be a fix 3 százalékos lakáshitelek szabályozásában – közölte Panyi Miklós. Ezek a változások sok tízezer ember számára fontosak – hangsúlyozta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Panyi Miklós rámutatott: a program szeptember 1-jei bevezetése óta több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett a polgárok részéről, amelyek az Otthon start felhasználási feltételeihez kapcsolódnak. A kormány ezeket az észrevételeket feldolgozva, értékelve úgy döntött, további kedvezményeket biztosít a programban.

Az államtitkár felsorolása szerint: 

  • Építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra.
  • Már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a 3 százalékos hitelt.
  • Kedvezőbb jövedelem-beszámítás az őstermelők és átalányadózó egyéni vállalkozók részére.
  • Új társasházi lakások már a kivitelezésnél is hitelezhetők.
  • A testvérek által közösen örökölt ingatlan résztulajdona megvásárolható.
  • A szülők és a házastárs mellett a testvér is bevonható adóstársként. 
  • Önkormányzati lakások megvásárlására is alkalmas lesz a hitel. 

Korábban megírtuk, hogy az államtitkár elmondta: minden városnak szüksége van arra, hogy növekedjen, a fiatalok lakhatási igényeit kielégítő új beruházások pedig lehetőséget adnak az önkormányzatoknak, hogy olyan településrészeket újítsanak meg, fejlesszenek fel, amelyek eddig kiaknázatlanok voltak, üresen álltak, vagy éppen ipari célokat szolgáltak. Azzal, hogy nagyon sok fiatal otthonhoz tud jutni, az albérletek ára is csökkenhet, így az albérletben élők lakhatása is javulhat.

Borítókép: Eladó lakás (Fotó: MW/Ladóczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

