További kedvezmények az Otthon start program keretében

További könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon start hitelprogram szabályaiban – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón.
Panyi Miklós elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében.
Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak.
Az államtitkár felsorolása szerint építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra; már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a háromszázalékos hitelt.
Hozzátette: a társadalombiztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is.
Szólt arról is, hogy az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára a jövőben egy sokkal jobb jövedelembeszámítási lehetőség válik elérhetővé.
Mindez sok tízezer ember számára teremt majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjon férni a program adta lehetőségekhez
– hangoztatta.
Panyi Miklós elmondta: hamarosan törvényjavaslat kerül benyújtásra egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről, amely lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában hitelezhetők legyenek. Ez nagy mértékben fel fogja gyorsítani az új fejlesztések megindítását, miközben a vevők és a bankok is erős garanciákat fognak kapni.
A legfrissebb, e heti kormánydöntések további fontos élethelyzetekre nyújtanak megoldást: a program keretében a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik.
A jövőben pedig a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.
További fontos újítás pedig az, hogy az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a három százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.