Orbán Viktor a Békemenet erejével érkezett az uniós csúcsra

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában tett bejegyzésében köszönte meg a Békemeneten való óriási részvételt. Magyarország miniszterelnöke tegnap késő este még Brüsszelbe is elutazott, ahol az uniós csúcs küszöbén szembesült az európai politika valóságával: a kontinens a háborús lázban ég, de hazánk ebből kimarad!

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 14:39
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
„Fantasztikus volt veletek, köszönöm, hogy eljöttetek minden idők legfontosabb és legnagyobb Békemenetére! Kétszer annyian voltunk, mint a tiszások a háborús meneten, nagy a pánik a túloldalon” – üzente a miniszterelnök a Harcosok Klubja közösségi oldalán. A számok önmagukért beszélnek: a magyar emberek elsöprő többsége a békét és a biztonságot választotta, egyértelmű üzenetet küldve Brüsszelnek és a hazai háborúpárti erőknek, élükön a Tisza Párttal.

békemenet
Orbán Viktor Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka Fotó: MTI


 

A Békemenet megkerülhetetlen üzenete: a magyarok békét akarnak


A miniszterelnök világossá tette: a Békemenet erejével érkezett meg a brüsszeli uniós csúcsra, ahol már „mindenki látja, hogy a magyarok békét és biztonságot akarnak. A Békemenet megerősítette a kormány békepárti és biztonságpárti politikáját. A magyarok döntését nem lehet lesöpörni az asztalról. A magyarok döntését mindenkinek tiszteletben kell tartania.”
Mire Orbán Viktor kiért a belga fővárosba, a helyzet drámaira fordult: „Brüsszelben már égett a ház…” – utalt a háborús pszichózisra, amely eluralkodott az európai vezetők körében. A miniszterelnök szerint:

benne vannak a háborúban és a háborús lelkiállapotban nyakig. Folytatni akarják. Mi meg ki akarunk maradni.

 

 

Brüsszel a magyarok pénzére pályázik


A küzdelem azonban élesedik. A miniszterelnök rámutatott a háborúpárti erők legfőbb problémájára: „Brüsszel folytatni akarja a háborút, de a pénze elfogyott.” Ezért akarják az „európaiak, a magyarok pénzét” is Ukrajnába küldeni.

A cél világos: elvenni a magyarok pénzét. A forgatókönyv pedig a legdurvább: „Ezért kell nekik egy bábkormány, amely a Tisza-adóval és a nyugdíjadóval elveszi a magyarok pénzét.” Azonban a Békemenet és a magyar kormány egyértelműen kijelentette: ehhez „nekünk is lesz néhány szavunk!”

A küzdelem folytatódik: 

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 170 nap

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.


