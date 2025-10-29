Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Sziget fesztiválradics bélaFővárosi Közgyűlés

Itt vannak az újabb részletek, így áll most a Sziget fesztivál ügye

A Fővárosi Közgyűlés ma tárgyalja a Sziget fesztivál körül kialakult közterület-használati díjjal kapcsolatos vitát. A főpolgármester előterjesztése szerint a főváros a közterület-használati díjból az első három évben az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezményt adna. Radics Béla, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője szerint a Szigetet birtokló amerikai tőkealapnak tavaly mintegy 7300 milliárd forint árbevétele volt. A kormánypárti képviselő szerint Karácsonyék ennek a cégnek adnának 200 millió forintos kedvezményt. Szerinte az amerikai óriáscégnek ez gyakorlatilag aprópénz, miközben Budapest számára jelentős bevételkiesés.

Forrás: Facebook2025. 10. 29. 10:38
Sziget Fesztivál
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Miért Budapest fizessen egy 7300 milliárdos amerikai tőkealapnak? Kit néznek hülyének? Egészen elképesztő játszma zajlik a Sziget fesztivál körül. A fesztivált üzemeltető cég ugyanis ma már egy amerikai magántőkealap, a KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) tulajdonában van – írta közösségi oldalán Radics Béla, a fővárosi Fidesz–KDNP képviselője. A politikus posztjában arról ír, hogy ez a tőkealap 2024 nyarán vásárolta fel a Superstruct nevű vállalatot, amely világszerte több mint 80 fesztivált működtet, és 222 millió dolláros, vagyis mintegy 74 milliárd forintos éves bevétellel rendelkezik. 

A KKR tőkealap tavalyi árbevétele pedig 21,88 milliárd dollár, ami mai árfolyamon közel 7300 milliárd forint volt.

– Most ez a cég arra kér kedvezményt, hogy ne kelljen kifizetnie a budapestieknek járó közterület-használati díjat, több száz millió forintot. Ez az összeg nem aprópénz Budapestnek. 

Ebből az összegből utcákat lehetne felújítani, új buszokat vásárolni, vagy akár karácsony közeledtével mondjuk budapesti gyerekeket támogatni. A fővárosi önkormányzat vezetése most mégis azt javasolja, hogy a város engedje el ezt az összeget 

– írja Radics Béla. 

A Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a Sziget fesztivállal kapcsolatos előterjesztést is napirendre veszi. Karácsony Gergely javaslata értelmében az eddigi közterület-használati hatósági szerződés felmondása után olyan új megállapodást kötne a főváros a Gerendai Károly nevével fémjelzett új Szigettel, amely tíz évre szól. 

A közterület-használati díj az első három évben az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezmény lenne, amelyből levonható a budapestieknek biztosított bérletkedvezmény összege. 

A javaslat szerint a negyedik évtől kezdődően minimálisan az eddigi szerződés szerinti díj inflációval indexált összege lesz a közterület-használati díj, ám amennyiben az átlagos napi látogatószám meghaladja a rentábilis működéshez szükséges, 2019-es szintet, az első három évben az eddigi szerződéshez képest adott kedvezményt a hátralevő hét év alatt utólag fizesse meg a Sziget. A hetibérlet a budapesti fiatalok számára pedig féláron lesz megvásárolható.

Radics Béla posztjában kiemeli:

 semmilyen garancia nincs arra, hogy a Sziget fesztivál a jövőben egyáltalán Budapesten marad. 

A Sziget fesztivál szervezői által fizetendő körülbelül 200 millió forint mindössze 0,00274 százaléka a tulajdonos tőkealap tavalyi árbevételéhez képest.

– Vagyis az amerikai óriáscégnek ez gyakorlatilag aprópénz, miközben Budapest számára jelentős bevételkiesés – hangsúlyozta a fideszes képviselő, aki feltette a kérdéseit:

Hogyan engedheti el a budapestiek pénzét a főpolgármester bármilyen írásos garancia nélkül? Ki és mivel győzte meg a főpolgármestert, hogy kedvezzen egy amerikai tőkealapnak, miközben Budapest a rossz vezetés miatt hónapról hónapra a csőd szélén táncol? Hogy merészel egy válságban lévő főváros pénzével hazárdírozni az, aki a város érdekeit kellene hogy képviselje? Miért nincs egyetlen írásos biztosíték sem arra, hogy a régi-új befektetői kör megfizeti mindazt, ami a budapestieket jogszerűen megilleti?

– Ha meg van valami, amiről a Karácsony Gergely tud, mi képviselők, budapestiek pedig nem, akkor hát terítse végre a lapokat! 

Nem lehet pancser a fővárosi önkormányzat kétmilliárdos üzleti kör bizniszében. 

A Sziget fesztivál érték, és jó ha van, de ne a budapestiek pénzével fizesse meg egy rosszul menedzselt magánvállalkozás baklövéseit. A főpolgármester feladata pedig nem az, hogy külföldi tőkealapokkal kokettáljon, hanem az, hogy Budapest érdekeit védje – zárta bejegyzését Radics Béla.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Sziget Fesztivál (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
 

add-square Balhé a Fővárosi Közgyűlésben

Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti – Nagy Márton reagált Karácsony Gergely újabb hisztijére

Balhé a Fővárosi Közgyűlésben 5 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu