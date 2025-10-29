Itt vannak az újabb részletek, így áll most a Sziget fesztivál ügye

– Miért Budapest fizessen egy 7300 milliárdos amerikai tőkealapnak? Kit néznek hülyének? Egészen elképesztő játszma zajlik a Sziget fesztivál körül. A fesztivált üzemeltető cég ugyanis ma már egy amerikai magántőkealap, a KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) tulajdonában van – írta közösségi oldalán Radics Béla, a fővárosi Fidesz–KDNP képviselője. A politikus posztjában arról ír, hogy ez a tőkealap 2024 nyarán vásárolta fel a Superstruct nevű vállalatot, amely világszerte több mint 80 fesztivált működtet, és 222 millió dolláros, vagyis mintegy 74 milliárd forintos éves bevétellel rendelkezik.

A KKR tőkealap tavalyi árbevétele pedig 21,88 milliárd dollár, ami mai árfolyamon közel 7300 milliárd forint volt.

– Most ez a cég arra kér kedvezményt, hogy ne kelljen kifizetnie a budapestieknek járó közterület-használati díjat, több száz millió forintot. Ez az összeg nem aprópénz Budapestnek.

Ebből az összegből utcákat lehetne felújítani, új buszokat vásárolni, vagy akár karácsony közeledtével mondjuk budapesti gyerekeket támogatni. A fővárosi önkormányzat vezetése most mégis azt javasolja, hogy a város engedje el ezt az összeget

– írja Radics Béla.

A Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a Sziget fesztivállal kapcsolatos előterjesztést is napirendre veszi. Karácsony Gergely javaslata értelmében az eddigi közterület-használati hatósági szerződés felmondása után olyan új megállapodást kötne a főváros a Gerendai Károly nevével fémjelzett új Szigettel, amely tíz évre szól.

A közterület-használati díj az első három évben az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezmény lenne, amelyből levonható a budapestieknek biztosított bérletkedvezmény összege.

A javaslat szerint a negyedik évtől kezdődően minimálisan az eddigi szerződés szerinti díj inflációval indexált összege lesz a közterület-használati díj, ám amennyiben az átlagos napi látogatószám meghaladja a rentábilis működéshez szükséges, 2019-es szintet, az első három évben az eddigi szerződéshez képest adott kedvezményt a hátralevő hét év alatt utólag fizesse meg a Sziget. A hetibérlet a budapesti fiatalok számára pedig féláron lesz megvásárolható.