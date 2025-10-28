Sziget FesztiválbérletkedvezményGerendai Károlyfőváros

Végleg elgurult Magyar Péter gyógyszere, a kormánnyal fizettetné ki a Sziget közterület-használati díját

A Sziget fesztivál és a főváros közti vitát is a kormánynak kellene megoldania a Tisza Párt elnöke szerint.

Gábor Márton
2025. 10. 28. 16:48
Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét kommentháborúba kezdett Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a Sziget fesztivál és a fővárosi önkormányzat között kialakult vitás helyzettel kapcsolatban a Telex cikke alatt azt írta, 

világosan elmondtuk, hogy támogatjuk a Sziget megrendezését és a kedvezmények megadását, de a nehéz pénzügyi helyzetben lévő főváros nem dobhat ki 300 millió forintot az ablakon. Azt várjuk, hogy a kormány térítse meg ezt az összeget Budapestnek, hiszen a Sziget miatt az állam több milliárdos bevételt könyvelhet el.

(Forrás: Facebook)

A Fővárosi Közgyűlés a holnapi ülésén egy, a Sziget fesztivállal kapcsolatos előterjesztést is tárgyal majd. Karácsony Gergely javaslata értelmében az eddigi közterület-használati hatósági szerződés felmondása után olyan új megállapodást kötne a főváros a Gerendai Károly nevével fémjelzett új Szigettel, amely tíz évre szól. A közterület-használati díj az első három évben 

az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezmény lenne, amelyből levonható a budapestieknek biztosított bérletkedvezmény összege. 

A javaslat szerint a negyedik évtől kezdődően minimálisan az eddigi szerződés szerinti díj inflációval indexált összege lesz a közterület-használati díj, ám amennyiben az átlagos napi látogatószám meghaladja a rentábilis működéshez szükséges, 2019-es szintet, az első három évben az eddigi szerződéshez képest adott kedvezményt a hátralevő hét év alatt utólag fizesse meg a Sziget. A hetibérlet a budapesti fiatalok számára pedig féláron lesz megvásárolható.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu