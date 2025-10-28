Végleg elgurult Magyar Péter gyógyszere, a kormánnyal fizettetné ki a Sziget közterület-használati díját

Ismét kommentháborúba kezdett Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a Sziget fesztivál és a fővárosi önkormányzat között kialakult vitás helyzettel kapcsolatban a Telex cikke alatt azt írta,

világosan elmondtuk, hogy támogatjuk a Sziget megrendezését és a kedvezmények megadását, de a nehéz pénzügyi helyzetben lévő főváros nem dobhat ki 300 millió forintot az ablakon. Azt várjuk, hogy a kormány térítse meg ezt az összeget Budapestnek, hiszen a Sziget miatt az állam több milliárdos bevételt könyvelhet el.

(Forrás: Facebook)

A Fővárosi Közgyűlés a holnapi ülésén egy, a Sziget fesztivállal kapcsolatos előterjesztést is tárgyal majd. Karácsony Gergely javaslata értelmében az eddigi közterület-használati hatósági szerződés felmondása után olyan új megállapodást kötne a főváros a Gerendai Károly nevével fémjelzett új Szigettel, amely tíz évre szól. A közterület-használati díj az első három évben

az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezmény lenne, amelyből levonható a budapestieknek biztosított bérletkedvezmény összege.

A javaslat szerint a negyedik évtől kezdődően minimálisan az eddigi szerződés szerinti díj inflációval indexált összege lesz a közterület-használati díj, ám amennyiben az átlagos napi látogatószám meghaladja a rentábilis működéshez szükséges, 2019-es szintet, az első három évben az eddigi szerződéshez képest adott kedvezményt a hátralevő hét év alatt utólag fizesse meg a Sziget. A hetibérlet a budapesti fiatalok számára pedig féláron lesz megvásárolható.