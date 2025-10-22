Radics Béla: Még a Sziget Fesztivál kedvéért sem engedheti el a főváros a biztos bevételt a bizonytalan ígéretért

– A megoldást nem nekünk kell kitalálni, hanem az új befektetői körnek, amely nagyon jó kapcsolatot ápol a Sziget Fesztivált évekig szervező amerikai céggel. A kialakult helyzetért kizárólag a két menedzsmentet és az eltérő kommunikációt lehet hibáztatni – mondta el lapunknak Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

Radics Béla szerint a kialakult helyzetért kizárólag a két menedzsmentet és az eltérő kommunikációt lehet hibáztatni (Forrás: Facebook)

Kiemelte, ő minden lehetőségre nyitott,

tehát például az is jó, ha valaki lerak két elektromos buszt 200 millió forint értékben, és azt mondja, hogy ezt használhatják a budapestiek. Még az is több, mint az a pletyka, újságcikk, amiben egy »talánra« el kellene engednie a fővárosnak 200 millió forint biztos bevételt.

Radics szerint ha valóban mindkét fél érdekelt abban, hogy a Sziget Fesztivált megmentsék, akkor nekik kell megegyezni a részletekről.

Továbbra sincs semmilyen garancia arra, hogy a Gerendai Károly nevével fémjelzett befektetői kör végül valóban megrendezi a Sziget Fesztivált. Mi van akkor, ha elengedjük a pénzt, és végül mégsem szervezik meg a Szigetet, például arra hivatkozva, hogy kifutottak az időből. Tehát nekünk garanciára, biztosítékra van szükségünk. A legjobb biztosíték az lenne, ha valamelyik érdekkör kifizetné a szóban forgó összeget. Ezt követően pedig már a főváros felelősségteljesen leülhet tárgyalni a jövőről

– jelentette ki Radics Béla.

Bizonytalan a folytatás

Mint ahogyan azt lapunk korábban megírta, Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását.

Ezzel bizonytalanná vált a fesztivál jövője.

A Sziget Zrt. közleménye kiemelte: valóban azzal a kéréssel fordult a cég a fővárosi önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyt közös megegyezéssel szüntessék meg.

Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Mint írták, azért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani, mert a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodás határozott időre szól, és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény.

Ezen döntéssel párhuzamosan – a hazai menedzsment javaslatára – a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését

– írták.