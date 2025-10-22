Radics Bélafővárosi közgyűlésSziget Fesztiválttulajdonos

Radics Béla: Még a Sziget Fesztivál kedvéért sem engedheti el a főváros a biztos bevételt a bizonytalan ígéretért

A Sziget jövőjéről szóló vitában Radics Béla fővárosi képviselő szerint nem a politikának, hanem az új és régi befektetői körnek kell megtalálnia a megoldást. Úgy véli, Budapest nem engedheti meg magának, hogy bizonytalan ígéretekre vagy újságcikkekre hivatkozva lemondjon 200–300 millió forintnyi biztos bevételről, amíg nincs garancia vagy írásos megállapodás az új szervezőkkel.

Gábor Márton
2025. 10. 22. 16:10
Sziget Fesztivál
Fotó: Bánkúti Sándor
– A megoldást nem nekünk kell kitalálni, hanem az új befektetői körnek, amely nagyon jó kapcsolatot ápol a Sziget Fesztivált évekig szervező amerikai céggel. A kialakult helyzetért kizárólag a két menedzsmentet és az eltérő kommunikációt lehet hibáztatni – mondta el lapunknak Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. 

Radics Béla szerint jó lenne megmenteni a Sziget Fesztivált, de számos kérdés vetődik fel (Forrás: Facebook)
Kiemelte, ő minden lehetőségre nyitott,

tehát például az is jó, ha valaki lerak két elektromos buszt 200 millió forint értékben, és azt mondja, hogy ezt használhatják a budapestiek. Még az is több, mint az a pletyka, újságcikk, amiben egy »talánra« el kellene engednie a fővárosnak 200 millió forint biztos bevételt.

Radics szerint ha valóban mindkét fél érdekelt abban, hogy a Sziget Fesztivált megmentsék, akkor nekik kell megegyezni a részletekről.

Továbbra sincs semmilyen garancia arra, hogy a Gerendai Károly nevével fémjelzett befektetői kör végül valóban megrendezi a Sziget Fesztivált. Mi van akkor, ha elengedjük a pénzt, és végül mégsem szervezik meg a Szigetet, például arra hivatkozva, hogy kifutottak az időből. Tehát nekünk garanciára, biztosítékra van szükségünk. A legjobb biztosíték az lenne, ha valamelyik érdekkör kifizetné a szóban forgó összeget. Ezt követően pedig már a főváros felelősségteljesen leülhet tárgyalni a jövőről

– jelentette ki Radics Béla.

Bizonytalan a folytatás

Mint ahogyan azt lapunk korábban megírta, Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását.

Ezzel bizonytalanná vált a fesztivál jövője.

A Sziget Zrt. közleménye kiemelte: valóban azzal a kéréssel fordult a cég a fővárosi önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyt közös megegyezéssel szüntessék meg.

Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Mint írták, azért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani, mert a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodás határozott időre szól, és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény.

Ezen döntéssel párhuzamosan – a hazai menedzsment javaslatára – a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését

– írták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bánkúti Sándor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

