Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Bizonytalan a Sziget Fesztivál jövője, garanciákat vár a Fidesz

Szentkirályi Alexandra tudatta, hogy támogatják a Sziget Fesztivál további megrendezését, ám nem azon az áron, hogy hatalmas pénzekről mondjon le a csődben lévő főváros.

2025. 10. 22. 13:31
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
– Ha lesz garancia, lesz Sziget – tudatta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője az álláspontjukat az ügyben. Beszámolt róla, hogy ma a Sziget Fesztivál sorsa volt napirenden a főváros tulajdonosi bizottságában. A politikus jelezte, hogy a Sziget Fesztivál Budapest és az egész hazai turizmus egyik kiemelt eseménye.

Kérdéses a Sziget Fesztivál jövője. Fotó: Bánkúti Sándor

Támogatják, hogy megmaradjon, de nem azon az áron, hogy a csődben lévő főváros lemondjon kétszázmillió forintról anélkül, hogy biztosan tudnák, 2026-ban is lesz-e Sziget Fesztivál.

Karácsony Gergely főpolgármester tudatta, hogy második alkalommal sem sikerült többséget szerezni a főváros tulajdonosi bizottságában annak a javaslatnak, amivel a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást szüntetnék meg.

 

Bizonytalan a folytatás

Mint lapunk megírta, Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását.

Ezzel bizonytalanná vált a fesztivál jövője.

A Sziget Zrt. közleménye kiemelte: valóban azzal a kéréssel fordultak a fővárosi önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg.

Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Mint írták, azért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani, mert a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásuk határozott időre szól, és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény.

Ezen döntéssel párhuzamosan – a hazai menedzsment javaslatára – a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését

– írták.

 

Borítókép: Sziget Fesztivál (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

