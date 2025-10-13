Sziget FesztiválFővárosGerendai Károly

Szakít a fővárossal a Sziget? Gerendai Károllyal folytathatja a fesztivál

A Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.

Forrás: MTI2025. 10. 13. 10:00
Forrás: Sziget
„Mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem áll módunkban további információkat megosztani. A Sziget szervező csapata őszintén bízik abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehetne” – közölte Vető Viktória sajtófőnök.

Sziget
Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója (Fotó: Földházi Árpád / Mandiner)

Karácsony Gergely főpolgármester előzőleg Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a Főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását.

A városvezető azt írta, hogy bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, 

de a Sziget érték, bizonyítéka annak, hogy Budapest szabad, nyitott és sokszínű város, ezért Budapestnek a lehetőségeihez mérten ki kell állnia a Sziget Fesztivál jövőjéért.

A Sziget Zrt. közleménye kiemelte: valóban azzal a kéréssel fordultak a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg.

Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.

Mint írták, azért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani, mert a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásuk határozott időre szól, és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény.

A kommüniké hangsúlyozta: ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget fesztivál története.

Ezen döntéssel párhuzamosan – a hazai menedzsment javaslatára – a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését

– írták.

A közlemény kiemelte: a változás egyszerre nyújt lehetőséget a fejlődésre és a megújulásra, valamint a Sziget klasszikus értékeinek és szellemiségének újbóli megerősítésére.

Gerendai Károly 2017-ben, 25 év aktív szervezőmunka után adta át a cég vezetését az általa kiválasztott utódjának, Kádár Tamásnak, és visszavonult a fesztivál szervezéstől. Még ebben az évben eladta a cég 70 százalékát egy amerikai befektetési alap (Providence Equity Fund) fesztiválokra szakosodott leányvállalatának (Superstruct Entertainment). 2022-ben a cég maradék 30 százalékát is értékesítette a korábbi vevőknek.

 

 

