Radics Béla: Információk nélkül nem tudunk dönteni a Sziget Fesztivál sorsáról

Az alapvető álláspontunk továbbra is az, hogy a Sziget Fesztivál önmagában egy kulturális érték, ami a hazai turizmus meghatározó eseménye – mondta el lapunknak Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

Radics Béla szerint jó lenne megmenteni a Sziget Fesztivált, de számos kérdés vetődik fel (Forrás: Facebook)

Kiemelte,

a probléma az, hogy néhány napos határidővel, már szerdán dönteni kellett volna arról, hogy engedjünk el majdnem 300 millió forint biztos bevételt egy amerikai külföldi érdekkör számára. Amit tudni kell, hogy Karácsony Gergely köre egyeztetett mind a két milliárdos befektetői körrel, a hazai megmentővel is és a külföldivel is. Viszont mi erről semmilyen jellegű információt nem kaptunk.

A képviselő kiemelte, nem kaptak arra vonatkozóan tájékoztatást, hogy milyen további kedvezményeket kellene biztosítani a fővárosnak azért, hogy a Sziget Fesztivált meg lehessen tartani.

Egy olyan cégről beszélünk, ami 13 milliárd forint árbevétel mellett közel 4 milliárd forint veszteséget termelt. Ilyen számok mellett azt követelni, hogy 200 millió forinttal járuljon hozzá ennek a veszteségnek a csökkentéséhez a főváros, méltatlan

– jelentette ki a politikus. Elmondta, éppen ezért az információk hiányára hivatkozva nem szavaztak a bizottsági ülésen a Sziget Fesztivállal kapcsolatos szerződés felbontásáról.

Olyan anyagi helyzetben van a fővárosi önkormányzat, hogy ennyi pénzről sem mondhat le, ebből a néhány száz millió forintból buszokat lehetne vásárolni, amelyek nem fognak kigyulladni, utcákat lehetne szebbé varázsolni, vagy akár kisebb fejlesztéseket is meg lehetne valósítani Budapest több pontján

– emelte ki Radics Béla.

Az ügyben Radics Béla a közösségi oldalán közzétett egy bejegyzést, amelyben arra szólította fel a főpolgármestert, hogy árulja el, milyen egyeztetéseket folytatott a Sziget Fesztivál szervezőivel, illetve vonja be a folyamatba a Fővárosi Közgyűlés képviselőit is.