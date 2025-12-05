A FIFA rendezvényén ma feltéphetik a magyar sebeket

Washingtonban magyar idő szerint 18 órakor sorsolják ki a jövő évi világbajnokság csoportjait, A-tól L-ig. Bizony, L csoport is lesz, tizenkét kvartettben zajlanak majd az előcsatározások, s a negyvennyolc csapat kétharmada bejut az egyenes kieséses szakaszba, a csoportok első és második helyezettje mellett a nyolc legjobb csoportharmadik is folytathatja majd a vb-t. A csoportbeosztás tétje tehát kisebb, mint korábban, még ha össze is jön például a címvédő Argentína, valamint Horvátország, Norvégia és Ghána alkotta „halálcsoport”, jó esély van rá, hogy a négyesből három csapat túléli a csoportkört.

A legutóbbi vb bronzmeccsének két résztvevője, Horvátország és Marokkó egyaránt a második kalapba csúszott a 2026-os társrendezők kiemelése miatt (Fotó: Xinhua via AFP/Jia Haocheng)

A fent leírt négyes csak a társrendezők kiemelése miatt jöhet létre: Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok is a második kalapban lett volna az azok összeállításához használt FIFA-világranglista alapján, helyettük a horvátok mellett a legutóbbi világbajnokság másik elődöntőse, Marokkó, valamint Kolumbia szorult a második kalapba.

A lehető legkönnyebb vb-csoport?

A társrendezőknek már a helye is megvan: Kanada a B, az Egyesült Államok a D, Mexikó az A csoportban lesz, utóbbi vívja majd a nyitómeccset 2026. június 11-én, méghozzá a harmadik kalapból kapott ellenféllel szemben – a rivális akár lehet az újonc Üzbegisztán is.

Kanada esetében még szélsőségesebb csoport jöhet létre: ha a juharlevelesek mellé Irán, Skócia és a debütáló Zöld-foki Köztársaság kerül, csupa olyan válogatott alkotja majd a négyest, amely egyetlen korábbi tornán sem jutott el az egyenes kieséses szakaszba.

Egy ilyen négyes láttán talán még jobban fájna a szívünk, hogy a 2026-os tornát is a magyar válogatott nélkül rendezik.

Kiemelés a vb-sorsoláson

Nemcsak a társrendezők kaptak kiemelést: a világranglista első négy helyezettjét külön ágra helyezik. Hasonló elvet már követett a FIFA, az 1998-as torna előtt megtették a tőlük telhetőt a szervezők, hogy a rendező Franciaország csak a döntőben futhasson össze a címvédő Brazíliával, s valóban ez is lett a finálé párosítása. Ehhez azonban az is kellett, hogy mindkét válogatott megnyerje a csoportját. Ugyanígy jövőre a Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia négyes valamennyi tagjának a maga kvartettje első helyén kell végeznie, hogy valóban mindannyian eltérő ágon juthassanak el az elődöntőig.