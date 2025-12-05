A FIFA rendezvényén ma feltéphetik a magyar sebeket

Rendkívüli

Minimálbér-emelés kontra Tisza-adó – Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban + videó

Ma sorsolják ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjait. Az első negyvennyolc csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, a három rendező ország az első kalapba került. A bővített mezőnyben is van lehetőség halálcsoportra, ugyanakkor kisebb lesz a tét a mai sorsoláson, mint a korábbi, harminckét csapatos lebonyolítás esetén.

Koczó Dávid
2025. 12. 05. 5:48
Washingtonban természetesen a körítés is adott lesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportkörének sorsolásához Fotó: ANP via AFP/KOEN VAN WEEL
Washingtonban magyar idő szerint 18 órakor sorsolják ki a jövő évi világbajnokság csoportjait, A-tól L-ig. Bizony, L csoport is lesz, tizenkét kvartettben zajlanak majd az előcsatározások, s a negyvennyolc csapat kétharmada bejut az egyenes kieséses szakaszba, a csoportok első és második helyezettje mellett a nyolc legjobb csoportharmadik is folytathatja majd a vb-t. A csoportbeosztás tétje tehát kisebb, mint korábban, még ha össze is jön például a címvédő Argentína, valamint Horvátország, Norvégia és Ghána alkotta „halálcsoport”, jó esély van rá, hogy a négyesből három csapat túléli a csoportkört.

(230110) -- BEIJING, Jan. 10, 2023 (Xinhua) -- Yahya Attiat-Allah (1st L) of Morocco vies for a header during the Group F match between Morocco and Croatia at the 2022 FIFA World Cup at Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, Nov. 23, 2022. (Xinhua/Jia Haocheng) (Photo by Jia Haocheng / Xinhua via AFP)
A legutóbbi vb bronzmeccsének két résztvevője, Horvátország és Marokkó egyaránt a második kalapba csúszott a 2026-os társrendezők kiemelése miatt (Fotó: Xinhua via AFP/Jia Haocheng)

A fent leírt négyes csak a társrendezők kiemelése miatt jöhet létre: Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok is a második kalapban lett volna az azok összeállításához használt FIFA-világranglista alapján, helyettük a horvátok mellett a legutóbbi világbajnokság másik elődöntőse, Marokkó, valamint Kolumbia szorult a második kalapba.

A lehető legkönnyebb vb-csoport?

A társrendezőknek már a helye is megvan: Kanada a B, az Egyesült Államok a D, Mexikó az A csoportban lesz, utóbbi vívja majd a nyitómeccset 2026. június 11-én, méghozzá a harmadik kalapból kapott ellenféllel szemben – a rivális akár lehet az újonc Üzbegisztán is.

Kanada esetében még szélsőségesebb csoport jöhet létre: ha a juharlevelesek mellé Irán, Skócia és a debütáló Zöld-foki Köztársaság kerül, csupa olyan válogatott alkotja majd a négyest, amely egyetlen korábbi tornán sem jutott el az egyenes kieséses szakaszba.

Egy ilyen négyes láttán talán még jobban fájna a szívünk, hogy a 2026-os tornát is a magyar válogatott nélkül rendezik.

Kiemelés a vb-sorsoláson

Nemcsak a társrendezők kaptak kiemelést: a világranglista első négy helyezettjét külön ágra helyezik. Hasonló elvet már követett a FIFA, az 1998-as torna előtt megtették a tőlük telhetőt a szervezők, hogy a rendező Franciaország csak a döntőben futhasson össze a címvédő Brazíliával, s valóban ez is lett a finálé párosítása. Ehhez azonban az is kellett, hogy mindkét válogatott megnyerje a csoportját. Ugyanígy jövőre a Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia négyes valamennyi tagjának a maga kvartettje első helyén kell végeznie, hogy valóban mindannyian eltérő ágon juthassanak el az elődöntőig.

A kisebb mezőny idején megszokott szabály most is érvényes: egy kontinensről minden csoportba legfeljebb egy válogatott kerülhet. A kivétel továbbra is Európa, ahonnan minden csoportba jut legalább egy válogatott, s négybe kettő is. Ugyanakkor a tizenhat európai résztvevőből még csak tizenkettő ismert, a pótselejtezőket 2026 márciusában rendezik, az is akkor dől el, hogy az összes korábbi világbajnok részt vehet-e az első negyvennyolc csapatos vb-n.

A nyolcból hét korábbi győztes már a mezőny tagja, közülük egyedül Uruguay nem első kalapos, Olaszország viszont, ha ki is jut a pótselejtezőn keresztül a tornára, nehéz csoportba kerülhet, ugyanis a pótselejtezős ágak kivétel nélkül a negyedik kalapba kerültek.

Mivel most még csak az ágakat tudják riválisokhoz rendelni, a vb-csoportok fele a mai sorsoláson még nem válik véglegessé, csak jövő márciusban, az viszont már meglesz, hogy ha Olaszország kijut a vb-re, akkor ott milyen riválisok mellé kerül.

Vb-csoportsorsolás, a kalapok

  1. kalap: Egyesült Államok, Mexikó, Kanada, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország
  2. kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Dél-Korea, Ecuador, Ausztria, Ausztrália
  3. kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika
  4. kalap: Jordánia, Zöld-foki Köztársaság, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, a hat pótselejtezős ág

 

