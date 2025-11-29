FIFAUSANorvégia

Amerika reszket és imádkozik, hogy Erling Haaland ne rúgjon beléjük

Csak Norvégiát ne! Ez is lehetett volna a címe annak a podcastbeszélgetésnek, amelynek témája a 2026-os labdarúgó-vb sorsolása volt. A labdarúgó-világbajnokság egyik rendező országában máris azon imádkoznak, hogy elkerüljék a norvég válogatottat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 9:11
Amerika most azért imádkozik, hogy a labdarúgó-világbajnokságon ne kelljen Norvégia ellen játszaniuk a csoportmeccsek során Fotó: ALBERTO PIZZOLI Forrás: AFP
December 5-én, pénteken Washingtonban rendezik meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolását. Ahogyan telnek a napk, úgy nő egyre jobban az izgalom. A FIFA 48 csapatosra emelete a labdarúgó-vb-n résztvevő országok létszámát. Éppen ezért a csoportmérkőzések nem ígérnek túl sok izgalmat (a 48 országot 12 csoportba sorolják be, onnan az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut be az egyenes kieséses szakaszba, vagyis a legjobb 32 közé), mégis akadnak olyan előzetes vélemények, amelyek szerint már a vb első szakasza is hozhat nagy drámákat. A minap mi is megírtuk, milyen méltatlan helyzetbe kormányozta magát a négyszeres világbajnok Olaszország azzal, hogy a negyedik kalapba került, mint a pótselejtező egyik résztvevője.

labdarúgó-vb
Landon Donovan (balra) és Tim Howard sem szeretné, ha az amerikai csapatnak a norvégok ellen kellene játszani a 2026-os labdarúgó-vb-n
(Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou)

Az Egyesült Államok Norvégiától fél a legjobban a labdarúgó-vb-n

Az amerikai csapatnak nem kell ilyen gondokkal küzdenie. Azt is lehet tudni, hogy az USA együttesét a D-csoportba tette be a FIFA, annak is az első helyére, azaz a D1-re. 

Ám mostanság az amerikai futballválogatott nem a legszebb napjait éli.

Botorság lenne azt állítani, hogy az USA Team a vb egyik favoritja lenne, sőt. Már az is nagy feltűnést keltene, ha a legjobb nyolcig eljutnának. Ugyanakkor az elvárások óriásiak az amerikai csapattal kapcsolatban. A válogatott két korábbi sztárja, Landon Donovan és Tim Howard a minap erről is beszélt abban a műsorban, amelyet a sorsolás előtt készítettek el.

A két, korábban a Premier League-ben is szereplő futballistától megkérdezték, mi lenne a legkeményebb sorsolás az amerikai csapat számára. Mind a ketten egyetértettek abban, hogy az Egyesült Államok, Olaszország, Marokkó, Norvégia csoportbeosztás ilyen négyes lenne. (Ehhez, ugye, az olaszoknak még ki kell jutniuk a pótselejtezőből.) Norvégia a harmadik, Marokkó a második kalapból kerül majd húzásra. A marokkói csapat a legutóbbi vb-n a legjobb négy közé jutott. Norvégia éppen az olaszokat söpörte el a vb-selejtezőm azzal, hogy kétszer is legyőzte a korábbi világbajnokot. Ugyanakkor Donovan és Howard nem értett abban egyet, mire menne az USA csapata ebben a négyesben? 

Tim Howard szerint nem lenne probléma, az amerikaiak csoportelsőként mennének tovább.

Donovan ezt teljesen másképp látja, szerinte ebben a csoportban semmi esélye nem lenne a házigazdának.

Akár csoportutolsó is lehet az amerikai csapat

Donovan azt mondta, nem is érti Howard derűlátását. Szerinte ebben a csoportban az is benne van, hogy az amerikai válogatott az utolsó helyen végez. Szerinte a norvégok bombaerősek, csak még keveset beszélnek róluk. Mondjuk, amióta eltakarították az olaszokat, mintha nagyobb lenne a tisztelet a skandináv válogatott iránt. Abban viszont mind a ketten megegyeztek, hogy Erling Haaland jelenleg a világ legjobb formában lévő csatára. Éppen ezért jó lenne, ha nem kellene ellene focizni a 2026-os labdarúgó-vb csoportmeccsein.

 

