Hihetetlen, hová süllyedt le az olasz labdarúgó-válogatott

Azzal, hogy az olasz labdarúgó-válogatott pótselejtezőre kényszerült, eldőlt, hogy az itáliai csapat a negyedik sorsolási kalapba kerül a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. Persze a szerencsétlen olasz csapatnak még ki is kell jutnia, de az már biztos, hogy kőkemény sorsolást kaphat Olaszország december 5-én Washingtonban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 5:00
Olaszország. A négyszeres futballvilágbajnok a negyedik sorsolási kalapban. Ez a sorsa jelen pillanatban az olasz labdarúgó-válogatottnak, amely egyelőre csak reménykedik abban, hogy eljuthat a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. Azok után, hogy az itáliai nemzeti tizenegy nem vehetett részt a legutóbbi két vb-n (mindkétszer elbukták a pótselejtzőt) egy harmadik kudarc tényleg tragikus lenne az ország számára. 

Olaszország
A kék mezes Olaszország sorozatban harmadszor kényszerül vb-pótselejtezőre
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Olaszország: hihetetlen kalandok a tengerentúlon?

De tételezzük fel, hogy az olasz csapat kivívja a szereplést. Azzal, hogy a negyedik kalapba kerültek, kaphatnak olyan csoportbeosztást, amelyre rémálmaikban sem gondolnak. Nézzünk néhány ilyen lehetőséget. 

Mit szólnának ehhez? Argentína, Marokkó, Norvégia, Olaszország?

Ennél nehezebb lenne keményebb négyest összehozni, hiszen ebben a csoportban ott lenne a legutóbbi világbajnokság győztese és negyedik helyezettje, plusz az a norvég csapat, amely a selejtezőben oda-vissza meggyepálta az olaszokat. Oslóban 3-0, Milánóban 4-1, ez összesen 7-1. Szégyen és gyalázat – joggal morogtak az olasz futballdrukkerek.

Vagy itt egy másik lehetséges négyes: 

Spanyolország, Uruguay, Dél-Afrika és Olaszország. 

Ez sem lenne túlságosan kedvezőbb, bár egy fokkal könnyebb, mint az előzőekben írt négyes. Az olasz csapatnak azonban most kisebb gondja is nagyobb ennél. Ők most azon tanakodnak, hogyan éljék túl a pótselejtezőt. Először hazai pályán kellene legyőzni az északíreket, ha ez sikerül, akkor idegenben jöhet vagy a walesi vagy a bosnyák csapat. Normális esetben ez a két mérkőzés nem jelenthetne gondot az olasz labdarúgó-válogatottnak, de az ő esetükben nem lehet normális esetről beszélni.

Mikor nyert legutóbb vb-meccset Itália?

Hogy miért? Szinte hihetetlen, de Olaszország legutóbb 2014. június 14-én Manausban tudott vb-meccset nyerni Anglia ellen. Az a 2-1-es olasz sikerrel zárult összecsapás sem volt elég a továbbjutáshoz, mert a folytatásban előbb Costa Rica, majd Uruguay is 1-0-ra nyert az itáliai válogatott ellen, amely így a csoportmeccsek után hazautazott.

Italy's defender Fabio Cannavaro (R) consoles Italy's striker Fabio Quagliarella after the Group F first round 2010 World Cup football match Italy versus Slovakia on June 24, 2010 at Ellis Park stadium in Johannesburg. Slovakia won the match 3-2. NO PUSH TO MOBILE / MOBILE USE SOLELY WITHIN EDITORIAL ARTICLE - AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE (Photo by FILIPPO MONTEFORTE / AFP)
2010-ben Szlovákia verte meg az olaszokat, akik világbajnoki címvédőként estek ki a csoportból
Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Pont úgy, ahogy 2010-ben tette. Dél-Afrikában két döntetlen mellett egy vereség volt az olaszok csoportbeli mérlege, szintén kiesés lett a vége, akkor az utolsó helyen végeztek abban a négyesben, amelyben rajtuk kívül Paraguay, Új-Zéland és Szlovákia szerepelt. Azért rágjuk ezt egy kicsit még: 

Szlovákia, Paraguay és Új-Zéland: innen nem tudott továbbjutni az akkor vb-címvédő olasz csapat.

Most már tényleg sokmilliós kérdés lehetne: mikor és ki ellen nyert legutóbb egyenes kieséses vb-meccset Itália? A válasz nem annyira nehéz: 2006, Berlin, világbajnokság döntője a franciák ellen. 2006 világbajnoka az elmúlt 19 évben kétszer esett ki a vb-csoportkörében, kétszer meg nem jutott el a világbajnokságra. Erre tényleg nagyon nehéz mit mondani.

Borzalmas olasz pótselejtezős bukások

A 2018-as bukás borzalmasan fájt nekik. A pótselejtezőben a svédekkel kerültek szembe. A skandinávok 2017. november 10-én Johansson góljával 1-0-ra nyertek. Három nappal később Milánóban 0-0 lett a végeredmény, ez pedig az olasz csapat kiesését jelentette. Nem véletlen reszkettek a mostani pótselejtező előtt, mert felsejlett, hogy megint a svédeket kapják ellenfélnek. Ezt legalább megúszták, nem kell az északi csapattal játszaniuk.

A 2022-es bukás még emlékezetesebb. 

2022. március 24-én Palermóban fogadták az északmacedónokat. A 92. percben még 0-0 volt az állás, mindenki a hosszabbításra készült, csak Trajkovszkij nem.

Az északmacedón játékos a 93. percben gólt szerzett, elbúcsúztatva ezzel az olaszokat a katari világbajnokságtól. Az egész olasz nemzet felfoghatatlan tragédiáról beszélt, a világbajnokságot megint csak tévén nézhették.

Olaszország
2022-ben az északmacedónok sem hitték el, hogy a vb-pótselejtezőn legyőzték az olaszokat
Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

Az idei vb-selejtezőben sem azzal számoltak, hogy nem tudnak csoportelsőként kijutni, bár az Erling Haaland fémjelezte norvég csapat nagyon erős együttes. Azért arra senki sem gondolt, hogy a norvégok két meccsen hetet rúgnak az olaszoknak, meg arra sem, hogy az északiak egyetlen pontot sem vesztenek a selejtezők során. 

Itáliának tehát megint nem maradt más, mint a reménykedés.

Először abban bíznak, hogy átrágják magukat a pótselejtező kásahegyén. Az viszont már december 5-én kiderül, hogy milyen ellenfeleket kaphatnak a világbajnokságon – már ha eljutnak oda.

Annak, hogy az olaszok a negyedik (és a bombaerős norvégok a harmadik) kalapban vannak, egyetlen előnye lehet. E két ország ugyanis már a csoportmérkőzések során nagy rangadókat vívhat. Gondoljunk csak bele, ha a norvégokat és Argentínát összehúzzák. Ebben az esetben Haaland és Messi egymás ellen játszana. De egy norvég–portugál vagy egy olasz–portugál csoportmeccset is szívesen nézne a világ. Mert amúgy a 48 csapatosra felduzzasztott világbajnokság első szakasza nem ígér felejthetetlen párosításokat.

 

