Hihetetlen, hová süllyedt le az olasz labdarúgó-válogatott

Olaszország. A négyszeres futballvilágbajnok a negyedik sorsolási kalapban. Ez a sorsa jelen pillanatban az olasz labdarúgó-válogatottnak, amely egyelőre csak reménykedik abban, hogy eljuthat a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. Azok után, hogy az itáliai nemzeti tizenegy nem vehetett részt a legutóbbi két vb-n (mindkétszer elbukták a pótselejtzőt) egy harmadik kudarc tényleg tragikus lenne az ország számára.

A kék mezes Olaszország sorozatban harmadszor kényszerül vb-pótselejtezőre

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Olaszország: hihetetlen kalandok a tengerentúlon?

De tételezzük fel, hogy az olasz csapat kivívja a szereplést. Azzal, hogy a negyedik kalapba kerültek, kaphatnak olyan csoportbeosztást, amelyre rémálmaikban sem gondolnak. Nézzünk néhány ilyen lehetőséget.

Mit szólnának ehhez? Argentína, Marokkó, Norvégia, Olaszország?

Ennél nehezebb lenne keményebb négyest összehozni, hiszen ebben a csoportban ott lenne a legutóbbi világbajnokság győztese és negyedik helyezettje, plusz az a norvég csapat, amely a selejtezőben oda-vissza meggyepálta az olaszokat. Oslóban 3-0, Milánóban 4-1, ez összesen 7-1. Szégyen és gyalázat – joggal morogtak az olasz futballdrukkerek.

Vagy itt egy másik lehetséges négyes:

Spanyolország, Uruguay, Dél-Afrika és Olaszország.

Ez sem lenne túlságosan kedvezőbb, bár egy fokkal könnyebb, mint az előzőekben írt négyes. Az olasz csapatnak azonban most kisebb gondja is nagyobb ennél. Ők most azon tanakodnak, hogyan éljék túl a pótselejtezőt. Először hazai pályán kellene legyőzni az északíreket, ha ez sikerül, akkor idegenben jöhet vagy a walesi vagy a bosnyák csapat. Normális esetben ez a két mérkőzés nem jelenthetne gondot az olasz labdarúgó-válogatottnak, de az ő esetükben nem lehet normális esetről beszélni.

Mikor nyert legutóbb vb-meccset Itália?

Hogy miért? Szinte hihetetlen, de Olaszország legutóbb 2014. június 14-én Manausban tudott vb-meccset nyerni Anglia ellen. Az a 2-1-es olasz sikerrel zárult összecsapás sem volt elég a továbbjutáshoz, mert a folytatásban előbb Costa Rica, majd Uruguay is 1-0-ra nyert az itáliai válogatott ellen, amely így a csoportmeccsek után hazautazott.